Bessere Zeiten für Andrew: Der (damalige) Prinz bei einem Besuch in Ungarn. Archivbild: Keystone

Andrew Mountbatten-Windsor ist wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen worden. So geriet der frühere britische Prinz in den Epstein-Strudel.

Nach immer neuen Enthüllungen im Skandal um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ist der frühere britische Prinz Andrew, der Bruder von König Charles III., am Donnerstagvormittag in Grossbritannien festgenommen worden.

Es gehe um Vorwürfe von mutmasslichem «Fehlverhalten in Ausübung offizieller Funktionen», erklärte die Polizei.

Die Chronologie um die Verbindung mit dem US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und die Missbrauchasvorwürfe gegen Andrew begann im Jahr 1999. Mehr anzeigen

Im vergangenen Jahr hatte ihm sein Bruder König Charles III. seinen Prinzen-Titel entzogen – am Donnerstag wurde er nun von der britischen Polizei festgenommen: Andrew Mountbatten-Windsor gerät immer tiefer in den Strudel des Skandals um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Nun wird ihm vorgeworfen, als Handelsgesandter vertrauliche Berichte an Epstein weitergegeben zu haben. Die Chronologie seines Falls:

1999

Prinz Andrew lernt den US-Finanzinvestor Epstein über dessen Lebensgefährtin und Komplizin Ghislaine Maxwell kennen. Maxwell hat in Oxford studiert.

Prinz Andrew, der Epstein (links neben Ghislaine Maxwell) erstmals im Jahr 1999 traf, galt als Freund Epsteins. Archivbild: IMAGO/Capital Pictures

Juli 2011

Andrew tritt von seinem Posten als Handelsgesandter Grossbritanniens zurück, nachdem die britische Presse einige Monate zuvor ein brisantes Foto veröffentlicht hatte. Das Foto zeigt den Prinzen gemeinsam mit Virginia Giuffre, einem der inzwischen bekanntesten Missbrauchsopfer im Fall Epstein.

Ein Foto zeigt Prinz Andrew mit Virginia Roberts (damals 17) in London. Es soll Anfang 2001 aufgenommen worden sein. Archivbild: IMAGO/Capital Pictures

November 2019

Nach massiver Kritik an einem BBC-Interview über seine Beziehung zu Epstein und Giuffre tritt Prinz Andrew von seinen öffentlichen Ämtern zurück. In dem Interview hatte er behauptet, keinen Sex mit Giuffre gehabt zu haben, und sich nicht erinnern zu können, sie jemals getroffen zu haben.

Prinz Andrew 2019 im BBC-Interview. Archivbild: IMAGO/WENN

August 2021

Giuffre reicht in den USA Zivilklage gegen den Prinzen wegen sexueller Nötigung ein.

Virginia Giuffre sorgte im Juli 2019 gemeinsam mit anderen Opfern dafür, dass der bereits vorbestrafte US-Multimillionär Jeffery Epstein festgenommen werden konnte. Archivbild: imago images/Ritzau Scanpix

Januar 2022

Giuffres Klage wird von der Justiz für zulässig erklärt. Königin Elizabeth II. entzieht ihrem Sohn daraufhin alle militärischen Titel.

Kurz vor ihrem Tod entzog Königin Elizabeth II. ihrem Sohn alle militärischen Titel. Archivbild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Februar 2022

Andrew schliest einen Vergleich mit Giuffre, um die Klage beizulegen. Die Höhe der gezahlten Summe bleibt vertraulich, wird jedoch von britischen Medien auf mehr als zwölf Millionen Dollar (über neun Millionen Franken) geschätzt.

Virginia Giuffre hält 2023 ein Foto von sich als Teenagerin in der Hand. Als Minderjährige soll Giuffre über Jeffrey Epstein an den britischen Prinzen Andrew geraten und von ihm missbraucht worden sein. IMAGO/Newscom World

Januar 2025

Gerichtsdokumente enthüllen einen E-Mail-Verkehr zwischen Prinz Andrew und Epstein aus dem Jahr 2011. Andrew hatte zuvor erklärt, den Kontakt zu Epstein 2010 abgebrochen zu haben.

17. Oktober 2025

Andrew gibt seinen königlichen Titel als Herzog von York auf. Zuvor waren posthum die Memoiren von Giuffre veröffentlicht worden, in der sie weitere Anschuldigungen gegen Andrew erhebt. Giuffre nahm sich im April 2025 das Leben.

Virginia Giuffre berichtet in ihren posthumen Memoiren über Vergewaltigungen durch den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und Prinz Andrew. IMAGO/Anadolu Agency

30. Oktober 2025

Charles III. entzieht seinem jüngeren Bruder alle Titel, darunter den Prinzentitel. Er verlangt, dass Andrew aus seinen Anwesen in Windsor auszieht.

Sein Bruder, König Charles (rechts), entzieht Prinz Andrew seine restlichen royalen Titel. Zudem muss Andrew aus seinem Anwesen Royal Lodge ausziehen. Archivbild: Keystone

Ende Januar/Anfang Februar

Das US-Justizministerium veröffentlicht Millionen weitere Dokumente im Fall Epstein. Einige der Dokumente belasten Andrew weiter: Ein Foto zeigt ihn, wie er auf allen Vieren über einer Frau kniet, deren Gesicht unkenntlich gemacht wurde. Zudem lud er Epstein laut einer neu aufgetauchten E-Mail zu «privaten Gesprächen» in den Buckingham-Palast ein.

Ausserdem wurde eine Anzeige einer weiteren Frau öffentlich, die Andrew sexueller Nötigung beschuldigte und erklärte, Epstein habe sie 2010 nach England geschickt, um mit Andrew in der Royal Lodge Sex zu haben.

2. Februar

Andrew zieht aus Windsor aus und übersiedelt in das königliche Anwesen Sandringham in Norfolk im Osten Englands.

Sandringham statt Windsor: Ex-Prinz Andrew zieht aus dem königlichem Anwesen aus. Archivbild: IMAGO/News Licensing

9. Februar

Die Polizei von Windsor prüft eigenen Angaben zufolge Informationen, wonach Andrew 2010 als Handelsbeauftragter vertrauliche Berichte an Epstein weitergegeben haben soll.

Andrew soll vertrauliche Dokumente an Epstein gegeben haben. Archivbild: IMAGO/News Licensing

11. Februar

Der britische Labour-Ex-Premier Gordon Brown fordert die Polizei auf, Vorwürfe zu untersuchen, wonach Frauen in Privatflugzeugen Epsteins nach Grossbritannien geflogen worden sein sollen. Britischen Medienberichten zufolge soll mindestens eine von ihnen Andrew im Buckingham-Palast besucht haben.

19. Februar

Andrew wird an seinem 66. Geburtstag festgenommen.