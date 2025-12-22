SRF-Journalist Reto Lipp moderierte von 2007 bis 2021 das Wirtschaftsmagazin «Eco», seit August 2021 das Nachfolgeformat «Eco Talk». Bild: SRF/Oscar Alessio

Heute Abend verabschiedet sich SRF-Moderator Reto Lipp in den Ruhestand. Während zwei Jahrzehnten erklärte er den Schweizer*innen die Wirtschaft. Ein Gespräch über seinen Abgang – und seine speziellsten Interviews.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Von der Finanzkrise über den Frankenschock bis zur Corona-Pandemie: 18 Jahre lang erklärte SRF-Journalist Reto Lipp den Schweizer*innen die Wirtschaft.

Heute, Montag, 22.25 Uhr, moderiert der 65-Jährige seine letzte Sendung «Eco Talk». Zum Abschluss wird er selbst zum Interviewgast – befragt von seiner Nachfolgerin Eveline Kobler.

Mit seinen Analysen und Gesprächen setzte Lipp regelmässig Akzente im Wirtschaftsjournalismus. Mehr anzeigen

Reto Lipp, heute Abend moderieren zum letzten Mal die Sendung «Eco Talk». Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf Ihren letzten Auftritt im Schweizer Fernsehen SRF?

Mit gemischten Gefühlen. Ich freue mich auf mehr Zeit, mehr Freiheit und weniger Stress. Aber natürlich habe ich den «Eco Talk» sehr gerne moderiert. Der montägliche Adrenalinkick und meine Kolleginnen und Kollegen aus dem SRF-Wirtschaftsressort werden mir ganz sicher fehlen. Was nicht fehlen wird, sind die vielen Sitzungen …

Auf Linkedin verrieten Sie vergangene Woche, dass Sie heute Abend die Kontrolle über Ihre Sendung «Eco Talk» in die Hände der Redaktion abgeben werden. Haben Sie wirklich keine Ahnung, was passieren wird?

Meine Nachfolgerin Eveline Kobler hat mir gesagt: Du bist für die Anmoderation am Anfang verantwortlich und du hast das letzte Wort in der Sendung, dazwischen übernehme ich. Aber ich denke, wir werden über die Veränderungen im Wirtschaftsjournalismus in den letzten Jahren sprechen und vor allem auch über die vielen Krisen.

Als «Eco», die Vorgängersendung von «Eco Talk», 2007 auf Sendung ging, war das Beginn einer krisenhaften Entwicklung: UBS-Rettung, Banken-Krise, Euro-Schuldenkrise, Mindestkurs und Frankenaufwertung, Corona und Ukraine-Krieg – und jetzt auch noch die US-Zölle. An Themen hat es uns nie gefehlt.

Sie waren fast zwei Jahrzehnte lang beim SRF tätig. Welche drei Begegnungen als Moderator mit prominenten Menschen in dieser Zeit haben Sie nachhaltig beeinflusst – und warum?

Daniel Vasella, der ehemalige Novartis-Chef: Er hat immer wieder versucht, das Unerklärbare zu erklären, zum Beispiel seine Abgangsentschädigung von 72 Millionen Franken. Mit ihm hatte ich immer wieder speziell intensive Interviews.

Boris Johnson, den ich am WEF in Davos traf, als er noch Londoner Bürgermeister war. Er überraschte mich mit dem Begriff «Britzerland», den ich anfänglich nicht verstand. Bis klar war, dass er von einem wirtschaftlichen Zusammenschluss von Britain und Switzerland träumte.

Und dann natürlich die vielen tollen Unternehmer in diesem Land, die mich immer wieder inspiriert haben, wie zum Beispiel Peter Spuhler oder am letzten Montag, die Familie Hug, die in fünfter Generation die Backwaren-Firma Hug führt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer lieben Sendungen mit mutigen und kreativen Familien-Unternehmern.

Was hat Ihnen als Moderator von «Eco Talk» am meisten Spass gemacht?

Ganz sicher die immer sehr spannenden Gespräche mit Persönlichkeiten, die für jeden Tag unsere Wirtschaft ausmachen. Wirtschaft, das ist eben nicht irgendwer weit weg, Wirtschaft sind wir alle. Wir sind Arbeitnehmer oder Selbständige, Steuerzahler, Konsumenten, wir gehören alle zu einer erfolgreichen Wirtschaft dazu. Und deshalb haben wir im «Eco Talk», wie auch vorher im «Eco», unsere Themen immer sehr weit gefasst.

Der Übergang vom Stress-Job in die Rentner-Normalität naht: Was denken Sie, wie stark werden Sie die Sendung «Eco Talk» vermissen?

Ganz bestimmt werde ich sie vermissen, da ich aber weiterhin grosse Kongresse, Events oder Panels moderiere, werde ich doch noch diesen Live-Kick und den Kontakt mit dem Publikum spüren.

Zudem werde ich den Podcast «Comsumcast» für den Zürcher Presseverein und die Zürcher PR Gesellschaft weiterführen. Da spreche ich mit spannenden Persönlichkeiten aus Kommunikation, PR, Werbung und Medien. Mein nächster Gast ist übrigens meine künftige Ex-Chefin Nathalie Wappler.

Sie wollen im Ruhestand «das neue Leben umarmen», haben Sie in einem Interview gesagt. Was muss ich mir darunter konkret vorstellen?

Offen sein für Neues, meinen Hobbys wie Musik, Sprachen, Sport oder Lesen mehr Raum zu geben, einen Gang herunterschalten und generell mehr geniessen ... Das Wichtigste ist ohnehin die Gesundheit – und niemand weiss, wie lange er auf sie zählen kann.

Irgendwelche Reisepläne, die Sie demnächst verwirklichen wollen?

Ich bin nicht der grosse Reise-Freak. Ich werde jetzt also nicht monatelang verreisen. Es werden viel mehr Spontan-Reisen sein, bislang musste ich immer die Ferien im Sommer nehmen, wenn der «Eco Talk» pausiert. Jetzt kann ich ganz spontan sagen, nächste Woche bin ich dann mal nicht da. Ein Reiseziel, das ich nochmals ansteuern möchte: Vancouver in Kanada, da ich dort noch Bekannte habe.

Möchten Sie noch ein Schlusswort halten?

Ich möchte mich bei den Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern für die immer sehr wohlwollende Kritik bedanken. Dass ich nach dem Schluss von «Eco» noch einmal über vier Jahre den «Eco Talk» mit Erfolg präsentieren durfte, erfüllt mich mit grosser Dankbarkeit. Die Umwandlung eines Magazins in eine Talk-Sendung ist nicht banal, aber die Zuschauerinnen und Zuschauer sind mir gefolgt.

Mehr Videos aus dem Ressort