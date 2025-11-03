  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Anschuldigungen nicht belegt Richter beendet Klage von Justin Baldoni gegen Blake Lively

dpa

3.11.2025 - 20:11

Die Verleumdungsklage von Justin Baldoni (Mitte) gegen Blake Lively (links) und Ryan Reynolds (rechts) wurde abgewiesen. (Archivbilder)
Die Verleumdungsklage von Justin Baldoni (Mitte) gegen Blake Lively (links) und Ryan Reynolds (rechts) wurde abgewiesen. (Archivbilder)
dpa

Schauspielerin Blake Lively wirft ihrem Co-Star Justin Baldoni sexuelle Belästigung vor. Er reagierte mit einer Gegenklage wegen Verleumdung. Die wurde abgewiesen und jetzt auch formal beendet.

DPA

03.11.2025, 20:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Richter in New York hat die Verleumdungsklage von Justin Baldoni gegen Blake Lively, Ryan Reynolds und die New York Times beendet.
  • Baldoni sollte seine Anschuldigungen belegen, hatte sich aber nicht fristgerecht gemeldet.
  • Livelys eigene Klage gegen Baldoni wegen sexueller Belästigung läuft weiter, mit einem vorläufigen Prozessbeginn im März.
Mehr anzeigen

Nachdem US-Schauspieler Justin Baldoni (41) sich nicht fristgemäss gemeldet hat, hat ein Richter in New York dessen Verleumdungsklage gegen die US-Schauspielerin Blake Lively (38), deren Ehemann Ryan Reynolds (49) und die «New York Times» beendet. Das geht aus einem Gerichtsdokument hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Richter Lewis Liman hatte die Klage im Juni abgewiesen mit der Begründung, dass Baldoni seine Anschuldigungen nicht ausreichend nachgewiesen habe. Er gab ihm jedoch die Möglichkeit, eine ergänzte Beschwerde einzureichen – dies tat der Schauspieler jedoch nicht fristgemäss. Lively bat darum, dass ihre Gerichtskosten übernommen werden. Darüber muss der Richter noch entscheiden, danach hat Baldoni noch einmal die Chance gegen die Beendigung der Klage Einspruch einzulegen. 

Der «It Ends With Us»-Eklat in 4 Punkten. Nach Blake Lively reicht nun auch Justin Baldoni Klage ein

Der «It Ends With Us»-Eklat in 4 PunktenNach Blake Lively reicht nun auch Justin Baldoni Klage ein

Lively («Gossip Girl») hatte ihren Co-Star Baldoni im Dezember wegen sexueller Belästigung beim Dreh von «Nur noch ein einziges Mal» angezeigt und ihm sowie dem Produzenten Jamey Heath in einer Klage vorgeworfen, ihren Ruf zerstören zu wollen. Baldoni («Jane the Virgin»), der bei dem Film auch Regie geführt hatte, hatte seinerseits mit einer Klage unter anderem gegen Lively und Reynolds wegen Verleumdung reagiert. Für die noch laufende Klage von Lively ist ein vorläufiger Prozessauftakt für den kommenden März angesetzt.

Das ist die legendärste Türsteherin von Los Angeles

Das ist die legendärste Türsteherin von Los Angeles

Der Viper Room in West Hollywood ist ein legendärer Nachtclub in Los Angeles. Und was braucht ein solcher Club noch? Genau, eine genauso legendäre Türsteherin. Simone Bargetze begleitet Stephanie einen Tag.

09.07.2025

Mehr zu Blake Lively

PR-Desaster bei «It Ends with Us». Blake Lively ist ignorant, gemein und komplett daneben

PR-Desaster bei «It Ends with Us»Blake Lively ist ignorant, gemein und komplett daneben

2002 posierte Britney Spears darin. Blake Lively schillert im berühmten Kult-Kleid von Versace

2002 posierte Britney Spears darinBlake Lively schillert im berühmten Kult-Kleid von Versace

Meistgelesen

Der Verband hat entschieden: Nati-Trainerin Sundhage muss gehen
Jetzt spricht Brigitte Trauffer über ihr Leben mit dem Volksmusik-König
Verdacht auf Diphtherie-Ausbruch in Embrach ZH
Steakhaus-Erbin Christina Block darf ihre Kinder nicht mehr sehen
Das sagen Schürpf, Fringer und Schiri-Experte Erlachner zur Shaqiri-Szene