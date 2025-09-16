Hollywood-Legende Robert Redford ist tot

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Er brachte Tarantino und Soderbergh hervor Hollywood-Legende Robert Redford ist tot

Sven Ziegler

16.9.2025

Robert Redfords ist tot. (Archivbild)
Robert Redfords ist tot. (Archivbild)
Joel Ryan/Invision/AP/dpa

Hollywood-Legende Robert Redford ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Das berichtet die «New York Times».

Sven Ziegler

16.09.2025, 14:15

16.09.2025, 14:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Robert Redford starb am Dienstagmorgen im Alter von 89 Jahren in Utah.
  • Der Schauspieler, Regisseur und Umweltaktivist prägte Hollywood über Jahrzehnte.
  • Mit dem Sundance Festival gab er dem unabhängigen Kino weltweit Gewicht.
Mehr anzeigen

Robert Redford ist tot. Der Schauspieler, Regisseur und Umweltaktivist starb am Dienstagmorgen im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in den Bergen von Utah. Das bestätigte seine Sprecherin Cindi Berger gegenüber der New York Times. Redford sei im Schlaf gestorben.

Der 1936 in Santa Monica geborene Schauspieler zählte über Jahrzehnte zu den grössten Leinwandstars Hollywoods. Klassiker wie «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (1969), «The Sting» (1973) oder «All the President’s Men» (1976) machten ihn weltberühmt. Auch als romantischer Leinwandpartner – etwa neben Barbra Streisand in «The Way We Were» (1973) oder Meryl Streep in «Out of Africa» (1985) – begeisterte er Millionen.

Er brachte Tarantino und Soderbergh hervor

Für sein Regiedebüt «Ordinary People» (1980) erhielt Redford den Oscar. Später inszenierte er unter anderem «A River Runs Through It» (1992) und «Quiz Show» (1994).

Einer der ganz Grossen ist tot. In diesem Blockbuster blühte Robert Redford ein letztes Mal auf

Einer der ganz Grossen ist totIn diesem Blockbuster blühte Robert Redford ein letztes Mal auf

Sein wohl grösstes Vermächtnis hinter der Kamera: das 1981 gegründete Sundance Institute und das wenige Jahre später etablierte Sundance Film Festival in Utah. Es wurde zur wichtigsten Plattform für das unabhängige Kino und brachte Filmemacher wie Steven Soderbergh, Quentin Tarantino oder Chloé Zhao hervor.

Redford war zweimal verheiratet und hatte vier Kinder. Mehrfach musste er familiäre Tragödien bewältigen, darunter den frühen Tod seines Sohnes Jamie im Jahr 2020. In den letzten Jahren zog er sich zunehmend zurück. Seine letzten grösseren Rollen spielte er in «All Is Lost» (2013) und «The Old Man and the Gun» (2018). Danach erklärte er seinen Rückzug von der Schauspielerei.

Redford hinterlässt seine Frau Sibylle Szaggars, zwei Töchter und mehrere Enkelkinder.

+++ Update folgt

Mehr Entertainment

Premiere wird zerrissen. «Wann hört er endlich auf?» – Netz reagiert bitter auf Raabs RTL-Show

Premiere wird zerrissen«Wann hört er endlich auf?» – Netz reagiert bitter auf Raabs RTL-Show

Prinz Harry spricht nach Treffen mit König Charles. «Der Schwerpunkt muss auf meinem Vater liegen»

Prinz Harry spricht nach Treffen mit König Charles«Der Schwerpunkt muss auf meinem Vater liegen»

Streaming-Hit «The Alto Knights». Zeitlos brutal – Robert De Niro perfektioniert die Mafia-Rolle

Streaming-Hit «The Alto Knights»Zeitlos brutal – Robert De Niro perfektioniert die Mafia-Rolle

Meistgelesen

Hollywood-Legende Robert Redford ist tot
«Schlechte Nachrichten» – hier gesteht der Kirk-Mörder seine Tat
Österreichs Ex-Ski-Ass Venier rechnet mit Assinger ab
Jason Joseph steht nach Aufholjagd im Hürden-Final ++ Pelizza verpasst Halbfinal
Diese 7 Fehler ruinieren deine Frühpensionierung