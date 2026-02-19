Verbindung zu Jeffrey EpsteinAndrews royaler Abstieg in 14 Kapiteln
Philipp Fischer
19.2.2026
Andrew Mountbatten-Windsor ist wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen worden. So geriet der frühere britische Prinz in den Epstein-Strudel.
,
Agence France-Presse, Redaktion blue News
19.02.2026, 21:28
19.02.2026, 21:37
Philipp Fischer
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Nach immer neuen Enthüllungen im Skandal um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ist der frühere britische Prinz Andrew, der Bruder von König Charles III., am Donnerstagvormittag in Grossbritannien festgenommen worden.
Es gehe um Vorwürfe von mutmasslichem «Fehlverhalten in Ausübung offizieller Funktionen», erklärte die Polizei.
Die Chronologie um die Verbindung mit dem US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und die Missbrauchasvorwürfe gegen Andrew begann im Jahr 1999.
Im vergangenen Jahr hatte ihm sein Bruder König Charles III. seinen Prinzen-Titel entzogen – am Donnerstag wurde er nun von der britischen Polizei festgenommen: Andrew Mountbatten-Windsor gerät immer tiefer in den Strudel des Skandals um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Nun wird ihm vorgeworfen, als Handelsgesandter vertrauliche Berichte an Epstein weitergegeben zu haben. Die Chronologie seines Falls:
1999
Prinz Andrew lernt den US-Finanzinvestor Epstein über dessen Lebensgefährtin und Komplizin Ghislaine Maxwell kennen. Maxwell hat in Oxford studiert.
Juli 2011
Andrew tritt von seinem Posten als Handelsgesandter Grossbritanniens zurück, nachdem die britische Presse einige Monate zuvor ein brisantes Foto veröffentlicht hatte. Das Foto zeigt den Prinzen gemeinsam mit Virginia Giuffre, einem der inzwischen bekanntesten Missbrauchsopfer im Fall Epstein.
November 2019
Nach massiver Kritik an einem BBC-Interview über seine Beziehung zu Epstein und Giuffre tritt Prinz Andrew von seinen öffentlichen Ämtern zurück. In dem Interview hatte er behauptet, keinen Sex mit Giuffre gehabt zu haben, und sich nicht erinnern zu können, sie jemals getroffen zu haben.
August 2021
Giuffre reicht in den USA Zivilklage gegen den Prinzen wegen sexueller Nötigung ein.
Januar 2022
Giuffres Klage wird von der Justiz für zulässig erklärt. Königin Elizabeth II. entzieht ihrem Sohn daraufhin alle militärischen Titel.
Februar 2022
Andrew schliest einen Vergleich mit Giuffre, um die Klage beizulegen. Die Höhe der gezahlten Summe bleibt vertraulich, wird jedoch von britischen Medien auf mehr als zwölf Millionen Dollar (über neun Millionen Franken) geschätzt.
Januar 2025
Gerichtsdokumente enthüllen einen E-Mail-Verkehr zwischen Prinz Andrew und Epstein aus dem Jahr 2011. Andrew hatte zuvor erklärt, den Kontakt zu Epstein 2010 abgebrochen zu haben.
‼️ EPSTEIN RELEASES: 2020 Email references Prince Andrew was accessory to the death of a young girl he tortured and instructed to murder.
Andrew gibt seinen königlichen Titel als Herzog von York auf. Zuvor waren posthum die Memoiren von Giuffre veröffentlicht worden, in der sie weitere Anschuldigungen gegen Andrew erhebt. Giuffre nahm sich im April 2025 das Leben.
30. Oktober 2025
Charles III. entzieht seinem jüngeren Bruder alle Titel, darunter den Prinzentitel. Er verlangt, dass Andrew aus seinen Anwesen in Windsor auszieht.
Ende Januar/Anfang Februar
Das US-Justizministerium veröffentlicht Millionen weitere Dokumente im Fall Epstein. Einige der Dokumente belasten Andrew weiter: Ein Foto zeigt ihn, wie er auf allen Vieren über einer Frau kniet, deren Gesicht unkenntlich gemacht wurde. Zudem lud er Epstein laut einer neu aufgetauchten E-Mail zu «privaten Gesprächen» in den Buckingham-Palast ein.
Ausserdem wurde eine Anzeige einer weiteren Frau öffentlich, die Andrew sexueller Nötigung beschuldigte und erklärte, Epstein habe sie 2010 nach England geschickt, um mit Andrew in der Royal Lodge Sex zu haben.
Andrew shamelessly pestered Jeffrey Epstein to let him stay at his multi-million-pound homes in Paris and New York - and took advantage of paedophile's cars and drivers https://t.co/gzfsH9slRl
Andrew zieht aus Windsor aus und übersiedelt in das königliche Anwesen Sandringham in Norfolk im Osten Englands.
9. Februar
Die Polizei von Windsor prüft eigenen Angaben zufolge Informationen, wonach Andrew 2010 als Handelsbeauftragter vertrauliche Berichte an Epstein weitergegeben haben soll.
11. Februar
Der britische Labour-Ex-Premier Gordon Brown fordert die Polizei auf, Vorwürfe zu untersuchen, wonach Frauen in Privatflugzeugen Epsteins nach Grossbritannien geflogen worden sein sollen. Britischen Medienberichten zufolge soll mindestens eine von ihnen Andrew im Buckingham-Palast besucht haben.
Former PM Gordon Brown states that he was aware that Jeffrey Epstein was trafficking girls into and out of the UK ftom Stansted airport. It’s clear that private jets and their passengers are not regulated. The super rich are allowed to traffic children around the world. Why ? pic.twitter.com/bPvDsxhao6