Schade, man gewöhnt sich mit den Jahren an gute Schauspielende, aber wenigstens wird die Kultserie so weiter geführt. So auch nach dem Ausstieg von Helmfried von Lüttichau bei Huber und Staller (nun Huber ohne Staller), auch eine Serie, die ich nicht missen möchte. Es ist zwar nur ein Softkrimi, aber Klamauk und Wortspiele solcher Krimikomödien unterhalten und amüsieren mich, was ich als Ausgleich für das tägliche traurige Geschehen dringend benötige.