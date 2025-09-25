  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fotos zeigen Drittes Kind für Rihanna und A$AP Rocky – es ist ein Mädchen

Sven Ziegler

25.9.2025

Rihanna ist erneut Mama geworden.
Rihanna ist erneut Mama geworden.
Screenshot Instagram

Popstar Rihanna ist erneut Mutter geworden. Gemeinsam mit Rapper A$AP Rocky hat sie am 13. September ihr drittes Kind bekommen – eine Tochter. Die Geburt verkündete die Sängerin auf Instagram.

DPA

25.09.2025, 08:43

25.09.2025, 08:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rihanna und A$AP Rocky haben am 13. September ihre erste Tochter bekommen.
  • Die Tochter trägt den Namen Rocki Irish Mayers – angelehnt an den Künstlernamen des Vaters.
  • Das Paar hat bereits zwei Söhne, die 2022 und 2023 zur Welt kamen.
Mehr anzeigen

Rihanna und A$AP Rocky sind erneut Eltern geworden. Wie die 37-jährige Sängerin auf Instagram bekanntgab, kam am 13. September die gemeinsame Tochter zur Welt. Das Mädchen trägt den Namen Rocki Irish Mayers – fast identisch mit dem Künstlernamen des Vaters, nur leicht abgewandelt.

Die Musikerin veröffentlichte zur Verkündung mehrere Fotos, darunter ein Bild, auf dem sie ihre Tochter im Arm hält. Dazu teilte sie ein Paar winziger pinker Boxhandschuhe. Innerhalb weniger Stunden erreichte der Beitrag Millionen von Likes und zahlreiche Glückwünsche von Fans.

Für das Paar ist es das dritte gemeinsame Kind. Bereits 2022 und 2023 wurden die beiden Söhne Riot und RZA geboren. Die jüngste Schwangerschaft hatte Rihanna im Mai dieses Jahres am Met Gala in New York enthüllt, als sie mit einem auf die Babykugel zugeschnittenen Outfit auftrat.

Rihana und A$AP Rocky sorgen immer wieder für Schlagzeilen

Rihanna selbst feierte erst vor kurzem das 20-jährige Jubiläum ihres Debütalbums. Seit fast zehn Jahren warten Fans jedoch auf ein neues Studioalbum. In dieser Zeit hat die Musikerin vor allem ihre Geschäftsprojekte vorangetrieben, darunter die Kosmetiklinie Fenty Beauty und eine eigene Lingerie-Marke. Ihr Vermögen wird inzwischen von «Forbes» auf über eine Milliarde US-Dollar geschätzt.

A$AP Rocky machte zuletzt ebenfalls Schlagzeilen: Im Februar wurde der Rapper in Los Angeles in einem Prozess wegen eines mutmasslichen Schusswaffeneinsatzes freigesprochen. Rihanna begleitete ihn damals mit den gemeinsamen Kindern in den Gerichtssaal.

Mehr Entertainment

Anfang Oktober in den blue Cinemas. Taylor Swift feiert Album-Premiere mit neuem Film

Anfang Oktober in den blue CinemasTaylor Swift feiert Album-Premiere mit neuem Film

Comeback nach Trump-Kritik. Late-Night-Show von Jimmy Kimmel verzeichnet Zuschauerrekord

Comeback nach Trump-KritikLate-Night-Show von Jimmy Kimmel verzeichnet Zuschauerrekord

«The Savant». Jessica Chastain kritisiert Verschiebung von Serie nach Kirk-Mord

«The Savant»Jessica Chastain kritisiert Verschiebung von Serie nach Kirk-Mord

Meistgelesen

Neffe erschlägt Onkel auf gemeinsamem Hof – heute steht er vor Gericht
Trump erklärt Russland zum Verlierer – Putins Armee verkriecht sich
«Senioren hatten jahrzehntelang Privilegien – jetzt jammern sie»
Rolltreppe bremst Präsidenten aus: «Entweder wir verlassen die UN oder wir bombardieren sie»
Nationalrat kippt Witwenrente – und schliesst Senioren von AHV-Erhöhung aus