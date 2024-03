Rupert Murdoch will im Alter von 92 Jahren noch einmal vor den Traualtar treten. Es wäre seine fünfte Hochzeit. Bild: Mary Altaffer/AP/dpa

Medienunternehmer Rupert Murdoch will es mit 92 noch einmal wissen. Er hat sich mit seiner Freundin, der 67-jährigen Elena Zhukova, verlobt. Die Einladungen für die Hochzeit sollen bereits verschickt worden sein.

Medienunternehmer Rupert Murdoch will noch einmal vor den Traualtar treten und seine Freundin, die 67-jährige Elena Zhukova, heiraten.

Laut der «New York Times» hat sich Murdoch im Alter von 92 Jahren zum sechsten Mal verlobt.

Die Einladungen für die Hochzeit Anfang Juni sollen bereits verschickt worden sein.

«Yep, he did it again.» Rupert Murdoch hat sich, schreibt die «New York Times», im Alter von 92 Jahren zum sechsten Mal verlobt.

Das Büro des Medienunternehmens gab bekannt, dass Murdoch die pensionierte Molekularbiologin Elena Zhukova (67) heiraten werde. Im vergangenen Jahr hatte es erste Medienberichte gegeben, dass die beiden ein Paar seien.

Dies, nachdem nur wenige Monate vorher bekannt geworden war, dass Rubert Murdoch seine Verlobung mit Radiomoderatorin Ann Lesley Smith aufgelöst hatte.

Die Tochter war mit Oligarch Abramovich verheiratet

Es heisst, das Paar habe sich während eines Familientreffens kennengelernt, das von Murdochs dritter Ex-Frau Wendi Deng ausgerichtet worden war.

Elena Zhukova arbeitete vor ihrer Pensionierung als Wissenschaftlerin an der University of California in Los Angeles, schreibt die «New York Times».

Die Molekularbiologin stammt ursprünglich aus Russland. Sie war zuvor mit Alexander Zhukov verheiratet, einem in Russland geborenen britischen Geschäftsmann.

Dasha, die 42-jährige Tochter von Zhukova, ist eine russisch-amerikanische Kunstsammlerin und war einst mit dem russischen Oligarchen Roman Abramovich verheiratet.

Rubert Murdoch war bisher viermal verheiratet

Die Einladungen für die Hochzeit Anfang Juni zwischen Rupert Murdoch und der 25 Jahre jüngeren Elena Zhukova sind laut der «New York Times» bereits verschickt worden. Laut der Zeitung sollen die Feierlichkeiten auf Murdochs kalifornischem Weingut in Moraga stattfinden.

Medienunternehmer Murdoch war bisher viermal verheiratet. Das erste Mal trat er 1956 mit Patricia Booker vor den Traualtar. Das Paar, welches ein gemeinsames Kind hat, liess sich elf Jahre später scheiden.

Wenig später heiratete Rupert Murdoch seine zweite Frau, Anna Maria Torv, mit der er drei Kinder hat. Das Paar trennte sich 1999 nach 32 Jahren Ehe.

Wendi Deng, seine dritte Frau, heiratete Murdoch noch im selben Jahr. Das Paar bekam zwei Kinder und liess sich 2013 scheiden. Die vierte Ehe ging der Murdoch mit Model Jerry Hall ein. Das Paar war von 2016 bis 2022 verheiratet.

