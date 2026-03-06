Pixarfilm «Hoppers» im Kino: Roboter-Biber rettet die Welt – herzig, frech und überraschend politisch Wolltest du schon immer mal mit Tieren sprechen? In Pixars Sci-Fi-Komödie «Hoppers» ist das möglich. Mit Hilfe neuester Technologie schlüpft eine junge Umweltschützerin in die Haut eines Bibers und versucht, die Welt zu retten. 05.03.2026

Wolltest du schon immer mal mit Tieren sprechen? In Pixars Sci-Fi-Komödie «Hoppers» ist das möglich. Mit Hilfe neuester Technologie schlüpft eine junge Umweltschützerin in die Haut eines Bibers und versucht, die Welt zu retten.

Die Biber sind los – aber worum geht's genau in «Hoppers»?

Die Teenagerin Mabel setzt sich in ihrem Heimatort Beaverton schon ein Leben lang für Tiere und Natur ein – sehr zum Leidwesen mancher Mitbürger. Als der charismatische Bürgermeister Jerry (Jon Hamm) eine neue Autobahn mitten durch ihre geliebte Waldlichtung bauen will, setzt sie zu einer verrückten Aktion an.

Mabel klinkt sich heimlich in ein Hightech-Experiment ein und schlüpft als Roboter-Biber in die Tierwelt. Dort merkt sie schnell: Der Wald hat seine eigenen Regeln – und plötzlich droht ein Aufstand der Tiere gegen die Menschen. Jetzt muss Mabel nicht nur den Wald retten, sondern verhindern, dass alles ausser Kontrolle gerät.

Pixar gelingt mit seinem neusten Film ein witziges und rasantes Abenteuer mit einer klaren Botschaft. Mehr zu «Hoppers» erfährst du oben im Video-Review. Und falls die Biber nicht dein Herz erobern, so retten sie zumindest unsere Umwelt.

«Hoppers» läuft ab 5. März 2026 bei blue Cinema.

