Hier liegt Robert Geiss unter der Nadel. RTLZWEI

Robert Geiss überrascht mit einem Schritt, den ihm selbst seine Familie kaum zugetraut hätte: Mit 62 lässt sich der TV-Millionär sein erstes Tattoo stechen – gross, auffällig und mit einer klaren Botschaft an Ehefrau Carmen und die Töchter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unternehmer Robert Geiss hat sich mit 62 Jahren sein erstes Tattoo stechen lassen – einen grossen Totenkopf im Stil seiner Marke «Roberto Geissini».

Das Motiv trägt zusätzlich die Initialen seiner Frau Carmen sowie der Töchter Davina und Shania als Liebesbeweis.

Trotz Schmerzen hielt Geiss durch und sorgte mit dem auffälligen Unterarm-Tattoo für einen emotionalen Moment in der Familie. Mehr anzeigen

Was für eine Überraschung aus dem Hause Geiss! Robert Geiss (62), sonst bekannt für grosse Sprüche und noch grössere Auftritte, hat jetzt etwas gewagt, das ihm kaum jemand zugetraut hätte: Sein allererstes Tattoo – und das gleich in beachtlicher Grösse. Zusehen ist die schmerzhafte Erfahrung in der Sendung «Die Geissens» auf RTLZWEI.

«Ich habe mich ja immer gesträubt und jetzt lasse ich mir ein Tattoo stechen, was so gross ist, dass es jeder erkennt», kündigte der Unternehmer vor dem Besuch beim Tätowierer an. Eine typische Geiss-Ansage? Genau das dachten auch seine Liebsten.

Auf Instagram preist Carmen Geiss die Tattoo-Sendung an. Instagram

Ehefrau Carmen (60) blieb skeptisch: «Das glaube ich erst, wenn es wirklich gestochen ist.» Auch Tochter Shania (21) winkte ab: «Ich kenne Papas Gags. Der macht das eh nicht!»

Doch diesmal meint es Robert ernst – und macht Nägel mit Köpfen.

Totenkopf mit Familien-Botschaft

Das Motiv passt perfekt zu ihm: ein Totenkopf, angelehnt an das Logo seiner Modemarke «Roberto Geissini». Doch es bleibt nicht beim Markenzeichen. Unter die Haut kommen auch die Initialen seiner Familie: C, D, S – für Carmen, Davina (22) und Shania.

Für Carmen ist klar: «Wenn er das macht, dann muss ich weinen. Das ist der grösste Liebesbeweis, den er uns geben kann.»

Während Carmen gerührt ist, reagiert Shania zunächst geschockt. Den gezeichneten Entwurf nennt sie «schockierend». Kein Wunder: Sie und Schwester Davina tragen nur kleine, dezente Tattoos. Papa Robert dagegen will mit seinem ersten Körperschmuck gleich klotzen statt kleckern – der Totenkopf soll gross auf den Unterarm.

«Das tut sch***e weh»

Dann der Moment der Wahrheit: Robert liegt auf der Tattooliege, Carmen steht daneben und fächelt ihm Luft zu. «Das tut sch***e weh», klagt der TV-Millionär. «Fühlt sich so an, als wenn mich andauernd eine Biene sticht.»

Ob Carmen ebenfalls sich einen Tattoo stechen lässt, ist unklar. Instagram

Doch Aufgeben kommt für ihn nicht infrage. Wenig später ist es vollbracht: Der Totenkopf samt Initialen prangt auf seinem Unterarm.

Carmen wird emotional, Tränen fliessen. «Das bedeutet mir sehr viel, weil wir immer gesagt haben, dass wir nie unsere Initialen auf den Körper tätowieren lassen.»

43 Jahre Liebe – jetzt für die Ewigkeit

Seit 43 Jahren sind Robert und Carmen ein Paar. Mit dem Tattoo setzt der Unternehmer nun ein sichtbares Zeichen seiner Verbundenheit.

Sein Fazit? Ganz typisch Geiss: «Wieder ein Meilenstein in meinem Leben. Ich habe Häuser gebaut, Bäume gepflanzt – und jetzt ein Tattoo.»

Ob es wirklich bei diesem einen bleibt? Bei Robert Geiss würde wohl niemand darauf wetten.