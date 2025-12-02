  1. Privatkunden
«Wie ein rosa Bettlaken» Rihanna polarisiert mit extravagantem Look

Carlotta Henggeler

2.12.2025

Seltener Auftritt von Popstar Rihanna: Die 37-Jährige zeigte sich mit ASAP Rocky an der Gotham Award-Gala in New York auf dem Red Carpet. Ihr extravaganter Look löst Diskussionen aus. 

Carlotta Henggeler

02.12.2025, 20:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seltener Red-Carpet-Moment für Rihanna: Bei den Gotham Awards in New York sorgte die 37-Jährige Ende November an der Seite von ASAP Rocky für Aufsehen – in einem Kleid, das polarisierte.
  • Der dramatische Balenciaga-Dress von Pierpaolo Piccioli setzte auf Volumen pur: ein trägerloses, ballonartiges Oberteil, dazu ein bodenlanger Rock mit Schleppe – alles in Rosa.
  • Rihannas Look sorgt für Schlagzeilen.
Mehr anzeigen

Popstar Rihanna ist bekannt für extravagante Auftritte. An den Gotham-Awards in New York Ende November präsentiert sich die 37-Jährige mit Partner ASAP Rocky – und zieht mit ihrem extravaganten Look alle Blicke auf sich. 

Kein Wunder, das Kleid ist eine Art Skulptur – ein Statement in Rosa.

Das Balenciaga-Kleid von Pierpaolo Piccioli zeigt ein dramatisches Statement mit trägerlosem, ballonartigem Oberteil, das in eine ebenso voluminöse Rockpartie mit bodenlanger Schleppe übergeht. 

Und auch ihr Schmuck und ihre Accessoires haben es in sich. Passend zu ihrem opulenten Kleid setzt Rihanna auf ein auffälliges Styling: Eine federleichte, rosafarbene Kappe sorgte für den verspielten Akzent, kombiniert mit gerafften Handschuhen aus schwarzem Leder.

Beim Schmuck zeigt sie sich ebenfalls glamourös – mit einer goldenen Halskette, besetzt mit rosa und violetten Edelsteinen, tränenförmigen Ohrringen und einem funkelnden Diamant-Ohrcuff von Briony Raymond.

Ist Rihannas Look top oder flop?

Während das Modemagazin «Harper’s Bazaar» Rihannas Look als innovativ und mutig abfeiert, zeigen sich andere Medien weniger begeistert.

So schreibt etwa die britische Zeitung «Daily Mail» von einem «etwas, das an ein rosa Bettlaken erinnert.»

So oder so hat Rihanna ihr Ziel erreicht und ist die Gewinnerin im Style-Wettbewerb. Ihr Auftritt sorgt für mediale Aufmerksamkeit. 

Mehr Videos aus dem Ressort

Rihanna und A$AP Rocky: Hingucker bei British Fashion Awards

Rihanna und A$AP Rocky: Hingucker bei British Fashion Awards

Bei der Gala in der Londoner Royal Albert Hall präsentierten sich dieses Jahr auch viele andere Promis aus Musik, Sport und Filmbusiness sowie Stars der Modebranche. Auf dem roten Teppich: Coolness, nackte Haut und ein bisschen Protest.

04.12.2024

