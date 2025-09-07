4. Runde «Bauer, ledig, sucht» Date im Käsekessel? Ja, warum nicht. Hansjürg und Sybille beim romantischen Bade-Date. Zwischen ihnen knistert es gewaltig. Bild: CH Media Auch bei Bäuerin Gabi und Röbi wird es auf der Bahnfahrt romantisch … Bild: CH Media Beim Ausflug ist Gabi froh um Röbis Unterstützung. Sie leidet an Höhenangst. Bild: CH Media Cowboy-Bauer Jonny musste sich noch zwischen zwei Hofdamen entscheiden. Bild: CH Media Er schickt Regula nach Hause. Die Begründung? Sie lebe ihm «zu gesund». Bild: CH Media Doch Karin kann sich nicht lange freuen. Schon bald kommt Nummer drei auf den Hof: Cécile. Sie erscheint im Western-Look. Das Rennen um Jonny geht weiter. Bild: CH Media Bauer Theo aus Kanada hat ebenfalls zwei Damen zum Kennenlernen eingeladen. Tammy (links) und Olga. Wird eine Theos Herz erobern? Alles ist möglich. Bild: CH Media Theos Ranch ist derart gross, dass man darauf Tagesausflüge machen kann. Hier mit seinen Hofdamen Tammy (vorne) und Olga im Schüttel-Jeep. Bild: CH Media Bei Cécile und Thomas prophezeit eine Handleserin den perfekten Match. Bild: CH Media Die Analyse geht Cécile unter die Haut. Bild: CH Media Finden sich Cécile und Thomas in Sachen Beziehung? Sex? Es bleibt spannend. Bild: CH Media 4. Runde «Bauer, ledig, sucht» Date im Käsekessel? Ja, warum nicht. Hansjürg und Sybille beim romantischen Bade-Date. Zwischen ihnen knistert es gewaltig. Bild: CH Media Auch bei Bäuerin Gabi und Röbi wird es auf der Bahnfahrt romantisch … Bild: CH Media Beim Ausflug ist Gabi froh um Röbis Unterstützung. Sie leidet an Höhenangst. Bild: CH Media Cowboy-Bauer Jonny musste sich noch zwischen zwei Hofdamen entscheiden. Bild: CH Media Er schickt Regula nach Hause. Die Begründung? Sie lebe ihm «zu gesund». Bild: CH Media Doch Karin kann sich nicht lange freuen. Schon bald kommt Nummer drei auf den Hof: Cécile. Sie erscheint im Western-Look. Das Rennen um Jonny geht weiter. Bild: CH Media Bauer Theo aus Kanada hat ebenfalls zwei Damen zum Kennenlernen eingeladen. Tammy (links) und Olga. Wird eine Theos Herz erobern? Alles ist möglich. Bild: CH Media Theos Ranch ist derart gross, dass man darauf Tagesausflüge machen kann. Hier mit seinen Hofdamen Tammy (vorne) und Olga im Schüttel-Jeep. Bild: CH Media Bei Cécile und Thomas prophezeit eine Handleserin den perfekten Match. Bild: CH Media Die Analyse geht Cécile unter die Haut. Bild: CH Media Finden sich Cécile und Thomas in Sachen Beziehung? Sex? Es bleibt spannend. Bild: CH Media

In der vierten Runde von «Bauer, ledig, sucht» kommt es zu romantischen Dates. Bei anderen Bauern läuft es weniger rund – da gibt es unter den Frauen Rivalitäten. Die Konkurrenz schläft nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die vierte Folge von «Bauer, ledig, sucht» verspricht viel: romantische Dates und viel kuscheln.

Bei Cowboy-Bauer Jonny gibt es Wechsel in der Kennenlern-Formation. Eine Hofdame muss die Koffer packen, eine neue kommt dazu.

Bäuerin Cécile und Thomas erleben Erstaunliches nach einem Treffen mit einer Gesichtsleserin. Mehr anzeigen

Amor, amor, amor: Im Kanton Bern knistert es zwischen Hansjürg und Sibylle gewaltig. Als Sybille auf der Alp übernachten muss, flüchtet sie durchgefroren zum Alpensenn. Später gibt's ein romantisches Date im Käsekessel. Im Kässekessel? Ja, genau!

Auch romantisch geht es bei Pferdebäuerin Gabi und ihrem Röbi zu und her – bei ihrem Ausflug in den Kanton Graubünden kommen sich die beiden im Cabrio-Zug der Rhätischen Bahn näher.

Beim Anblick Landwasserviadukt bekommt Gabi plötzlich weiche Knie – sie leidet an Höhenangst. Doch Röbi kann sie beruhigen und so wird der Trip ins Bündnerland zum vollen Erfolg.

Harte Konkurrenz im Thurgau und in Kanada

Cowboy-Bauer Jonny muss eine Entscheidung zwischen Karin und Regula treffen, die er beide zur Hofwoche geladen hat. Nach einem ersten Beschnuppern hat sich Jonny entschieden, er will die bodenständige Karin besser kennenlernen – und schickt die enttäuschte Regula nach Hause. «Sie ist mir zu gesund», lautet sein Fazit.

Doch lange kann sich Karin nicht darüber freuen, denn eine neue Liebesanwärterin ist im Anmarsch: Cécile aus dem Kanton Zürich erscheint ganz im Western-Look – das kommt bei Jonny gut an. Wird sich der Thurgauer für die neu angereiste Zürcherin entscheiden? Das wird sich erst noch zeigen, aber die Vorzeichen stehen gut.

Auch der Bündner Exil-Bauer Theo hat zwei Damen zum Kennenlernen auf seine Giga-Ranch in Kanada eingeladen. Tammy, die Kanadierin ist und Olga aus dem Tessin. Für wen wird sich der Auswanderer-Farmer entscheiden? Das Rennen ist nach der Ankunft der beiden Liebeskonkurrentinnen noch offen.

Gesichtsleserin sieht bei Cécile und Thomas einen Mega-Match

Eine Begegnung der besonderen Art erleben Bäuerin Cécile und Thomas. Eine Hofbesucherin will bei Cécile übernachten und bietet ihnen eine Gesichtlese-Session an, eine asiatische Kunst.

Die Aussagen über Cécile – dass sie sich nach einer schweren Zeit eine dicke Schutzschicht zugelegt habe – treffen sie tief. Mit seiner ruhigen, starken Art passe Thomas ideal zur kreativen Cécile, urteilt die Gesichtleserin – ein perfekter Match.

Beim Kuscheln kommen sich die beiden näher – und besprechen eine mögliche Zukunft. Sind Cécile und Thomas auf der gleichen Wellenlänge oder nicht? Diese Frage steht momentan noch in den Sternen.

Mehr Videos aus dem Ressort