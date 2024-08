«Killers of the Flower Moon»: Da läuft es einem kalt den Rücken runter – ein Meisterwerk

Altmeister Martin Scorsese bringt wieder ein über dreistündiges Epos auf die Leinwand. «Killers of the Flower Moon» dreht sich um die strategische Ermordung des Osage-Stamms in den 1920er Jahren – aus reiner Habgier.

12.10.2023