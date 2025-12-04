  1. Privatkunden
Zu Gast bei Stephen Colbert Als Prinz Harry in TV-Show Trump veräppelt, kippt die Stimmung

Julian Weinberger

4.12.2025

Ein TV-Auftritt von Prinz Harry hat eine unvorhergesehene Wendung genommen.
Ein TV-Auftritt von Prinz Harry hat eine unvorhergesehene Wendung genommen.
Bild: Keystone/dpa/Rolf Vennenbernd

Das hat sich Prinz Harry sicher anders vorgestellt: Bei einem Gastauftritt in der Late-Night-Show von Stephen Colbert wurde er zunächst begeistert empfangen. Doch ein Witz liess die Stimmung komplett kippen ...

Redaktion blue News

04.12.2025, 21:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Royaler Gast in der US-Late-Night: Prinz Harry hat Moderator Stephen Colbert einen Besuch abgestattet.
  • Zunächst hatte der 41-Jährigen noch alle Sympathien auf seiner Seite.
  • Doch ein Witz auf Kosten von Donald Trump kam alles andere als gut an.
Mehr anzeigen

Zu Beginn seines Gastauftritts in der Late-Night-Show von Stephen Colbert schien noch alles bestens: Mit tosendem Applaus begrüsste das Show-Publikum Prinz Harry.

Scheinbar zufällig unterbrach der 41-Jährige einen Monolog des Moderators, trat aus der Kulisse und fragte nach dem Vorsprechen für den Film «Gingerbread Prince saves Christmas in a basket». Mit dem humoristischen Verweis auf die schiere Unzahl an generischer TV-Weihnachtsunterhaltung schien er noch den Geschmack der Zuschauer*innen zu treffen.

«Ich habe gehört, ihr habt einen König gewählt»

Doch das Stimmungsbild im Studio dreht sich rasch – und zwar zu Ungunsten des Royals. Zunächst witzelte Harry, in den USA seien die Menschen regelrecht besessen von Königshäusern. Stephen Colbert versuchte sein Bestes, diese Aussage einzuordnen.

Harry aber kam gerade erst in Fahrt. «Ich habe gehört, ihr habt einen König gewählt», gab er US-Präsident Donald Trump einen unmissverständlichen Seitenhieb mit. Statt Lacher erntete der 41-Jährige jedoch eine harsche Reaktion aus dem Publikum: Die Zuschauer*innen machten ihrem Unmut über die Bemerkung mit Buhrufen Luft.

Offenbar schien sich Prinz Harry dem durchaus ernsten Hintergrund seiner Zote nicht bewusst zu sein: Im Oktober gingen in mehr als 800 US-Städten Millionen von Menschen auf die Strasse, um gegen den autoritären Regierungsstil Trumps zu demonstrieren. Die Proteste standen unter dem Motto «No Kings».

Netz urteilt hart über Harry: «Traurige Geschichte»

Unabhängig von seinen missglückten Zoten legte Prinz Harry einen fahrigen Auftritt in der TV-Show hin – zumindest in den Augen vieler Zuschauer*innen. Entsprechend gnadenlos rechnete das Publikum in den sozialen Medien mit ihm ab.

«Er nimmt offensichtlich Schauspielstunden bei seiner Ex-Schauspieler-Ehefrau», urteilte ein X-User mit Blick auf die berufliche Vergangenheit von Herzogin Meghan hart über den steifen TV-Auftritt Harrys.

Ein anderer sprach von einer «traurigen, traurigen Geschichte» und fügte hinzu: «Seine Augen sehen tot aus. Egal, wie oft er das Wort Prinz im Skript verwendet, er hat das schon verloren und die Verzweiflung zeigt sich.»

