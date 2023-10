Ronja Furrer: «Wir wollen eine Familie gründen»

Model Ronja Furrer heiratete im vergangenen August Designer Jack Becht. (Archivbild) Bild: Keystone

Ronja Furrer und Designer Jack Becht heirateten vor zwei Monaten. Nun spricht das Schweizer Topmodel erstmals in einem Interview über die Hochzeit in Italien – und den Wunsch, eine Familie zu gründen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Model Ronja Furrer und Designer Jack Becht heirateten vor zwei Monaten in Italien.

In der aktuellen Ausgabe der «Vogue Germany» spricht Furrer erstmals öffentlich über die Trauung.

Zudem verrät die 31-Jährige, die im Kanton Aargau aufgewachsen ist: «Wir wollen eine Familie gründen.» Mehr anzeigen

Das Schweizer Topmodel Ronja Furrer und Jack Becht, Kreativdirektor beim Modehaus Ralph Lauren, haben in Italien geheiratet. Zur Hochzeit im August reisten über 120 Gäste aus der ganzen Welt nach Perugia.

Becks war durch seine Arbeit in der Modebranche auf Furrer aufmerksam geworden. Sein allererstes Date hatte das Paar vor zweieinhalb Jahren in einem Pub in Manhattan – und soll dort über seine «Matching Outfits» gelacht haben.

Ronja Furrer und Jack Beck besassen nicht nur die gleichen Stiefel und das gleiche Shirt, sondern auch den gleichen Rucksack und das gleiche Portemonnaie. Doch da war noch mehr, erzählt das Paar in der aktuellen Ausgabe der «Vogue Germany».

Furrer und Beck spürten, dass sie die gleichen Träume und die gleichen Ziele verbinden. Und so sei aus dem ersten Drink ein Essen geworden und irgendwann der erste Kuss.

«Ein Wochenende lang mögliche Hochzeitsorte angesehen»

Die Hochzeit von Becht und Furrer, die im aargauischen Lüterkofen, aufgewachsen ist, dauerte insgesamt drei Tage lang. Die Hochzeitszeremonie fand in der Villa «La Torre di Pila» nahe Perugia statt.

«Wir haben uns ein Wochenende lang mögliche Orte für unserer Hochzeit in der Toskana und in Umbrien angesehen. In ‹La Torre di Pila› haben wir uns sofort verliebt», erzählt das Paar.

Unter den über 120 Gästen waren auch bekannte Gesichter dabei —etwa die Schauspielerinnen Pom Klementieff und Sasha Frolova, Musiker Jamie T, der Künstler Misha Kahn und die Models Anja Leuenberger, Lola McDonnell und Rachelle Haris.

Für deren Gastgeschenke hatten sich Furrer und Becht etwas Besonderes ausgedacht:

Vor zwei Jahren kaufte sich das Paar in Atlanta einen Ford Mustang von 1966 und renoviert ihn seither als gemeinsames Hobby. Die Hochzeitswunschliste stand deshalb ausschliesslich aus Mustang-Ersatzteilen.

Furrers Brautkleid wurde von Olivier Theysken entworfen

Ronja Furrers Brautkleid wurde von ihr gemeinsam mit dem belgischen Designer Olivier Theyskens entworfen. Dreimal besuchte sie sein Atelier in Paris, um dort die Entwürfe zu besprechen. Nach diversen Änderungen entschied sie sich für ein bodenlanges, drapiertes, schulterfreies Kleid aus Bianco-Seidenkrepp mit Schleppe.

Jack Becht trug während der Trauung einen massgeschneiderten Smoking von Jake Meuser. Genauso wie seine Frau traf sich auch Becht dreimal mit dem Designer, um seine Vorstellungen zu besprechen.

Dazu wählte der 38-Jährige Manschettenknöpfe von Tiffany & Co., ein silbernes Armband, auf dem der Schriftzug «Familie geht vor» eingraviert ist, und eine Breitling-Uhr. Die Ringe des Paares wurden ebenfalls von Tiffany & Co. hergestellt.

In seiner Traurede erinnerte sich der Bräutigam an das erste gemeinsame Date in dem New Yorker Pub: «Ronja, du sasst da auf diesem Barhocker und es hat mir das Herz gebrochen. Du warst so perfekt und ich stand total neben mir.»

Auch die Braut erinnerte sich in ihrer Ansprache an das allererste Treffen: «Jack, als du dich neben mich gesetzt hast, habe ich innerlich so einen Frieden verspürt. Unsere Verbindung war neu und fühlte sich doch so vertraut an.»

«Wir haben denselben trockenen Humor»

Neben dem ähnlichen Modegeschmack verbindet Ronja Furrer und Jack Becht noch so einiges mehr. «Wir haben schnell bemerkt, wie ähnlich wir uns sind», erzählt das Paar in der «Vogue Germany».

«Wir haben dasselbe Temperament, denselben trockenen Humor.» Ihre Ähnlichkeiten würden so weit gehen, dass sie schon zu einem Witz geworden seien.

Seine Freizeit verbringen die beiden in New York City oder in der Schweiz. Furrer und Becht mögen es gerne abenteuerlustig und sportlich: vom Segeln im Ägäischen Meer, über Reitausflüge auf Mallorca und Skifahren in der Schweiz bis hin zu Motorradtrips auf Long Island und Roadtrips nach Las Vegas in ihrem noch klapprigen 66er-Mustang.

Und als Furrer für den Marathon in New York City anfing zu trainieren, tat es ihr Becht kurz danach gleich. «Für uns sind die Dinge, die wir miteinander teilen, so wichtig», sagt das Paar.

Dazu gehören die Werte wie Familie und Stabilität, Offenheit und Respekt – aber auch, dass Furrer und Becht ihre Liebe immer in die Mitte ihres gemeinsamen Universums rücken wollen. «Und die Familie, die wir gründen wollen.»

Mehr Videos aus dem Ressort