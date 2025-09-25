Rihanna ist erneut Mama geworden. Screenshot Instagram

Popstar Rihanna ist erneut Mutter geworden. Gemeinsam mit Rapper A$AP Rocky hat sie am 13. September ihr drittes Kind bekommen – eine Tochter. Die Geburt verkündete die Sängerin auf Instagram.

DPA Sven Ziegler

Rihanna und A$AP Rocky sind erneut Eltern geworden. Wie die 37-jährige Sängerin auf Instagram bekanntgab, kam am 13. September die gemeinsame Tochter zur Welt. Das Mädchen trägt den Namen Rocki Irish Mayers – fast identisch mit dem Künstlernamen des Vaters, nur leicht abgewandelt.

Die Musikerin veröffentlichte zur Verkündung mehrere Fotos, darunter ein Bild, auf dem sie ihre Tochter im Arm hält. Dazu teilte sie ein Paar winziger pinker Boxhandschuhe. Innerhalb weniger Stunden erreichte der Beitrag Millionen von Likes und zahlreiche Glückwünsche von Fans.

Für das Paar ist es das dritte gemeinsame Kind. Bereits 2022 und 2023 wurden die beiden Söhne Riot und RZA geboren. Die jüngste Schwangerschaft hatte Rihanna im Mai dieses Jahres am Met Gala in New York enthüllt, als sie mit einem auf die Babykugel zugeschnittenen Outfit auftrat.

Rihana und A$AP Rocky sorgen immer wieder für Schlagzeilen

Rihanna selbst feierte erst vor kurzem das 20-jährige Jubiläum ihres Debütalbums. Seit fast zehn Jahren warten Fans jedoch auf ein neues Studioalbum. In dieser Zeit hat die Musikerin vor allem ihre Geschäftsprojekte vorangetrieben, darunter die Kosmetiklinie Fenty Beauty und eine eigene Lingerie-Marke. Ihr Vermögen wird inzwischen von «Forbes» auf über eine Milliarde US-Dollar geschätzt.

A$AP Rocky machte zuletzt ebenfalls Schlagzeilen: Im Februar wurde der Rapper in Los Angeles in einem Prozess wegen eines mutmasslichen Schusswaffeneinsatzes freigesprochen. Rihanna begleitete ihn damals mit den gemeinsamen Kindern in den Gerichtssaal.