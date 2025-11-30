Georgina Rodríguez an einer Benefizgala am 11. September 2025 in New York. IMAGO/ZUMA Press Wire

Da schlägt das Herz der ehemaligen Gucci-Verkäuferin Georgina höher. Cristiano Ronaldos Verlobte hat sich eine seltene Birkin Bag gegönnt. Kostenpunkt: 150'000 Euro.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Georgina Rodríguez, die Verlobte von Cristiano Ronaldo, hat sich eine extrem seltene Hermès-Birkin-Bag gegönnt. Wert: rund 150'000 Euro.

Die sogenannte Himalaya-Birkin gilt als eines der begehrtesten Luxusstücke der Welt und wird jährlich nur in kleiner Stückzahl produziert.

Auf YouTube präsentierte Rodríguez stolz ihre neue Tasche und betonte, dass sie sich lieber gezielt Einzelstücke gönnt, statt vieles auf einmal zu kaufen. Mehr anzeigen

Für spezielle Birkin Bags stehen sogar Hollywoodstars Schlange und warten geduldig auf das begehrte It-Piece.

Etwas schneller geht es wahrscheinlich, wenn man die Verlobte von Fussball-Ikone Cristiano Ronaldo ist und für so eine Tasche 150'000 Euro hinlegen kann.

Georgina Rodríguez (31) hat ihren Followern auf Instagram stolz ihr neueste Baby vorgestellt. Es ist die Himalaya-Tasche von Hermès in Ombré-Farbverläufen – von Schneeweiss bis Grau-Braun.

Georgina Rodríguez (31) hat sich eine Birkin-Bag gegönnt. Kostenpunkt: 150'000 Euro. Instagram

Seit 2008 werden davon nur wenige Stücke der Neuauflage pro Jahr hergestellt – dementsprechend begehrt sind diese. Der Preis? Sie wird für bis zu 150'000 Euro gehandelt.

Georgina Rodríguez nimmt Follower mit auf Shoppingtour

Georgina Rodríguez nimmt ihre YouTube-Follower mit auf eine Shoppingtour in Madrid und zeigt ihre neuste Errungenschaft: die teure Hermès-Tasche.

Dabei sagt sie: «Ich bin keine, die zu viele Dinge auf einmal kauft», erklärt sie. Lieber gönne sie sich eins nach dem anderen, um es wirklich geniessen zu können.

