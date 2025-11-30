Für spezielle Birkin Bags stehen sogar Hollywoodstars Schlange und warten geduldig auf das begehrte It-Piece.
Etwas schneller geht es wahrscheinlich, wenn man die Verlobte von Fussball-Ikone Cristiano Ronaldo ist und für so eine Tasche 150'000 Euro hinlegen kann.
Georgina Rodríguez (31) hat ihren Followern auf Instagram stolz ihr neueste Baby vorgestellt. Es ist die Himalaya-Tasche von Hermès in Ombré-Farbverläufen – von Schneeweiss bis Grau-Braun.
Seit 2008 werden davon nur wenige Stücke der Neuauflage pro Jahr hergestellt – dementsprechend begehrt sind diese. Der Preis? Sie wird für bis zu 150'000 Euro gehandelt.
Georgina Rodríguez nimmt Follower mit auf Shoppingtour
Georgina Rodríguez nimmt ihre YouTube-Follower mit auf eine Shoppingtour in Madrid und zeigt ihre neuste Errungenschaft: die teure Hermès-Tasche.
Dabei sagt sie: «Ich bin keine, die zu viele Dinge auf einmal kauft», erklärt sie. Lieber gönne sie sich eins nach dem anderen, um es wirklich geniessen zu können.
Mehr Videos aus dem Ressort
Prototyp: Jane Birkins Handtasche für 8,6 Millionen Euro versteigert
Für viele ist die Handtasche ein unverzichtbarer Begleiter, weit mehr als nur ein modisches Accessoire. Sie erfüllt mitunter wichtige praktische Funktionen im Alltag. Darüber hinaus spiegeln sie oft den individuellen Stil und die eigene Persönlichkeit wider. Wenige Handtaschen haben dabei derart Fashiongeschichte geschrieben, wie die von Jane Birkin.