Robert Geiss lässt sich in Basel operieren – Tochter findets gar nicht gut

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Beauty-OP sorgt für Wirbel Robert Geiss lässt sich in Basel operieren – Tochter findets gar nicht gut

Carlotta Henggeler

5.5.2026

Hat sich die Tränensäcke wegoperieren lassen: TV-Millionär Robert Geiss. 
Hat sich die Tränensäcke wegoperieren lassen: TV-Millionär Robert Geiss. 
RTLZWEI, Geiss TV

Der deutsche TV-Millionär Robert Geiss hat sich seiner ersten Beauty-OP unterzogen. Nach dem Eingriff fühlt sich der 62-Jährige wie nach einem Boxkampf – und auch Tochter Davina zeigt sich entsetzt vom Resultat.

Carlotta Henggeler

05.05.2026, 14:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Robert Geiss liess sich in einer Basler Klinik Tränensäcke entfernen und die Augenlider straffen.
  • Nach dem Eingriff fühlt sich der 62-Jährige «wie nach einem Boxkampf» und wird von Tochter Davina kritisiert, die das Ergebnis zunächst «nicht gut» findet.
  • Auch Ehefrau Carmen Geiss ist erfahren mit Schönheits-OPs und zeigte sich nach einem aufwendigen Facelift zufrieden, während andere Prominente wie Linda Evangelista oder Jane Fonda Eingriffe später bereuten.
Mehr anzeigen

TV-Multimillionär Robert Geiss hat sich kürzlich unters Messer gelegt. Der Grund für seine erste Beauty-Operation? Der 62-Jährige hat sich die Tränensäcke entfernen und die Augenlider straffen lassen. Letzteres hatte medizinische Gründe: Diese hätten sein Sichtfeld eingeschränkt. Dafür suchte er sich eine spezialisierte Klinik in Basel aus. 

Robert Geiss hatte grossen Respekt vor dem Eingriff, wie er in seiner gleichnamigen RTLzwei-Sendung sagt: «Ich habe natürlich schon ein bisschen Bammel vor der Vollnarkose. Das macht man nicht jeden Tag. Die letzte Vollnarkose hatte ich, da war ich noch ein Baby und sechs Wochen alt.»

Zwar hat Robert Geiss nach der korrigierenden Operation wieder den Durchblick, muss aber von der Familie Kritik einstecken. Während Robert Geiss nach einem ersten Blick in den Spiegel witzelt, er sehe wie nach einem Boxkampf aus, meint Tochter Davina: «Das sieht echt nicht gut aus.»

Auch Carmen Geiss schon beim Schönheitsdoktor

Ehefrau Carmen Geiss macht kein Geheimnis aus ihren Schönheitskorrekturen.

Anfang 2025 unterzog sich die 60-Jährige einem aufwendigen, achtstündigen «Deep Plane»-Facelift in einer Klinik in Lörrach. Rund 22'000 Euro kostete der Eingriff (rund 20'000 Franken), bei dem unter anderem alte Hyaluron-Verkapselungen entfernt wurden, um ihr Gesicht wieder frischer und natürlicher wirken zu lassen. Trotz starker Schwellungen direkt nach der OP zeigte sich Carmen mit dem Ergebnis zufrieden.

Linda Evangelista und Co.: Diese Stars bereuen ihre Ops

Doch längst nicht alle Schönheitseingriffe haben ein Happy End: Ex-Topmodel Linda Evangelista sprach in mehreren Interviews offen über eine missglückte Behandlung, die sie entstellte – und die sie bis heute bereut.

Fältchen, Facelift, Fettpolster. Diese 6 Frauen bereuen ihre Schönheits-OPs

Fältchen, Facelift, FettpolsterDiese 6 Frauen bereuen ihre Schönheits-OPs

Damit ist sie nicht allein: Auch Schauspiel-Ikone Jane Fonda und Designerin Victoria Beckham haben öffentlich eingeräumt, dass sie gewisse Eingriffe im Nachhinein bereuen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Ich hab's getan. Aber hat's auch was gebracht?

Ich hab's getan. Aber hat's auch was gebracht?

Er hat den Selbstversuch gewagt, weil ihn seine Falten im Gesicht nervten: blue News-Redaktor Bruno Bötschi hat sich Botox spritzen lassen. Heute ist der grosse Tag: die Nachkontrolle.

27.10.2021

Meistgelesen

Robert Geiss lässt sich in Basel operieren – Tochter findets gar nicht gut
Bund räumt Fehler im Abstimmungsbüchlein ein – diese Passage ist falsch
Jetzt wird das ganze Ausmass der tödlichen Fehler am Unispital Zürich bekannt
Flug Zürich–New York setzt Notruf ab und landet in London
Senior mit Stumpen und Handy am Steuer – das wird teuer

Mehr zum Thema

Und wer hat's bezahlt?. Geissens-Girls überraschen Papa mit 500'000-Euro-Luxusauto

Und wer hat's bezahlt?Geissens-Girls überraschen Papa mit 500'000-Euro-Luxusauto

15-Jahr-Jubiläum der Jetsetter. Carmen Geiss: «Der Überfall war eine unserer schlimmsten Erfahrungen»

15-Jahr-Jubiläum der JetsetterCarmen Geiss: «Der Überfall war eine unserer schlimmsten Erfahrungen»

Luxus-Leben an der Côte d’Azur. Woher kommen die Millionen der Familie Geiss?

Luxus-Leben an der Côte d’AzurWoher kommen die Millionen der Familie Geiss?

Mehr aus dem Ressort

Krebskranke Unternehmerin. Patrice Aminati offenbart: «Ich werde künstlich am Leben gehalten»

Krebskranke UnternehmerinPatrice Aminati offenbart: «Ich werde künstlich am Leben gehalten»

Der «Superbowl der Mode». Von prunkvoll bis beängstigend: Die spektakulärsten Looks der Met Gala 2026

Der «Superbowl der Mode»Von prunkvoll bis beängstigend: Die spektakulärsten Looks der Met Gala 2026

Wütende Sponsoren, ausstehende Gagen. Schwere Kritik an Zurich Fashion Week

Wütende Sponsoren, ausstehende GagenSchwere Kritik an Zurich Fashion Week