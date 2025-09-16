Hollywood-Legende Robert Redford ist tot

Robert Redfords ist tot. (Archivbild) Joel Ryan/Invision/AP/dpa

Hollywood-Legende Robert Redford ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Das berichtet die «New York Times».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Robert Redford starb am Dienstagmorgen im Alter von 89 Jahren in Utah.

Der Schauspieler, Regisseur und Umweltaktivist prägte Hollywood über Jahrzehnte.

Robert Redford ist tot. Der Schauspieler, Regisseur und Umweltaktivist starb am Dienstagmorgen im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in den Bergen von Utah. Das bestätigte seine Sprecherin Cindi Berger gegenüber der New York Times. Redford sei im Schlaf gestorben.

Der 1936 in Santa Monica geborene Schauspieler zählte über Jahrzehnte zu den grössten Leinwandstars Hollywoods. Klassiker wie «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (1969), «The Sting» (1973) oder «All the President’s Men» (1976) machten ihn weltberühmt. Auch als romantischer Leinwandpartner – etwa neben Barbra Streisand in «The Way We Were» (1973) oder Meryl Streep in «Out of Africa» (1985) – begeisterte er Millionen.

Er brachte Tarantino und Soderbergh hervor

Für sein Regiedebüt «Ordinary People» (1980) erhielt Redford den Oscar. Später inszenierte er unter anderem «A River Runs Through It» (1992) und «Quiz Show» (1994).

Sein wohl grösstes Vermächtnis hinter der Kamera: das 1981 gegründete Sundance Institute und das wenige Jahre später etablierte Sundance Film Festival in Utah. Es wurde zur wichtigsten Plattform für das unabhängige Kino und brachte Filmemacher wie Steven Soderbergh, Quentin Tarantino oder Chloé Zhao hervor.

Redford war zweimal verheiratet und hatte vier Kinder. Mehrfach musste er familiäre Tragödien bewältigen, darunter den frühen Tod seines Sohnes Jamie im Jahr 2020. In den letzten Jahren zog er sich zunehmend zurück. Seine letzten grösseren Rollen spielte er in «All Is Lost» (2013) und «The Old Man and the Gun» (2018). Danach erklärte er seinen Rückzug von der Schauspielerei.

Redford hinterlässt seine Frau Sibylle Szaggars, zwei Töchter und mehrere Enkelkinder.

