Marisa Burger war in der Rolle der Polizeisekretärin Miriam Stockl eine Kultfigur. Imago Images

Serienwechsel bei den «Rosenheim-Cops»: Nach dem Ausstieg von Marisa Burger übernimmt Sarah Thonig ab Staffel 26 den Platz am Empfang des Polizeipräsidiums.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspielerin Marisa Burger verlässt nach über 20 Jahren die Erfolgsserie «Rosenheim-Cops».

Ihre Nachfolgerin wird Sarah Thonig, bisher als Christin Lange im Empfangsteam bekannt.

Die Umbesetzung ist ab der 26. Staffel im ZDF und ORF zu sehen. Mehr anzeigen

In der beliebten Vorabendserie «Die Rosenheim-Cops» kommt es zu einem personellen Umbruch: Marisa Burger, die über zwei Jahrzehnte lang die Rolle der Sekretärin Miriam Stockl verkörperte, verlässt die Serie nach der 25. Staffel. Wie unter anderem kurier.at berichtet, übernimmt ab der übernächsten Staffel Schauspielerin Sarah Thonig den vakanten Posten.

Die 33-Jährige ist den Fans der Serie längst bekannt: Seit 2014 ist sie als Christin Lange Teil des Ensembles und am Empfang des Polizeipräsidiums zu sehen. In der neuen Rolle übernimmt ihre Figur nun den zentralen Sekretärinnen-Platz und wird so Teil des Herzstücks der Serie.

ZDF: «Mit frischer Art überzeugt»

In einer Stellungnahme lobt die ZDF-Redaktion Thonigs Entwicklung in der Serie: «Sarah ist seit 2014 Teil unseres Ensembles und hat mit ihrer authentischen, frischen Art das Publikum für sich gewonnen.» Der Rollenwechsel eröffne neue dramaturgische Möglichkeiten, die man «mit viel Liebe zum Detail und gewohntem Humor» erzählen wolle.

Marisa Burger wird noch in der 25. Staffel, die ab dem 7. Oktober ausgestrahlt wird, zu sehen sein. Ihre Figur ist für viele Zuschauerinnen und Zuschauer untrennbar mit dem ikonischen Satz «Es gabat a Leich!» verbunden. In der offiziellen Mitteilung heisst es: «Wir verabschieden uns mit grossem Dank von Marisa Burger, die als Miriam Stockl mehr als zwei Jahrzehnte das Herz des Rosenheimer Polizeisekretariats war.»