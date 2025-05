Rihanna - die Parade der Schwangerschaftsoutfits hat begonnen! Am 19. Mai trug Rihanna in Cannes ein feminines, leuchtend blaues Kleid im Stil des Y2K-Glams. Bild: KEYSTONE Das lange, eng anliegende, asymmetrische, drapierte und seitlich gebundene Kleid zeigte Ausschnitte im Bauch- und Hüftbereich und sorgte so für einen sinnlichen und modernen Look. Bild: KEYSTONE Dazu trug der Star aus Barbados Pumps im gleichen Farbton von Amina Muaddi. Bild: KEYSTONE Bei der Met Gala, der wohl aufregendsten Modeveranstaltung des Jahres, hatte sie ihre Schwangerschaft in einem extravaganten Outfit verkündet. Bei diesem Thema, das sich auf Männermode und die Geschichte des schwarzen Dandytums konzentrierte, trug sie eine Kreation von Marc Jacobs: einen schwarz gestreiften Kostümrock und eine Cropped-Wolljacke, unter der ein Bustier ihren Babybauch perfekt betonte. Bild: KEYSTONE Weder ihr riesiger Hut noch ihre gepunktete Satinkrawatte lenkten die Blicke von der freudigen Nachricht ab, die unter dem Bustier subtil in Szene gesetzt wurde. Bild: KEYSTONE Rihanna - die Parade der Schwangerschaftsoutfits hat begonnen! Am 19. Mai trug Rihanna in Cannes ein feminines, leuchtend blaues Kleid im Stil des Y2K-Glams. Bild: KEYSTONE Das lange, eng anliegende, asymmetrische, drapierte und seitlich gebundene Kleid zeigte Ausschnitte im Bauch- und Hüftbereich und sorgte so für einen sinnlichen und modernen Look. Bild: KEYSTONE Dazu trug der Star aus Barbados Pumps im gleichen Farbton von Amina Muaddi. Bild: KEYSTONE Bei der Met Gala, der wohl aufregendsten Modeveranstaltung des Jahres, hatte sie ihre Schwangerschaft in einem extravaganten Outfit verkündet. Bei diesem Thema, das sich auf Männermode und die Geschichte des schwarzen Dandytums konzentrierte, trug sie eine Kreation von Marc Jacobs: einen schwarz gestreiften Kostümrock und eine Cropped-Wolljacke, unter der ein Bustier ihren Babybauch perfekt betonte. Bild: KEYSTONE Weder ihr riesiger Hut noch ihre gepunktete Satinkrawatte lenkten die Blicke von der freudigen Nachricht ab, die unter dem Bustier subtil in Szene gesetzt wurde. Bild: KEYSTONE

Rihanna versteckt ihren Babybauch keineswegs unter weiten Kleidern. Im Gegenteil: In Cannes betonte sie ihn selbstbewusst in einem figurbetonten Outfit mit Cut-Outs, die geschickt etwas Haut freilegten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rihanna zeigt sich am 19. Mai 2025 in Cannes mit deutlich sichtbarem Babybauch – selbstbewusst und stilvoll inszeniert.

Cut-Out-Look als Statement: Sie trägt ein figurbetontes, asymmetrisches Kleid in strahlendem Blau mit Cut-Outs, die ihren Bauch betonen.

Fashion-Inszenierung mit Tradition: Rihanna feierte schon ihre ersten beiden Schwangerschaften mit aufregenden Schwangerschaftslooks. Mehr anzeigen

Schon zuvor hatte sie ihre Schwangerschaft spektakulär bei der Met Gala am 5. Mai enthüllt – dem vielleicht aufregendsten Fashion-Event des Jahres. Passend zum Motto über Herrenmode und die Geschichte der Black Dandys trug Sängerin Rihanna einen auffälligen Look von Marc Jacobs: ein Nadelstreifen-Rock mit passender cropped Wolljacke und ein eng anliegendes Bustier, das ihren Babybauch elegant in Szene setzte.

Weder ihr übergrosser Hut noch die gepunktete Satinkrawatte konnten den Blick von der frohen Botschaft ablenken.

Glamour-Look mit Cut-Outs in Cannes

In Cannes erschien Rihanna nun in einem strahlend blauen, asymmetrischen Kleid im Y2K-Glam-Stil. Die drapierte, seitlich geknotete Robe mit Cut-Outs an Bauch und Hüfte liess nicht nur ihren Schwangerschaftsbauch erahnen – sie zelebrierte ihn. Passend dazu wählte die Sängerin farblich abgestimmte High Heels von Amina Muaddi für einen Monochrome-Look.

Obwohl sie sich bei ihrer Ankunft gemeinsam mit Asap Rocky unter einem Regenschirm versteckte brachte die Sängerin von «Umbrella» dennoch sofort Sonnenschein auf die Croisette. Kein Wunder, denn es war ihr erstes Erscheinen in Cannes seit sieben Jahren – und ein mehr als denkwürdiges Comeback.

Die ersten Looks ihrer Schwangerschaft versprechen einiges – und deuten an, dass Rihanna zum dritten Mal in Folge eine echte Style-Reise durch ihre Schwangerschaft startet.