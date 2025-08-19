  1. Privatkunden
Problem für Besucher und Mitarbeiter König Charles kämpft auf seinem Landsitz gegen eine Wespenplage

ai-scrape

19.8.2025 - 22:19

König Charles will den Insekten nicht schaden.
König Charles will den Insekten nicht schaden.
KEYSTONE

Auf dem Anwesen von König Charles in Sandringham sorgt eine ungewöhnlich grosse Wespenplage für Probleme. Der Monarch setzt auf Schutzmassnahmen und Rücksichtnahme auf die Tiere.

Noemi Hüsser

19.08.2025, 22:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf dem Anwesen von König Charles in Sandringham gibt es derzeit eine starke Wespenplage.
  • Um die Situation zu kontrollieren, wurden Müllcontainer abgedeckt, Fallen aufgestellt und Warnschilder auf dem Gelände platziert.
  • König Charles betont, dass er den Wespen nicht schaden möchte.
  • Die ungewöhnlich grosse Population wird auf den trockenen Frühling zurückgeführt.
Mehr anzeigen

Auf dem Anwesen von König Charles in Sandringham, Norfolk, soll es eine Wespenplage geben. Das berichtet «The Sun». Die Wespen sollen sich in so grosser Zahl ausgebreitet haben, dass sie für Besucher*innen und Mitarbeiter*innen des Anwesens zu einem Problem geworden sind.

Um die Wespen in Schach zu halten, wurden laut dem Bericht der britischen Zeitung Müllcontainer mit Stoff abgedeckt und Fallen aufgestellt. Auf dem 20'000 Hektar grossen Gelände seien zudem Schilder aufgestellt worden. «Bitte beachten Sie, dass in diesem Gebiet derzeit eine hohe Wespenaktivität herrscht» stehe darauf.

Charles möchte den Wespen nicht schaden

Gegenüber «The Sun» sagt eine Quelle, dass König Charles die Bedeutung der Wespen für das Ökosystem anerkenne und ihnen nicht schaden möchte. «In diesem Jahr sind es weit mehr als normal, deshalb ist es eine Herausforderung», so die Quelle weiter.

Laut dem Bericht ist der trockene Frühling für die Zunahme der Wespen verantwortlich.

