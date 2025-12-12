  1. Privatkunden
«007 First Light» Lenny Kravitz wird James-Bond-Bösewicht

dpa

12.12.2025 - 22:42

Lenny Kravitz spielt im neuen James-Bond-Videospiel «007 First Light» einen Schurken. (Archiv)
Lenny Kravitz spielt im neuen James-Bond-Videospiel «007 First Light» einen Schurken. (Archiv)
KEYSTONE/Andy Kropa

Lenny Kravitz gegen 007: Als fieser Schurke will die US-Rocklegende im kommenden Jahr James Bond das Leben schwer machen, allerdings nicht auf der Kinoleinwand.

,

DPA, Redaktion blue News

12.12.2025, 22:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lenny Kravitz übernimmt die Rolle des neuen Bond-Schurken Bawma im Videospiel «007 First Light», das 2026 erscheint.
  • Das Spiel entsteht bei IO Interactive («Hitman») und besetzt Patrick Gibson als jungen Bond.
  • Parallel laufen Spekulationen über den nächsten Bond-Film weiter: ein Produktionsstart 2026 gilt als wahrscheinlich, mit einem jungen, noch unbekannten britischen Darsteller in der Hauptrolle.
Mehr anzeigen

Wer der nächste James-Bond-Darsteller wird und wann das nächste Abenteuer des fiktiven Geheimagenten in die Kinos kommt, ist immer noch offen. Nun steht allerdings fest, dass es 007 zuvor mit US-Rockstar Lenny Kravitz («Are You Gonna Go My Way») zu tun bekommt. Der 61-jährige Musiker spielt James Bonds nächsten Widersacher.

Kravitz wird den Schurken namens Bawma jedoch nicht im Kino verkörpern, sondern in dem Videospiel «007 First Light», das im kommenden Jahr erscheint. Das gaben die Macher des Spiels auf der offiziellen Website bekannt.

Dazu veröffentlichten sie eine kurze Sequenz, in der Kravitz in der digitalen Rolle als fieser Gangsterboss zu sehen ist. In Gegenwart eines gefesselten, kopfüber hängenden Bond lässt er Krokodilen einen Menschen zum Frass vorwerfen.

Die virtuellen Abenteuer des jungen James Bond

«007 First Light» wird von IO Interactive produziert, dem Studio hinter der erfolgreichen «Hitman»-Reihe. Das Spiel ist eine sogenannte Origin-Story, die erzählt, wie James Bond zum 00-Agenten wird. Bond ist jünger und noch nicht der abgeklärte Profikiller, den man aus den Filmen kennt. Der 30 Jahre alte, irische Schauspieler Patrick Gibson («Dexter: Original Sin») schlüpfte in die Rolle.

Connery, Moore oder Brosnan. Wer war der beste James-Bond-Darsteller?

Connery, Moore oder BrosnanWer war der beste James-Bond-Darsteller?

Im Gegensatz zu vielen früheren Spielen wie dem N64-Klassiker «GoldenEye» ist «007 First Light» kein Lizenzspiel zu einem bestimmten Film, sondern eine neue, komplett eigenständige Geschichte. Das Spiel soll für PS5, Xbox und PC erscheinen.

Weiter Spekulationen um nächsten Bond-Film

Unterdessen wird weiter spekuliert, wer die Rolle des berühmten Geheimagenten auf der grossen Leinwand übernimmt. Regisseur Denis Villeneuve will Berichten zufolge erst nach einem Hauptdarsteller suchen, wenn die Arbeit an «Dune III» abgeschlossen ist. Das Science-Fiction-Epos befindet sich derzeit in der Post-Produktion.

Gerüchteküche brodelt um 007. Neuer Favorit von Wettbüros – ist das der neue James Bond?

Gerüchteküche brodelt um 007Neuer Favorit von Wettbüros – ist das der neue James Bond?

Nach dem Abschied von Daniel Craig, der 007 in fünf Filmen von «Casino Royale» (2006) bis «Keine Zeit zu sterben» (2021) gespielt hat, soll der Nachfolger laut Insidern ein eher unbekannter, britischer Schauspieler werden, der Ende 20 oder Anfang 30 ist.

Das Drehbuch für den nächsten James-Bond-Film – den ersten, seit die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die kreative Kontrolle über die Filmreihe an Amazon MGM Studios abgegeben haben – schreibt «Peaky Blinders»-Schöpfer Steven Knight. Ein Produktionsstart in 2026 gilt als wahrscheinlich.

