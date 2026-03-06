Pixarfilm «Hoppers» im Kino: Roboter-Biber rettet die Welt – herzig, frech und überraschend politisch
Wolltest du schon immer mal mit Tieren sprechen? In Pixars Sci-Fi-Komödie «Hoppers» ist das möglich. Mit Hilfe neuester Technologie schlüpft eine junge Umweltschützerin in die Haut eines Bibers und versucht, die Welt zu retten.
05.03.2026
- Nach «Elemental» und «Alles steht Kopf 2» bringt Pixar mit «Hoppers» seinen nächsten Regiestreich ins Kino.
- Im Körper eines KI-Bibers versucht die junge Umweltschützerin Mabel, den Plan eines Bauunternehmens zu vereiteln.
- Neben Piper Curda als Mabel sind Jon Hamm als Mayor Jerry und Meryl Streep als Insektenkönigin zu hören.
Die Biber sind los – aber worum geht's genau in «Hoppers»?
Die Teenagerin Mabel setzt sich in ihrem Heimatort Beaverton schon ein Leben lang für Tiere und Natur ein – sehr zum Leidwesen mancher Mitbürger. Als der charismatische Bürgermeister Jerry (Jon Hamm) eine neue Autobahn mitten durch ihre geliebte Waldlichtung bauen will, setzt sie zu einer verrückten Aktion an.
Mabel klinkt sich heimlich in ein Hightech-Experiment ein und schlüpft als Roboter-Biber in die Tierwelt. Dort merkt sie schnell: Der Wald hat seine eigenen Regeln – und plötzlich droht ein Aufstand der Tiere gegen die Menschen. Jetzt muss Mabel nicht nur den Wald retten, sondern verhindern, dass alles ausser Kontrolle gerät.
Pixar gelingt mit seinem neusten Film ein witziges und rasantes Abenteuer mit einer klaren Botschaft. Mehr zu «Hoppers» erfährst du oben im Video-Review. Und falls die Biber nicht dein Herz erobern, so retten sie zumindest unsere Umwelt.
«Hoppers» läuft ab 5. März 2026 bei blue Cinema.
