«Ratet mal, warum»Roger Federer mit Schauspiel-Star am Vierwaldstättersee gesichtet
Sven Ziegler
8.9.2025
Schweiz Tourismus setzt erneut auf Promi-Glanz: An der Seite von Roger Federer wird Oscarpreisträgerin Halle Berry in der neuen Herbstkampagne zu sehen sein. Erste Teaser geben Einblicke hinter die Kulissen.
Hollywood-Glanz für die Schweiz: Roger Federer hat für die neuste Kampagne von Schweiz Tourismus Unterstützung aus Los Angeles erhalten. Wie aus am Montag veröffentlichten Teasern hervorgeht, steht an seiner Seite niemand Geringeres als Schauspielerin Halle Berry.
In einem ersten Video erklärt die 59-Jährige: «Ich bin in der Schweiz. Ratet mal, warum ich hier bin.» Kurz darauf erscheint Federer im Bild – die beiden witzeln, der Dreh dauere nur einen Tag. Damit bestätigen sie, was zuvor schon gemutmasst wurde: Berry ist der neue Superstar an Federers Seite.
Bereits im Juni war die Oscar-Preisträgerin am Vierwaldstättersee gesichtet worden. Schon damals gab es Berichte über mögliche Dreharbeiten mit Federer. Passend dazu schwärmte Berry auf Instagram von «himmlischen» Seen, «exquisitem» Essen und teilte ein Video, in dem sie ausgelassen durch ihr Hotelzimmer tanzte.
Federer ist seit 2021 offizieller Botschafter von Schweiz Tourismus – und wird damit immer wieder von internationaler Prominenz flankiert. Mit Halle Berry hat die Organisation nun erneut einen Namen gefunden, der global Aufmerksamkeit verspricht.