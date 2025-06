Die Verleumdungsklage von Justin Baldoni (Mitte) gegen Blake Lively (links) und Ryan Reynolds (rechts) wurde abgewiesen. (Archivbilder) Uncredited/AP/dpa

Die 400-Millionen-Dollar-Klage von Justin Baldoni gegen Blake Lively wurde von einem New Yorker Gericht abgewiesen. Livelys Vorwürfe gegen Baldoni gelten als rechtlich geschützt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Gericht in New York wies Justin Baldonis Verleumdungsklage gegen Blake Lively, Ryan Reynolds und die «New York Times» ab.

Der Richter entschied, dass Livelys Vorwürfe der sexuellen Belästigung in einer Klage keine Verleumdung und daher rechtlich geschützt seien.

Blake Lively zeigte sich erleichtert über die Entscheidung. Ein Prozess ihrer eigenen Klage gegen Baldoni soll im März 2026 stattfinden. Mehr anzeigen

Ein New Yorker Gericht hat die Verleumdungsklage von Justin Baldoni gegen Blake Lively und Ryan Reynolds abgewiesen. Baldoni hatte 400 Millionen US-Dollar gefordert, nachdem Lively ihn in einer Klage der sexuellen Belästigung beschuldigt hatte. Der Richter entschied, dass Vorwürfe in einer Klage keine Verleumdung und rechtlich geschützt seien.

Baldonis Klage umfasste auch Vorwürfe der Erpressung, die ebenfalls abgewiesen wurden. Der Richter liess jedoch offen, ob Baldoni eine überarbeitete Klage wegen «unrechtmässiger Vertragsbeeinflussung» einreichen kann.

Blake Lively soll laut dem Magazin «People» vor Erleichterung geweint haben, als sie von dem Ende des Rechtsstreits erfuhr. Livelys Anwälte bezeichneten die Entscheidung als Sieg und sagten, dass sie nun die Erstattung der Anwaltskosten und Schadensersatzforderungen prüfen werden.

Vorwurf von Belästigung am Filmset

Im Dezember 2024 hatte Lively selbst eine Klage gegen Baldoni eingereicht, in der sie ihm sexuelle Belästigung und Vergeltungsmassnahmen am Set des Films «It Ends With Us» vorwarf. Lively war Hauptdarstellerin des Films. Baldoni war als Produzent, Regisseur und Hauptdarsteller beteiligt. Lively behauptet, dass nach ihrer Beschwerde eine Schmutzkampagne gegen sie gestartet wurde. Livelys Ehemann Ryan Reynolds soll Baldoni als «Sexual Predator» bezeichnet haben.

Baldoni hatte auch die «New York Times» verklagt, die über den Fall berichtet hatte. Der Richter wies auch diese Klage ab. Medien sei es erlaubt, über juristische Verfahren zu berichten, ohne für Rufschäden haftbar gemacht zu werden.

Ein Prozess in Livelys eigener Klage gegen Baldoni ist für März 2026 angesetzt. Es bleibt abzuwarten, ob Baldoni weitere rechtliche Schritte unternehmen wird.

