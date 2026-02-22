  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Das tut sch***e weh» Robert Geiss' Liebesbeweis an seine Frau und Töchter geht unter die Haut

Samuel Walder

22.2.2026

Hier liegt Robert Geiss unter der Nadel.
Hier liegt Robert Geiss unter der Nadel.
RTLZWEI

Robert Geiss überrascht mit einem Schritt, den ihm selbst seine Familie kaum zugetraut hätte: Mit 62 lässt sich der TV-Millionär sein erstes Tattoo stechen – gross, auffällig und mit einer klaren Botschaft an Ehefrau Carmen und die Töchter.

Samuel Walder

22.02.2026, 10:22

22.02.2026, 10:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Unternehmer Robert Geiss hat sich mit 62 Jahren sein erstes Tattoo stechen lassen – einen grossen Totenkopf im Stil seiner Marke «Roberto Geissini».
  • Das Motiv trägt zusätzlich die Initialen seiner Frau Carmen sowie der Töchter Davina und Shania als Liebesbeweis.
  • Trotz Schmerzen hielt Geiss durch und sorgte mit dem auffälligen Unterarm-Tattoo für einen emotionalen Moment in der Familie.
Mehr anzeigen

Was für eine Überraschung aus dem Hause Geiss! Robert Geiss (62), sonst bekannt für grosse Sprüche und noch grössere Auftritte, hat jetzt etwas gewagt, das ihm kaum jemand zugetraut hätte: Sein allererstes Tattoo – und das gleich in beachtlicher Grösse. Zusehen ist die schmerzhafte Erfahrung in der Sendung «Die Geissens» auf RTLZWEI.

«Ich habe mich ja immer gesträubt und jetzt lasse ich mir ein Tattoo stechen, was so gross ist, dass es jeder erkennt», kündigte der Unternehmer vor dem Besuch beim Tätowierer an. Eine typische Geiss-Ansage? Genau das dachten auch seine Liebsten.

Auf Instagram preist Carmen Geiss die Tattoo-Sendung an.
Auf Instagram preist Carmen Geiss die Tattoo-Sendung an.
Instagram

Ehefrau Carmen (60) blieb skeptisch: «Das glaube ich erst, wenn es wirklich gestochen ist.» Auch Tochter Shania (21) winkte ab: «Ich kenne Papas Gags. Der macht das eh nicht!»

Doch diesmal meint es Robert ernst – und macht Nägel mit Köpfen.

Totenkopf mit Familien-Botschaft

Das Motiv passt perfekt zu ihm: ein Totenkopf, angelehnt an das Logo seiner Modemarke «Roberto Geissini». Doch es bleibt nicht beim Markenzeichen. Unter die Haut kommen auch die Initialen seiner Familie: C, D, S – für Carmen, Davina (22) und Shania.

Für Carmen ist klar: «Wenn er das macht, dann muss ich weinen. Das ist der grösste Liebesbeweis, den er uns geben kann.»

«Er sieht so gut aus». Carmen Geiss schwärmt von «Traumtyp» – doch es ist nicht ihr Mann

«Er sieht so gut aus»Carmen Geiss schwärmt von «Traumtyp» – doch es ist nicht ihr Mann

Während Carmen gerührt ist, reagiert Shania zunächst geschockt. Den gezeichneten Entwurf nennt sie «schockierend». Kein Wunder: Sie und Schwester Davina tragen nur kleine, dezente Tattoos. Papa Robert dagegen will mit seinem ersten Körperschmuck gleich klotzen statt kleckern – der Totenkopf soll gross auf den Unterarm.

«Das tut sch***e weh»

Dann der Moment der Wahrheit: Robert liegt auf der Tattooliege, Carmen steht daneben und fächelt ihm Luft zu. «Das tut sch***e weh», klagt der TV-Millionär. «Fühlt sich so an, als wenn mich andauernd eine Biene sticht.»

Ob Carmen ebenfalls sich einen Tattoo stechen lässt, ist unklar.
Ob Carmen ebenfalls sich einen Tattoo stechen lässt, ist unklar.
Instagram

Doch Aufgeben kommt für ihn nicht infrage. Wenig später ist es vollbracht: Der Totenkopf samt Initialen prangt auf seinem Unterarm.

Carmen wird emotional, Tränen fliessen. «Das bedeutet mir sehr viel, weil wir immer gesagt haben, dass wir nie unsere Initialen auf den Körper tätowieren lassen.»

43 Jahre Liebe – jetzt für die Ewigkeit

Seit 43 Jahren sind Robert und Carmen ein Paar. Mit dem Tattoo setzt der Unternehmer nun ein sichtbares Zeichen seiner Verbundenheit.

Sein Fazit? Ganz typisch Geiss: «Wieder ein Meilenstein in meinem Leben. Ich habe Häuser gebaut, Bäume gepflanzt – und jetzt ein Tattoo.»

Ob es wirklich bei diesem einen bleibt? Bei Robert Geiss würde wohl niemand darauf wetten.

Meistgelesen

«Ich hatte nur ein einziges Mal Heimweh»
Schweizer Skischule parodiert McGrath-Ausraster – dieser reagiert
«Da chömet zwe» – der unvergessene Kommentar von Hans Jucker
Trump heizt mit Lazarettschiff erneut Grönland-Debatte mächtig an
Italiener lässt seinen Hund illegal Müll entsorgen

Mehr aus dem Ressort

Bötschi fragt Drehbuchautor André Küttel. «Dem Pointenschreiber geht es wie dem Schlagzeuger – niemand interessiert sich für ihn»

Bötschi fragt Drehbuchautor André Küttel«Dem Pointenschreiber geht es wie dem Schlagzeuger – niemand interessiert sich für ihn»

Schweizerin lebt seit 18 Jahren in Finnland. «Ich hatte nur ein einziges Mal Heimweh»

Schweizerin lebt seit 18 Jahren in Finnland«Ich hatte nur ein einziges Mal Heimweh»

Hitserie «House of the Dragon» geht weiter. Erster Trailer zeigt, was die Fans in der dritten Staffel erwartet

Hitserie «House of the Dragon» geht weiterErster Trailer zeigt, was die Fans in der dritten Staffel erwartet