«Bauer, ledig, sucht»: Gabi und Röbi gönnen sich Auszeit Pröstli: Gabi und Röbi gönnen sich eine kleine Auszeit im Berner Oberland. Bild: CH Media Inklusive Ölmassage im Hotelzimmer. Bild: CH Media Gabi hat sich noch nie massieren lassen. Für sie gibt es eine kleine Rücken- und Kopfmassage. Bild: CH Media In Kanada lebt sich Lucas als Cowboy ein. Kein einfacher Job … Bild: CH Media Bei Barbara und Gérard im Kanton St. Gallen gibt es einen Kuschelmoment am Lagerfeuer. Springt der Liebesfunke zwischen den beiden? Bild: CH Media «Bauer, ledig, sucht»: Gabi und Röbi gönnen sich Auszeit Pröstli: Gabi und Röbi gönnen sich eine kleine Auszeit im Berner Oberland. Bild: CH Media Inklusive Ölmassage im Hotelzimmer. Bild: CH Media Gabi hat sich noch nie massieren lassen. Für sie gibt es eine kleine Rücken- und Kopfmassage. Bild: CH Media In Kanada lebt sich Lucas als Cowboy ein. Kein einfacher Job … Bild: CH Media Bei Barbara und Gérard im Kanton St. Gallen gibt es einen Kuschelmoment am Lagerfeuer. Springt der Liebesfunke zwischen den beiden? Bild: CH Media

Die Liebesgeschichte zwischen Ross-Bäuerin Gabi und ihrem Röbi zählt zu den herzerwärmendsten dieser Staffel. Röbi entführt seinen Schatz vom Hof für eine kleine Auszeit mit Champagner und Massage. Kommt das gut?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei «Bauer, ledig, sucht» überrascht Röbi seine Gabi mit einer romantischen Auszeit inklusive Champagner und Massage in Grindelwald – für die Ross-Bäuerin eine ungewohnte, aber gelungene Pause.

Gabi tut sich zunächst schwer mit dem Loslassen und Massagen, während Röbi die Entspannung sichtlich geniesst und sie behutsam mitzieht.

Auch andere Paare machen Fortschritte: In Kanada wächst Lucas in seine Cowboy-Rolle hinein, während Gérard und Barbara sich trotz unterschiedlicher Vorstellungen von Romantik näherkommen. Mehr anzeigen

Die Liebesgeschichte zwischen Röbi und Pferdebäuerin Gabi aus dem Kanton St. Gallen begann zunächst gemächlich – und nahm dafür schnell an Fahrt auf.

Quasi im Galopp sind die beiden in Sachen Liebe unterwegs, es wird geflirtet und nicht mit Komplimenten gespart.

Gabi und Röbi zeigen, dass Liebe auch im Alter neu beginnen kann.

Die patente Ross-Bäuerin Gabi ist eine richtige Chrampferin. Und so überrascht Robi seinen Schatz mit einem besonderen Geschenk: eine kleine Auszeit in Grindelewald, samt Champagner und Massage.

Gabi kann nicht gut loslassen

Bei der Ankunft im Hotel-Chalet gibt's gleich Champagner zum Empfang. Röbi geniesst den Drink, Gabi mag lieber ein simpleres Getränk.

Die Pferdezüchterin hat selten sich Auszeiten gegönnt und hat deshalb auch Mühe, den Alltag loszulassen und sich auf das Dolcefarniente einzulassen, wie sie Röbi gesteht.

Röbi dagegen entpuppt sich als Geniesser, auch schwärmt er von der Körpermassage, die er im Hotelzimmer geniessen kann. Die St. Gallerin hingegen meidet Massagen und lässt sich überreden, Röbi gemeinsam zu kneten. Für eine kurze Kopfmassage ist sie allerdings zu haben.

«Mich auf eine Massage einzulassen, ist nicht so meins. Ich mag es nicht, die Kontrolle abzugeben.»

Schritt für Schritt kann sich Gabi gehen lassen und die organisierte Tour von Röbi wird zum vollen Erfolg.

In Kanada macht sich der Cowboy-Schweizer gut

Derweil lässt sich Lucas von Ranch-Besitzerin Conny in Kanada zum Cowboy ausbilden. Sein Job? Die Hofpferde für den Touristen-Austritt bereit machen, Connys Haupteinnahme-Quelle. Auch wenn sich Lucas als wissbegieriger Lehrling zeigt, hapert es. Denn Lucas kann die Pferde – noch nicht – auseinanderhalten. Sehr zur Belustigung von Connys Tochter.

Trotz Anfangsschwierigkeiten ist klar, Lucas passt gut auf Connys Pferde- und Abenteuerranch und er hat die Herzen der Schweiz-Kanadierinnen mit seiner herzlichen und anpackenden Art schon erobert.

Gérard und Barbara haben eine andere Vorstellung von Romantik

Auch Tierbäuerin Barbara und Gérard kommen sich Schrittchen für Schrittchen näher. Gérard gibt Vollgas, packt überall auf dem Hof mit an. Ob beim Ausmisten der Ställe oder beim Pferdebollen einsammeln auf der Weide.

In einer ruhigen Minute bei einem Lagerfeuer finden die beiden heraus, dass sie in Sachen Romantik nicht auf einer Wellenlänge sind. Aber Gérard lässt sich nicht unterkriegen und kuschelt sich am Feuer an seine Barbara.

Springt der Liebesfunken über? Das wird sich in der nächsten Sendung zeigen. Es sieht aber nicht schlecht aus …

Mehr Videos aus dem Ressort