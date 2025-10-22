Prinz Andrew steht massiv unter Druck. KEYSTONE

Ein Bericht der «Sun» sorgt in Grossbritannien für Empörung: Prinz Andrew soll seit mehr als zwanzig Jahren mietfrei in seiner Luxusvilla wohnen – und selbst seine Wasserrechnung nur gelegentlich bezahlen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut einem Medienbericht nutzt Prinz Andrew die «Royal Lodge» in Windsor mietfrei; Wassergebühren zahle er nur «von Zeit zu Zeit».

Bürgerrechtler, Epstein-Überlebende und Abgeordnete verlangen, Andrew solle ausziehen, auf öffentliche Gelder verzichten und den Vertrag überprüfen lassen.

Das 75-Jahres-Lease sieht umfangreiche Unterhalts- und Gartenpflichten vor und könnte bei Verstössen enden. Mehr anzeigen

Der britische Prinz Andrew steht erneut am Pranger. Laut einem Bericht der Zeitung «The Sun» lebt der 65-Jährige seit über zwanzig Jahren mietfrei in seiner 30-Zimmer-Villa «Royal Lodge» im Windsor Great Park. Dabei soll er laut dem Pachtvertrag nur für Unterhalt und Nebenkosten aufkommen – und selbst diese offenbar nicht regelmässig bezahlen.

Besonders brisant: In dem 75-Jahres-Vertrag mit dem Crown Estate, der Verwaltung des königlichen Grundbesitzes, ist vermerkt, dass Andrew seine Wasserkosten nur «von Zeit zu Zeit» begleichen müsse. Während die Preise für Wasser und Abwasser in Grossbritannien in den letzten zwei Jahrzehnten um fast 170 Prozent gestiegen sind, hat der Prinz offenbar jahrelang kaum etwas gezahlt.

Die Enthüllung stösst auf breite Empörung. Abgeordnete verschiedener Parteien fordern, dass der Königsbruder endlich auszieht und für seinen Lebensstil selbst aufkommt. Auch Überlebende des Missbrauchsnetzwerks von Jeffrey Epstein, mit dem Andrew über Jahre in Kontakt stand, meldeten sich zu Wort. Sie sehen den Prinzen als Symbol einer unantastbaren Elite, die nicht zur Rechenschaft gezogen werde.

Parlamentsmitglieder fordern Konsequenzen

Mehrere Parlamentsmitglieder sprachen sich laut Bericht dafür aus, die Vereinbarung zwischen Andrew und dem Crown Estate zu überprüfen. Einige fordern sogar, dass die Immobilie künftig für gemeinnützige Zwecke genutzt wird – etwa als Zufluchtsort für Opfer von Menschenhandel. Andere verlangen, Andrew solle die eingesparten Mietkosten an wohltätige Organisationen zurückzahlen.

Auch Andrews frühere Ehefrau Sarah Ferguson, die seit 2008 mit ihm in der «Royal Lodge» lebt, gerät dadurch indirekt unter Druck. Im Vertrag ist festgehalten, dass das Anwesen nur von Andrew selbst, seinen beiden Töchtern Beatrice und Eugenie oder seiner künftigen Witwe dauerhaft bewohnt werden darf – nicht jedoch von seiner geschiedenen Frau.

Laut «Sun» verpflichtet der Pachtvertrag den Prinzen zu umfangreichen Instandhaltungsarbeiten: Die Fassade müsse alle sieben Jahre neu gestrichen, die Innenräume alle fünf Jahre renoviert werden. Zudem sei das Gelände von rund 40 Hektaren stets «sauber, ordentlich und frei von Unkraut» zu halten. Verstösse gegen diese Vorgaben könnten eine Kündigung des Pachtvertrags zur Folge haben.

Doch bislang weigert sich Andrew, das Anwesen zu verlassen. Selbst sein Bruder, König Charles, soll ihn laut britischen Medien mehrfach aufgefordert haben, das Haus zu räumen. In London wird nun diskutiert, ob der Prinz auch seinen verbliebenen Titel verlieren könnte. Laut einer Umfrage sprechen sich 80 Prozent der Britinnen und Briten dafür aus, ihm den Herzogstitel von York abzuerkennen.

Für viele Briten ist der Fall Andrew mehr als eine moralische Frage – er steht sinnbildlich für den Verlust an Glaubwürdigkeit innerhalb der Monarchie. Während die Bevölkerung mit hohen Lebenshaltungskosten kämpft, lebt der in Ungnade gefallene Prinz weiter im Luxus.

