Erstmals seit 500 Jahren betet ein britischer Monarch mit dem Papst

Papst Leo XIV. empfängt den britischen König Charles III. und Königin Camilla im Vatikan. Anschliessend betete das Kirchenoberhaupt mit dem Monarchen - ein historischer Moment.

Symbolträchtiger Besuch des britischen Königspaares bei Papst Leo XIV.: Zum ersten Mal seit 500 Jahren hat mit König Charles III. ein britischer Monarch mit einem Papst öffentlich gebetet.

Historische Annäherung im Vatikan: Als erstes Oberhaupt der Kirche von England seit 500 Jahren hat der britische König Charles III. am Donnerstag gemeinsam mit einem Oberhaupt der katholischen Kirche gebetet.

Zusammen mit Papst Leo XIV. nahm der 76-jährige Charles im Vatikan an einem ökumenischen Gottesdienst in der Sixtinischen Kapelle teil – ein gemeinsamer Gottesdienst erstmals seit der Spaltung der beiden Kirchen im Jahr 1534. Das Gebet, bei dem auch Königin Camilla anwesend war, wurde von dem Sender des Vatikan live übertragen.

Gottesdienst und Predigt zum Umweltschutz

Der rund 30-minütige Gottesdienst fand unter gemeinsamer Leitung des Papstes und des Erzbischofs von York, Stephen Cottrell, statt. Das Königspaar sass dabei neben den beiden Geistlichen. An dem Gottesdienst nahmen katholische und anglikanische Würdenträger, Politiker und Diplomaten teil. Musikalisch untermalt wurde das historische Zusammenkommen von dem Chor der Sixtinischen Kapelle sowie dem Chor der St. George's Kapelle aus Schloss Windsor.

Ein vorherrschendes Thema der Predigt war der Schutz der Umwelt, der dem britischen Monarchen ein besonderes Anliegen ist. Das gemeinsame Gebet unter den berühmten Deckenfresken von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle ist eine bedeutende Annäherung der beiden Kirche.

Erstes Treffen mit dem neuen Papst

Das britische Königspaar war bereits am Mittwochabend nach Rom gereist und wurde am Donnerstagmorgen im Apostolischen Palast mit einem Zeremoniell der Schweizer Garde offiziell begrüsst. Danach kam es zu einem privaten Treffen mit Papst Leo XIV. in der päpstlichen Bibliothek. Es war das erste Treffen von Charles III. und seiner Frau Camilla mit dem neuen Papst, seit dieser im Mai die Nachfolge seines verstorbenen Vorgängers Franziskus angetreten hat.

Theologieprofessor William Gibson von der Oxford-Universität bezeichnete den Gottesdienst im Vatikan gegenüber der Nachrichtenagentur AFP als «historisches Ereignis» im Rahmen einer langsamen Wiederaufnahme der Beziehungen.

Elizabeth II. besuchte Vatikan 1961

1534 war es durch einen Konflikt zwischen dem damaligen britischen König Heinrich VIII. und der römisch-katholischen Kirche zur Abspaltung der Kirche von England gekommen, die fortan den jeweils regierenden britischen Monarchen als Oberhaupt ansah. Ausgelöst wurde der Bruch durch die Weigerung des damaligen Papstes, die Ehe von König Heinrich VIII. für ungültig zu erklären, damit dieser eine andere Frau heiraten konnte.

«Von 1536 bis 1914 gab es keinerlei formelle diplomatische Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Heiligen Stuhl», erklärte Gibson weiter. Erst 1982 habe London eine Botschaft im Vatikan eröffnet. 1961 besuchte Königin Elizabeth II., die Mutter von Charles, als erste britische Monarchin seit der Kirchenspaltung den Vatikan – jedoch ohne gemeinsam mit dem Papst zu beten.

Spezieller Stuhl für Charles

Nach der Feier in der Sixtinischen Kapelle ging es für Charles in die Basilika Sankt Paul vor den Mauern in Rom. Anlass dafür war die Verleihung des Titels des sogenannten Königlichen Konfraters. Als Konfrater wird im kirchlichen Kontext ein Mitbruder bezeichnet. Nach Angaben des Palastes soll die Verleihung Ausdruck einer spirituellen Verbundenheit sein. Für Charles wurde ein spezieller Stuhl angefertigt, der dauerhaft in der Basilika verbleiben soll.

Die Church of England ist die Mutterkirche der anglikanischen Gemeinschaft, die als einer der grössten Verbände protestantischer Kirchen weltweit gilt. Als höchste geistliche Autorität gilt der Erzbischof von Canterbury. Erst kürzlich wurde für diesen Posten mit Sarah Mullally erstmals eine Frau berufen.