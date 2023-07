Sänger Ronan Keating hat seinen älteren Bruder bei einem Autounfall verloren. Bild: Imago/Zuma Wire

Sänger Ronan Keating muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Sein älterer Bruder Ciaran ist am Wochenende bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der ältere Bruder von Sänger Ronan Keating (46) ist tot.

Ciaran Keating (57) starb am Wochenende bei einem Autounfall in Irland.

Auch seine Frau war bei dem Crash dabei. Sie wird derzeit im Spital behandelt. Mehr anzeigen

Der ältere Bruder von Sänger Ronan Keating ist bei einem Autounfall gestorben. Dies berichtet die britische Tageszeitung «The Sun».

Demnach sei 57-jährige Ciaran Keating zusammen mit seiner Frau auf dem Weg zu einem Fussballspiel ihres Sohnes gewesen.

Auf der Fahrt sei es auf der Autobahn N5 bei Swinford in Irland zu einem Unfall gekommen. Daran soll ein weiteres Fahrzeug mit zwei Insassen beteiligt gewesen sein.

Die anderen Unfallbeteiligten überlebten den Crash

In der Folge sei Ciaran Keating an seinen schweren Verletzungen gestorben. Alle anderen Unfallbeteiligten überlebten den Zusammenstoss. Keatings Frau soll derzeit im Spital behandelt werden. Auch die beiden Insassen aus dem zweiten Fahrzeug befinden sich noch in einer Klinik.

Dem «Sun»-Bericht zufolge habe Sänger Ronan Keating, nachdem er von dem Unfall erfahren habe, «alles stehen und liegen gelassen», um sofort nach Irland zu reisen und seine Familie zu unterstützen.

Der Musiker ist das jüngste von fünf Geschwistern. Ronan Keating begann seine Karriere als Popsänger 1993 in der Boygroup Boyzone. Er ist in Irland aufgewachsen, wo sein Vater Gerry einen Pub betrieb. Die Mutter Marie arbeitete in einem Coiffeur-Salon. Sie starb 1998 an Brustkrebs.

Er selbst hat ebenfalls fünf Kinder. Er liess sich nach 14 gemeinsamen Jahren von seiner Frau, dem irischen Model Yvonne Connolly, scheiden. Die beiden haben einen Sohn und zwei Töchter zusammen.

