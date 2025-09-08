Roger Federer mit Schauspiel-Star am Vierwaldstättersee gesichtet

Roger Federer und Halle Berry sind gemeinsam auf dem See unterwegs. Switzerland Tourism

Schweiz Tourismus setzt erneut auf Promi-Glanz: An der Seite von Roger Federer wird Oscarpreisträgerin Halle Berry in der neuen Herbstkampagne zu sehen sein. Erste Teaser geben Einblicke hinter die Kulissen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schweiz Tourismus hat Halle Berry für die neue Kampagne mit Roger Federer verpflichtet.

In zwei Teasern verraten die beiden Stars erste Details zum Dreh.

Berry folgt damit auf Prominente wie Robert De Niro, Anne Hathaway und Trevor Noah. Mehr anzeigen

Hollywood-Glanz für die Schweiz: Roger Federer hat für die neuste Kampagne von Schweiz Tourismus Unterstützung aus Los Angeles erhalten. Wie aus am Montag veröffentlichten Teasern hervorgeht, steht an seiner Seite niemand Geringeres als Schauspielerin Halle Berry.

In einem ersten Video erklärt die 59-Jährige: «Ich bin in der Schweiz. Ratet mal, warum ich hier bin.» Kurz darauf erscheint Federer im Bild – die beiden witzeln, der Dreh dauere nur einen Tag. Damit bestätigen sie, was zuvor schon gemutmasst wurde: Berry ist der neue Superstar an Federers Seite.

Bereits im Juni war die Oscar-Preisträgerin am Vierwaldstättersee gesichtet worden. Schon damals gab es Berichte über mögliche Dreharbeiten mit Federer. Passend dazu schwärmte Berry auf Instagram von «himmlischen» Seen, «exquisitem» Essen und teilte ein Video, in dem sie ausgelassen durch ihr Hotelzimmer tanzte.

Immer wieder prominente Gäste

Die Zusammenarbeit reiht sich in eine Serie prominenter Kampagnen ein. Zuvor standen etwa Robert De Niro, Anne Hathaway, Trevor Noah oder Mads Mikkelsen mit Federer für die Schweiz vor der Kamera. In den vergangenen Spots spielte jeweils der Kontrast zwischen der Ruhe der Alpen und dem Glamour der Stars die Hauptrolle.

Federer ist seit 2021 offizieller Botschafter von Schweiz Tourismus – und wird damit immer wieder von internationaler Prominenz flankiert. Mit Halle Berry hat die Organisation nun erneut einen Namen gefunden, der global Aufmerksamkeit verspricht.