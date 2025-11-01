Andrew steht als ehemaliger Prinz vor ungewisser Zukunft

Ungewisse Zukunft für Prinz Andrew. (Archivbild) Bild: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Das Königshausmitglied steht ohne Titel, ohne sein feudales Anwesen und ohne guten Ruf dar. Sein Leben dürfte sich grundlegend verändern.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Für Prinz Andrew dürfte sich das Leben grundlegend verändern.

König Charles hat seinem Bruder den Titel entzogen und ihn zum Auszug aus seinem Anwesen gezwungen.

Derzeit untersucht ein britischer Parlamentsausschuss, wie sich Andrew die Instandhaltung der Royal Lodge und einen aufwendigen Lebensstil leisten konnte. Mehr anzeigen

Andrew heisst nicht mehr Prinz und sein Anwesen, in dem er nahezu mietfrei neben Schloss Windsor gewohnt hat, ist auch weg. Das, was noch von öffentlichem Ansehen geblieben war, ist ebenfalls verschwunden. Der Bürgerliche, der einst als Prinz Andrew bekannt war, dürfte sich auf ein neues Kapitel einstellen, das erstmal zahlreiche Umzugswagen beinhaltet – er muss in ein abgelegenes Privathaus im Besitz seines Bruders, König Charles III., ziehen.

Die Entscheidung des Königs, zum Schutz der britischen Monarchie seinem jüngeren Bruder dessen Titel zu entziehen und ihn zum Auszug aus dem Anwesen zu zwingen, um ihn wegen der Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu bestrafen, war beispiellos. Für Andrew dürfte sich das Leben grundlegend verändern.

König Charles entzieht Bruder Andrew alle königlichen Titel STORY: Prinz Andrew ist kein Prinz mehr. Grossbritanniens König Charles hat seinen jüngeren Bruder aller königlichen Titel enthoben. Zudem muss der 65-Jährige seinen Wohnsitz in der Royal Lodge in Windsor aufgeben und in eine private Unterkunft in Ostengland umziehen. Das teilte der Buckingham-Palast am Donnerstag in einer Presseerklärung mit. Hintergrund sind die umstrittenen Verbindungen Andrews zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Virginia Giuffre, eine der bekanntesten Anklägerinnen des 2019 verstorbenen US-Investmentbankers, hatte Andrew vorgeworfen, sie als Teenager sexuell missbraucht zu haben. Ein Zivilprozess um die Vorwürfe wurde jedoch 2022 aussergerichtlich beigelegt. Giuffre nahm sich im April dieses Jahres das Leben. In ihren vor gut einer Woche posthum veröffentlichten Memoiren erhob sie neue Vorwürfe gegen den britischen Royal. Die nun ergriffenen Schritte gegen Andrew seien als notwendig erachtet worden, «ungeachtet der Tatsache, dass er die Vorwürfe gegen ihn weiterhin bestreitet», erklärte der Palast. Und weiter: «Ihre Majestäten möchten klarstellen, dass ihre Gedanken und ihr tiefstes Mitgefühl bei den Opfern und Überlebenden jeglicher Form von Missbrauch waren und bleiben werden.» Andrew, der zweite Sohn der verstorbenen Königin Elizabeth II., war in den letzten Jahren schon mehrfach wegen seiner Beziehungen zu Epstein unter Druck geraten. 2019 musste er alle königlichen Pflichten niederlegen. Anfang Oktober wurde ihm der Titel Herzog von York aberkannt, künftig wird er nur noch als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein. 31.10.2025

«Auf persönlicher Ebene muss es ziemlich verheerend und die ultimative Demütigung für ihn sein», sagte ein Redakteur vom «Majesty Magazine», Joe Little. «Wir kennen ihn als ziemlich arrogante Persönlichkeit, doch das muss ihm psychisch zusetzen. Es wäre sehr seltsam, wenn es das nicht täte.»

Künftig weniger Wohnfläche

In welchem Haus das fortan als Andrew Mountbatten Windsor bekannte Mitglied der britischen Königsfamilie auf dem Anwesen Sandringham, 160 Kilometer nördlich von London, wohnen wird, ist unklar. Es dürfte aber kleiner als die Royal Lodge sein, das Luxusanwesen mit 30 Zimmern, in dem Andrew bislang wohnte.

Für die Royal Lodge hatte Andrew jährlich gerade mal ein Pfefferkorn Miete zahlen müssen, sofern er dazu aufgefordert wurde. Dabei handelt es sich um eine symbolische Summe bei Immobiliengeschäften. Das Anwesen hat eine Grösse von 50 Hektar, umfasst einen Pool, mehrere Cottages und ein Vogelgehege. Als er die Anordnung erhielt, den Mietvertrag aufzugeben, leistete der 65-jährige Andrew keinen Widerstand.

Britischer Prinz Andrew gibt seine königlichen Titel auf STORY: Der britische Prinz Andrew legt alle seine verbliebenen offiziellen königlichen Titel nieder. Das geht aus einer vom Palast veröffentlichten Erklärung hervor. Nach eigenen Angaben traf er diese Entscheidung gemeinsam mit König Charles III., um Belastungen für die königliche Familie zu vermeiden. Seine Rolle als offizieller Vertreter des Königshauses, militärische Ränge und Schirmherrschaften hatte er bereits verloren. Die Aberkennung seiner Titel geht auf eine Reihe von Enthüllungen um Prinz Andrew und seine Verbindungen zu dem verurteilten und verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zurück. Der Prinz war mit Epstein befreundet. Dieser hatte über Jahre einen Missbrauchsring geführt. Vorwürfe gegen ihn selbst hatte Andrew stets zurückgewiesen. 18.10.2025

Das Gelände von Sandringham, wo er künftig unterkommt, erstreckt sich über eine Fläche von 8.000 Hektar an der Nordseeküste im Osten von England. Der Umzugstermin ist nicht öffentlich bekanntgegeben worden. Doch wird nicht vor Weihnachten mit dem Umzug gerechnet.

Auswirkungen auf Andrews Familie

Nicht nur der Ex-Prinz ist von den Versuchen des Königs betroffen, die Monarchie von dem Skandal um Andrew zu distanzieren. Auch Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson muss den Wohnort wechseln. Sie hatte gemeinsam mit Andrew in der Royal Lodge gewohnt.

Die beiden Töchter des Ex-Paars, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie, behalten ihre Titel sowie jeweils die Ehrenbezeichnung «Her Royal Highness», weil sie Enkelinnen der früheren Königin Elizabeth II. sind.

König hilft Bruder mit privaten Finanzen

Charles nutzt sein Privatvermögen, um Andrew finanziell zu unterstützen. Andrew ist seit einem katastrophalen Interview der BBC 2019 kein arbeitendes Mitglied des Königshauses mehr. In dem Interview hatte er versucht, seine Beziehung zu Epstein zu verteidigen. Danach wurden ihm königliche Aufgaben entzogen. Andrew verfügt mit Ausnahme einer kleinen Rente durch seinen früheren Dienst in der königlichen Marine über keine bekannte Einnahmequelle.

Das finanzielle Arrangement mache Sinn, sagte der Königsexperte George Gross vom King's College London. Es schütze den König vor Kritik, dass Andrew mit staatlichen Mitteln unterstützt werde, und es zeige gleichzeitig, dass Charles seinen Bruder nicht im Stich lasse. «Es ist eindeutig wichtig, dass für ihn (Andrew) in mancherlei Hinsicht gesorgt wird, weil er sonst zu einer potenziellen Spielfigur für jeden mit negativen oder schlechten Absichten wird.»

Andrew drohen weitere Konsequenzen

Bis jetzt war Andrew durch seine Stellung als Mitglied des Königshauses geschützt. Doch sein zurückgefahrener Status und Forderungen, ihn zur Verantwortung zu ziehen, könnten jetzt Konsequenzen haben, die ausserhalb der Kontrolle des Königshauses liegen.

Derzeit untersucht ein britischer Parlamentsausschuss, wie sich Andrew die Instandhaltung der Royal Lodge und einen aufwendigen Lebensstil leisten konnte, obwohl er in den vergangenen Jahren keine nennenswerte Einnahmequelle hatte.

Andrew legte 2022 eine Klage von Virginia Roberts Giuffre aussergerichtlich bei, was einen Umfang von mehreren Millionen Dollar gehabt haben soll. Giuffre wurde nach eigenen Angaben im Alter von 17 Jahren von Epstein gezwungen, in London mit Andrew Sex zu haben. Andrew hat wiederholt bestritten, Geschlechtsverkehr mit Giuffre gehabt oder eine Straftat begangen zu haben.

Geteilte Meinungen über königliche Entscheidung zu Prinz Andrew STORY: Die Entscheidung des britischen Königs Charles, seinem Bruder Andrew den Prinzen-Titel abzuerkennen und ihm das Wohnrecht in der Royal Lodge in Windsor zu entziehen, ist bei Londonern auf ein geteiltes Echo gestossen. VOX POPS: «Ich denke, es war richtig. Aber ich meine auch, dass es zu viel Öffentlichkeit und Lärm um die Sache gab.» «Er hat es nicht mehr verdient. Er hat etwas Falsches getan. Er hätte die Sachen nicht tun dürfen und er sollte in die USA ausgeliefert werden, um sich einem Verfahren zu stellen. […] Ich mag die Königsfamilie. Ich unterstütze sie. Aber er sollte kein Mitglied sein. Und Königin Elizabeth hätte ihn nicht so beschützen dürfen, wie sie es getan hat.» «Das hätte nie passieren dürfen, es hätte nicht passieren dürfen, bis er nicht schuldig gesprochen wurde. Das ist nur wieder so ein Medien-Mist. Nur Mist. Die haben ihn verfolgt, es war eine Hexenjagd.» «Es ist eine gute Idee. Nur weil er Mitglied der Königsfamilie ist, heisst das nicht, dass er sich nicht für vergangene Taten verantworten muss. Und es ist schon eine grosse Sache, dass sich die königliche Familie entschieden hat, gegen ihn vorzugehen.» «Ich war immer Royalist. Das ist nur eine Nebensache, also Schwamm drüber.» Der 65-jährige Andrew ist der jüngere Bruder von König Charles und zweite Sohn der verstorbenen Königin Elizabeth. Er war in den vergangenen Jahren wegen seines Verhaltens und seiner Verbindungen zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Epstein zunehmend unter Druck geraten. Anfang des Monats musste er bereits auf seinen Titel als Herzog von York verzichten. Die Entscheidung des Königs ist eine der drastischsten Massnahmen gegen ein Mitglied der königlichen Familie in der jüngeren britischen Geschichte. 31.10.2025

Die Familie der inzwischen verstorbenen Giuffre hat weitere juristische Konsequenzen für Andrew gefordert. Die Polizei ermittelt zu einer Anschuldigung, wonach er einen seiner Leibwächter aufgefordert habe, belastendes Material gegen Giuffre zu finden.

Der Historiker Andrew Lownie, Verfasser einer Biografie über Andrew und Ferguson, hält es für möglich, dass gegen den Ex-Prinzen wegen Vorwürfen wie Sexhandel und Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt ermittelt wird. «Ich glaube nicht, dass es das gewesen ist, ich glaube, dass noch viele weitere Enthüllungen anstehen», sagte Lownie der BBC.

Noch immer Teil der britischen Thronfolge

Auch wenn Andrew kein Prinz mehr ist, ist er weiter die Nummer acht der britischen Thronfolge. Um ihn aus der Thronfolge auszuschliessen, müsste das britische Parlament aktiv werden, was derzeit unwahrscheinlich ist.

Zwar könnte Andrew also theoretisch irgendwann König werden, doch das sei natürlich «absolut unrealistisch», sagte Gross.