Auf dem Anwesen von König Charles in Sandringham, Norfolk, soll es eine Wespenplage geben. Das berichtet «The Sun». Die Wespen sollen sich in so grosser Zahl ausgebreitet haben, dass sie für Besucher*innen und Mitarbeiter*innen des Anwesens zu einem Problem geworden sind.
Um die Wespen in Schach zu halten, wurden laut dem Bericht der britischen Zeitung Müllcontainer mit Stoff abgedeckt und Fallen aufgestellt. Auf dem 20'000 Hektar grossen Gelände seien zudem Schilder aufgestellt worden. «Bitte beachten Sie, dass in diesem Gebiet derzeit eine hohe Wespenaktivität herrscht» stehe darauf.
Charles möchte den Wespen nicht schaden
Gegenüber «The Sun» sagt eine Quelle, dass König Charles die Bedeutung der Wespen für das Ökosystem anerkenne und ihnen nicht schaden möchte. «In diesem Jahr sind es weit mehr als normal, deshalb ist es eine Herausforderung», so die Quelle weiter.
Laut dem Bericht ist der trockene Frühling für die Zunahme der Wespen verantwortlich.
