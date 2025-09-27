  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Treffen als Sensation Aussöhnung mit König Charles? Harry vermutet Sabotage

dpa

27.9.2025 - 19:45

Aussöhnung mit König Charles? Harry vermutet Sabotage - Gallery
Aussöhnung mit König Charles? Harry vermutet Sabotage - Gallery. Prinz Harry besuchte im September seinen Vater, König Charles III., in London

Prinz Harry besuchte im September seinen Vater, König Charles III., in London

Bild: dpa

Aussöhnung mit König Charles? Harry vermutet Sabotage - Gallery. Harry und Meghan leben seit Jahren in den USA weit weg vom britischen Königshaus. (Archivbild)

Harry und Meghan leben seit Jahren in den USA weit weg vom britischen Königshaus. (Archivbild)

Bild: dpa

Aussöhnung mit König Charles? Harry vermutet Sabotage - Gallery
Aussöhnung mit König Charles? Harry vermutet Sabotage - Gallery. Prinz Harry besuchte im September seinen Vater, König Charles III., in London

Prinz Harry besuchte im September seinen Vater, König Charles III., in London

Bild: dpa

Aussöhnung mit König Charles? Harry vermutet Sabotage - Gallery. Harry und Meghan leben seit Jahren in den USA weit weg vom britischen Königshaus. (Archivbild)

Harry und Meghan leben seit Jahren in den USA weit weg vom britischen Königshaus. (Archivbild)

Bild: dpa

Wie lief das Gespräch zwischen Prinz Harry und seinem Vater, König Charles III., wirklich ab? War es die von Harry erhoffte Versöhnung? Britische Medien berichten – und spekulieren.

,

DPA, Redaktion blue News

27.09.2025, 19:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinz Harry hat sich mit seinem Vater, König Charles III., in London getroffen.
  • Vater und Sohn hatten sich zuvor Berichten zufolge seit etwa eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen.
  • In den Medien wurde wegen des Treffens wieder gewaltig spekuliert.
Mehr anzeigen

Die Wiederannäherung zwischen dem in die USA ausgewanderten Prinzen Harry und seinem Vater, König Charles III., bleibt in Grossbritannien ein heikles Thema. Auf einen Bericht der Boulevardzeitung «Sun» über das Treffen der beiden Royals im September in London, das Harry demnach als formal empfunden haben soll, folgte sogleich das Dementi aus dem Büro des Prinzen: Diese Einschätzung sei «kategorisch falsch».

Harry (41) hatte seinem Vater (76) im Verlauf seiner Reise in die alte Heimat einen Besuch im Londoner Clarence House abgestattet. Der Prinz traf am 10. September um 17.20 Uhr Ortszeit ein und verliess das luxuriöse Anwesen um 18.14 Uhr, wie die Nachrichtenagentur PA berichtet hatte. Vater und Sohn hatten sich zuvor Berichten zufolge seit etwa eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen – das Treffen war deshalb eine kleine Sensation.

Von Heimweh geplagt. Kehrt Prinz Harry mit seiner Familie nach England zurück?

Von Heimweh geplagtKehrt Prinz Harry mit seiner Familie nach England zurück?

Dass jetzt die «Sun» berichtete, Harry hätte sich mehr als offizieller Besucher denn als Familienmitglied gefühlt, kam auf der Harry-Seite nicht gut an. Sky News und die BBC zitierten aus einer Stellungnahme: Die dem Prinzen zugeschriebenen Äusserungen seien erfunden und stammten, so könne es nur angenommen werden, aus Quellen, die jede Versöhnung zwischen Vater und Sohn sabotieren wollten.

Der Prinz auf der Suche nach der Versöhnung

Harry hatte vor Wochen, nach einer Niederlage vor Gericht um staatlichen Personenschutz bei Besuchen in Grossbritannien, in einem BBC-Interview gesagt, er würde sich gerne mit seiner Familie aussöhnen. Er fügte hinzu: «Das Leben ist kostbar. Ich weiss nicht, wie lange mein Vater noch zu leben hat.» 

Der Prinz und seine Frau Herzogin Meghan (44) hatten sich vor gut fünf Jahren aus dem engeren Kreis der Royals verabschiedet und leben mit ihren beiden Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Verhältnis von Harry auch zu seinem Bruder, Thronfolger Prinz William (43), gilt als angespannt.

Eine offizielle Verlautbarung zum Inhalt des Gesprächs zwischen Harry und Charles gab es nicht. Doch Harry war Berichten zufolge bei einem folgenden Aufritt im Dienste seines Herzensprojekts Invictus Games bestens gelaunt. Die Frage eines Reporters, wie es seinem Vater gehe, beantwortete er demnach mit: «Ja, es geht ihm grossartig. Danke!»

Seltener Besuch: Prinz Harry ist in Grossbritannien

Seltener Besuch: Prinz Harry ist in Grossbritannien

Es ist ein seltener Besuch: Prinz Harry ist für eine Wohltätigkeitsveranstaltung in seine britische Heimat zurückgekehrt. In London trifft er Kinder, Teenager und deren Eltern, die von der Organisation WellChild ausgezeichnet werden. Harry ist Schirmherr der Organisation, die sich für schwer kranke Kinder einsetzt. Sein Besuch wirft die Frage auf, ob er seinen Bruder Prinz William treffen wird. Die Brüder gelten als entfremdet. Zudem steht die Frage im Raum, ob er nach Schottland reisen wird, um Zeit mit seinem Vater König Charles III. zu verbringen.

01.10.2024

Meistgelesen

«Mit ihm reite ich auf derselben Frequenz durchs Leben»
Für Lawrow will Deutschland wie unter Hitler Europa unterjochen
«Russen haben verstanden, dass grosse Städte zu grossen Friedhöfen werden»
Diese Routine beim Haarwaschen solltest du jetzt sofort ändern
Trump kündigt Militäreinsatz in weiterer US-Stadt an +++ Shutdown droht – Trump spielt Golf