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Trotz schwierigem Start Rekordstart für Michael-Jackson-Biopic – schlägt sogar Elvis

dpa

27.4.2026 - 22:06

Michael Jacksons Neffe Jaafar spielt den King of Pop im Biopic. (Archivbild)
Michael Jacksons Neffe Jaafar spielt den King of Pop im Biopic. (Archivbild)
zVg

Die Filmbiografie «Michael» über Superstar Michael Jackson bleibt umstritten: Vorwürfe des Kindesmissbrauchs werden ausgeklammert – sehr zum Missfallen der Kritiker. Trotzdem startet der Film mit einem Rekord.

,

DPA, Carlotta Henggeler

27.04.2026, 22:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Biopic «Michael» startete mit Rekordeinnahmen von rund 97 Millionen Dollar in Nordamerika und über 217 Millionen weltweit. Damit setzte es neue Bestmarken für Musik-Biopics.
  • Trotz des kommerziellen Erfolgs bleibt der Film umstritten, da Vorwürfe des Kindesmissbrauchs bewusst ausgeklammert werden. Kritiker bemängeln, dass wichtige, kontroverse Aspekte von Jacksons Leben fehlen.
  • Die Produktion war schwierig: Nachdrehs im Wert von bis zu 50 Millionen Dollar führten dazu, dass der Film vor den Missbrauchsvorwürfen endet. Hauptdarsteller ist Jacksons Neffe Jaafar, produziert wurde das Werk mit Unterstützung des Jackson-Nachlasses.
  • «Michael» läuft in den blue Cinemas.
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Der biografische Spielfilm über Popstar Michael Jackson ist mit Rekordzahlen in den nordamerikanischen Kinos angelaufen. «Michael» startete in den USA und Kanada mit Einnahmen von 97 Millionen Dollar, wie erste Einschätzungen am Sonntag nahelegten.

Damit wurde ein Rekord für den Start eines Musik-Biopics gebrochen. Die stark autorisierte Darstellung des King of Pop, mitproduziert vom Jackson Estate, übertraf frühere Top-Biopics wie «Straight Outta Compton» und «Bohemian Rhapsody» deutlich.

Auch international lief der Film stark an: «Michael» spielte im Ausland 120,4 Millionen Dollar ein, was einen weltweiten Startumsatz von 217,4 Millionen Dollar ergibt – ebenfalls ein neuer Rekord für ein Musik-Biopic.

«Michael» im Kino. Skandalfrei, aber brutal authentisch – Neffe Jafaar brilliert als Michael Jackson

«Michael» im KinoSkandalfrei, aber brutal authentisch – Neffe Jafaar brilliert als Michael Jackson

Selbst in dem lukrativen Genre der Musik-Biopics war «Michael» eine gewagte Wette auf eine extrem populäre, aber umstrittene Figur. Michael Jackson, der 2009 im Alter von 50 Jahren starb, war wiederholt von Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern belastet. Jackson beteuerte seine Unschuld, obwohl der Popstar zugab, mit fremden Kindern das Schlafzimmer geteilt zu haben. In einem einzigen Strafprozess 2005 wurde er freigesprochen.

Einige Mitglieder der Jackson-Familie lehnen den Film ab, etwa Schwester Janet Jackson und Jacksons Tochter Paris. Doch drei Jahre nach «Leaving Neverland», dem Dokumentarfilm über Jacksons angeblichen Kindesmissbrauch, kündigte «Bohemian Rhapsody»-Produzent Graham King Pläne für das Biopic an. Jacksons Neffe Jaafar Jackson wurde für die Hauptrolle besetzt.

Harziger Start

Die Produktion verlief ungewöhnlich holprig. Nach Abschluss der Dreharbeiten stellten die Produzenten fest, dass sie einen kostspieligen Fehler gemacht hatten: Der dritte Akt behandelte die Vorwürfe von Jordan Chandler, damals 13 Jahre alt, dem Jackson 1994 im Rahmen eines Vergleichs 23 Millionen Dollar zahlte. Die Bedingungen dieses Vergleichs untersagten es dem Jackson Estate, Chandler jemals in einem Film zu erwähnen.

Nachdrehs für bis zu 50 Millionen Dollar wurden auf Kosten des Estates durchgeführt. Regisseur Antoine Fuqua und Drehbuchautor John Logan überarbeiteten den Film, sodass er 1988 endet – noch bevor Anschuldigungen erhoben wurden. Kritiker bemängelten, dass der Film einige weniger schmeichelhafte Aspekte von Jacksons Leben ausklammert.

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Skandalfrei, aber brutal authentisch - Neffe Jafaar brilliert als Michael Jackson

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Der Weg zum «King of Pop» war gepflastert mit beispiellosem Ruhm, aber auch mit tiefen Schatten. Das neue Biopic «Michael» versucht nun, diesen monumentalen Lebensweg auf die Leinwand zu bringen.

21.04.2026

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