Auf Versöhnungskurs mit König Charles Kommt Harry jetzt mit den Kindern nach London?

dpa

15.9.2025 - 22:07

Royale Versöhnung: Harry mit den Kindern in London? - Gallery
Royale Versöhnung: Harry mit den Kindern in London? - Gallery. Prinz Harry besuchte vorige Woche seine alte Heimat und sprach mit seinem Vater, König Charles III.

Prinz Harry besuchte vorige Woche seine alte Heimat und sprach mit seinem Vater, König Charles III.

Bild: Suzanne Plunkett/PA Wire/dpa

Royale Versöhnung: Harry mit den Kindern in London? - Gallery. Bald wieder gemeinsam in London? Meghan und Harry – hier beim Besuch eines Rollstuhlbasketballspiels im Februar im kanadischen Vancouver.

Bald wieder gemeinsam in London? Meghan und Harry – hier beim Besuch eines Rollstuhlbasketballspiels im Februar im kanadischen Vancouver.

Bild: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa (Archivbild)

Royale Versöhnung: Harry mit den Kindern in London? - Gallery
Royale Versöhnung: Harry mit den Kindern in London? - Gallery. Prinz Harry besuchte vorige Woche seine alte Heimat und sprach mit seinem Vater, König Charles III.

Prinz Harry besuchte vorige Woche seine alte Heimat und sprach mit seinem Vater, König Charles III.

Bild: Suzanne Plunkett/PA Wire/dpa

Royale Versöhnung: Harry mit den Kindern in London? - Gallery. Bald wieder gemeinsam in London? Meghan und Harry – hier beim Besuch eines Rollstuhlbasketballspiels im Februar im kanadischen Vancouver.

Bald wieder gemeinsam in London? Meghan und Harry – hier beim Besuch eines Rollstuhlbasketballspiels im Februar im kanadischen Vancouver.

Bild: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa (Archivbild)

Prinz Harry denkt laut über weitere Besuche in Grossbritannien nach. Möglicherweise kommt bald auch die Familie mit. Welche Rolle spielen dabei Sicherheitsfragen und das Verhältnis zu König Charles?

,

DPA, Redaktion blue News

15.09.2025, 22:07

15.09.2025, 22:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prrinz Harry denkt über weitere Reisen in die alte Heimat nach, möglicherweise auch zusammen mit der Familie.
  • Vater und Sohn hatten sich in der vergangenen Woche erstmals seit anderthalb Jahren zu einem Gespräch in London getroffen.
  • Die Hoffnung der Royal-Anhänger ist, dass sich beide wieder annähern.
Mehr anzeigen

Nach seinem Kurzbesuch in Grossbritannien denkt der in Ungnade gefallene Prinz Harry über weitere Reisen in die alte Heimat nach – auch wieder mit der Familie. «Diese Woche hat das auf jeden Fall nähergebracht», antwortete Harry dem britischen «Guardian» auf die Frage, ob er wieder mehr Zeit in Grossbritannien verbringen und trotz der Schwierigkeiten mit den Sicherheitsvorkehrungen seine Kinder mitbringen möchte.

Harry feiert heute (15. September) seinen 41. Geburtstag. Der «Guardian» berichtete, er habe während des Interviews nicht über seinen Vater, König Charles III. (76), sprechen wollen. Dennoch habe er den Eindruck gemacht, er wolle seinen Vater häufiger sehen. Zitiert wurde der Prinz mit dem Satz: Im kommenden Jahr «muss der Schwerpunkt wirklich auf meinem Vater liegen».

Vater und Sohn hatten sich in der vergangenen Woche erstmals seit anderthalb Jahren zu einem Gespräch in London getroffen. Die Hoffnung der Royal-Anhänger ist, dass sich beide nach Jahren wieder annähern. Eine offizielle Erklärung zu dem Treffen gab es nicht.

Prinz Harry trifft König Charles. Kommt es jetzt zur Versöhnung?

Prinz Harry trifft König CharlesKommt es jetzt zur Versöhnung?

Harry zuletzt ohne Archie und Lilibet auf Heimatbesuch 

Harry lebt mit seiner Familie – Ehefrau Meghan (44), Sohn Archie (6) und Tochter Lilibet (4) – in den USA. Weil er sich von den royalen Pflichten losgesagt hatte, geniesst er in Grossbritannien nicht den gleichen Schutz durch die Sicherheitsbehörden wie andere Mitglieder der Königsfamilie. Ein Gericht hatte diese Entscheidung zuletzt bestätigt. Harry besuchte das Vereinigte Königreich zuletzt nur noch alleine, er hatte das ausdrücklich auch mit der Niederlage vor Gericht begründet.

Meghan postete am Abend einen Geburtstagsgruss für ihren Ehemann. «Oh hi, Birthday Boy», schrieb die 44-Jährige auf Instagram zu einem Bild, das Harry – deutlich jünger – während seiner Zeit bei der britischen Luftwaffe zeigt.

Harry kritisiert Medien

Im «Guardian»-Gespräch kritisierte der Prinz Teile der britischen Medien. Mit Boulevardmedien stritt er sich vor Gericht. «Ich glaube, Teile der britischen Presse wollen glauben, dass ich unglücklich bin – aber das bin ich nicht», sagte Harry. «Ich bin sehr zufrieden mit mir selbst, und ich mag das Leben, das ich führe.» Er spüre viel Unterstützung von der britischen Öffentlichkeit.

Während seines Besuches in der vergangenen Woche hatte Harry das Grab seiner Grossmutter, Queen Elizabeth II., und Veranstaltungen verschiedener Wohltätigkeitsorganisationen besucht. Am Freitag reiste er überraschend nach Kiew in die von Russland angegriffene Ukraine.

Meghan und Harry twerken an Lilibets Geburt

Meghan und Harry twerken an Lilibets Geburt

Herzogin Meghan und Prinz Harry haben zum 4. Geburtstag ein lustiges Privatvideo veröffentlicht.

05.06.2025

