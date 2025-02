Rihanna leiht im neuen Schlümpfe-Kinofilm Schlumpfine ihre Stimme. Doch die Begeisterung für die blauen Wesen geht bei der Sängerin noch weiter: Mit ihrem Unterwäschelabel bringt sie schlumpfige Schlüpfer raus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Sommer erscheint ein neuer Schlümpfe-Film.

Sängerin Rihanna leiht darin Schlumpfine ihre Stimme.

Für ihr Unterwäschelabel Savage x Fenty hat Rihanna nun ebenfalls mit den Schlümpfen zusammengespannt und eine Linie mit den blauen Wesen designt. Mehr anzeigen

Das ist ja mal eine unerwartete Kooperation: Sängerin Rihanna (36) spannt mit den Schlümpfen zusammen. Die kleinen blauen Wesen zieren eine Reihe an Kleidungsstücken ihres Unterwäschelabels Savage x Fenty. Im Onlineshop finden Fans ab sofort schlumpfige Panties, Bralettes, Shirts oder Jogginghosen.

Doch die Kollaboration rührt nicht von irgendwoher. Grund dafür ist Rihannas Mitarbeit am neuen Schlümpfe-Kinofilm «The Smurfs Movie», dessen Start von Februar auf Mitte Juli verschoben wurde. Die «Diamonds»-Interpretin leiht Schlumpfine darin ihre Stimme.

Auf Instagram rührt Rihanna derzeit gehörig die Werbetrommel. Sie postete den Trailer und die schlumpfige Unterwäschekampagne – «wir haben eine Schwäche für Blau» schreibt sie dazu.

Die Schlumpf-Unterwäsche sei «die herzigste Kollaboration, von der du nicht wusstest, dass du sie brauchst», bewirbt Rihanna die neuen Teile unter den Fotos, die sie mit zwei Zöpfen und im hellblauen Jogginganzug zeigen.

Schumplige Vorfreude

Auch bei ihren Fans ist die Vorfreude auf den Film gross. «Los gehts, ich kann es kaum erwarten, dich darin zu sehen», kommentiert ein Follower unter dem Trailer. Und eine andere Userin befindet: «Wenn ihr mich im Kino erwischt, kümmert euch um eure Angelegenheiten, ich bin für meinen kleinen Cousin da.»

Am häufigsten tummelt sich in den Kommentaren jedoch die Enttäuschung, weil Rihanna schon längere Zeit keine neuen Songs mehr rausgebracht hat. «Ich nehme es. So sehr sehne ich mich nach ihrer Musik», meint ein Fan.

Rihannas Partner A$AP Rocky soll auf jemanden geschossen haben

Während die Sängerin beruflich gerade mit schlumpfigen Angelegenheiten beschäftigt ist, läuft es bei ihr privat nicht ganz so rosig – Pardon, blauig. Seit Januar steht ihr Partner und Vater der beiden Söhne, Rapper A$AP Rocky alias Rakim Mayers (36), in Los Angeles vor Gericht.

A$AP Rocky wird vorgeworfen, in einem Streit mit einem ehemaligen Freund, Rapper A$AP Relli, eine Waffe gezogen, auf ihn geschossen und ihn dabei an der Hand verletzt zu haben. Rihanna steht ihm zur Seite und wohnt dem Strafprozess um den Schusswaffenvorfall gelegentlich bei.

