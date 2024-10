Die kürzliche Ernennung von Erbgrossherzog Guillaume (zweiter von links) zum Statthalter war der erste Schritt auf dem Weg zum Thronwechsel in Luxemburg. Wann Grossherzog Henri (ganz rechts) genau abdanken wird, steht intern längst fest. Bild IMAGO/ABACAPRESS

Die Ernennung von Erbgrossherzog Guillaume zum Statthalter ist der erste Schritt auf dem Weg zum Thronwechsel in Luxemburg. Wann Grossherzog Henri abdankt, soll intern bereits länger feststehen.

dpa/bb SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Ernennung von Erbgrossherzog Guillaume am Nationalfeiertag zum Statthalter war der erste Schritt auf dem Weg zum Thronwechsel in Luxemburg.

Wann Grossherzog Henri genau abdanken wird, steht intern längst fest. Noch soll das Datum für den Thronwechsel aber nicht verraten werden.

Heute Nachmittag wird 42-jährige Guillaume von seinem Vater zum «Lieutenant-Représentant» ernannt und dann «bestimmte Zuständigkeiten» übernehmen, derweil Grossherzog Henri weiter Staatschef bleibt. Mehr anzeigen

«Es ist aber klar, dass es keine Ewigkeit dauern wird», sagte Grossherzog Henri anlässlich der bevorstehenden Ernennung seines Sohnes Guillaume zu seinem Stellvertreter in einem vom grossherzoglichen Palast verbreiteten Interview.

Die Statthalterschaft sei der erste Schritt. «Und dann machen wir mit dem zweiten Schritt weiter», sagte der 69-Jährige, der seit Oktober 2000 Staatschef des zweitkleinsten Landes der Europäischen Union ist.

Das Datum für den Thronwechsel stehe bereits fest. «Ja, wir kennen es. Das haben wir schon besprochen», sagte Erbgrossherzog Guillaume.

Der 42-Jährige wird heute Nachmittag von seinem Vater zum «Lieutenant-Représentant» ernannt und dann «bestimmte Zuständigkeiten» übernehmen, während Grossherzog Henri weiter Staatschef bleibt.

Grossherzog Henri: «Fuss vom Gas nehmen»

Guillaume sagte, er sei «bereit»: Der Zeitpunkt seiner Ernennung sei ideal gewählt, er fühle sich gut vorbereitet. Er sehe die Zeit bis zur Thronbesteigung als «Teil des Lernprozesses». Und räumte ein, dass er vor der Zeremonie «ein bisschen nervös» sei.

«Ich möchte Prinz Guillaume wirklich viel mehr Verantwortung übertragen, denn ich denke, ich muss wirklich den Fuss vom Gas nehmen», sagte Grossherzog Henri.

Sein Sohn werde sich als Statthalter beispielsweise um die Akkreditierungen und Empfänge von Botschaftern kümmern sowie Erlasse im Namen des Grossherzogs unterzeichnen.

Alles, was mit Staatsbesuchen und grossen Veranstaltungen im Land zu tun habe, werde er aber weiterhin selbst übernehmen, sagte Henri. Der künftige Thronfolger Guillaume betonte, er werde während der Statthalterschaft auch seine bisherigen Wirtschaftsmissionen sowie Aktivitäten im sozialen Bereich und mit Jugendlichen fortsetzen.

Grossherzog freut sich auf Ruhestand

Guillaume sagte, er lege grossen Wert auf das Familienleben und wolle als zweifacher Vater präsent sein. So werde er seinen schulpflichtigen Sohn auch weiter jeden Morgen zur Schule fahren – und beide Kinder abends ins Bett bringen, sagte er. Um Beruf und Privat besser zu trennen, werde auf dem Gelände von Schloss Berg ein neues Familienhaus gebaut.

Grossherzog Henri sagte, die künftige Zeit sei ein Übergang. Er und Grossherzogin Maria Teresa freuten sich aber schon auf den neuen Abschnitt in ihrem Leben. «Ich mag das Wort Ruhestand nicht wirklich, es ist aber genau das», sagte er. Nun freue er sich erst mal darauf, «ein bisschen kürzerzutreten».

Eine der wichtigsten Aufgaben eines Grossherzogs sei, «die nationale Einheit aufrechtzuerhalten», sagte Henri. In Europa gebe es zehn Monarchien. «Sie sind alle mehr oder weniger akzeptiert.»

Er sehe sein Amt «als Dienst an der Nation, am Volk, am Luxemburger Land», sagte der Grossherzog. «Wenn die Menschen hier keine Monarchie mehr wollen, dann werden wir etwas anderes machen.»

Einziges Grossherzogtum der Welt

Henri selbst war zweieinhalb Jahre vor der Abdankung seines Vaters Jean «Lieutenant-Représentant» geworden. Erbgrossherzog Guillaume ist seit Oktober 2012 mit Prinzessin Stéphanie verheiratet, einer belgischen Gräfin.

Luxemburg ist das einzige noch heute bestehende Grossherzogtum der Welt und zählt rund 670'000 Einwohner*innen. Grossherzog ist ein Titel für Monarchen im Rang zwischen König und Herzog. Die luxemburgische Dynastie wird auch als Haus Luxemburg-Nassau bezeichnet.

Mehr Videos aus dem Ressort

Bötschi fragt Simon Enzler: «Ich kann so gut fluchen, weil ich Ministrant war» Simon Enzler ist der Komiker, der am schönsten fluchen kann. Dass der Kabarettist aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden aber auch ruhig und geduldig sein kann, beweist er Bruno Bötschi beim Fliegenfischen. 30.08.2024

dpa/bb