Ohne Polizeieskorte unterwegs Harry spendet Millionensumme – immer noch kein Familientreffen

dpa

9.9.2025 - 19:59

Prinz Harry ist zu Besuch in Nottingham.
Bild: dpa
Bild: dpa

Bei seinem Besuch in Grossbritannien zeigt sich Prinz Harry erneut in der Öffentlichkeit. Auf ein Wiedersehen mit König Charles III. oder Prinz William warten seine Anhänger aber vergeblich.

,

DPA, Redaktion blue News

09.09.2025, 19:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der britische Prinz Harry ist auf Heimatbesuch in Grossbritannien unterwegs.
  • Zu einem Treffen mit König Charles III. oder seinem Bruder, Thronfolger Prinz William, kam es bisher nicht.
  • Nach dem Streit in der Königsfamilie käme ein Gespräch einer Sensation gleich.
Mehr anzeigen

Bejubelt von seinen Anhängern hat der britische Prinz Harry seine Wohltätigkeitsreise beim Heimatbesuch in Grossbritannien fortgesetzt. Der 40-Jährige spendete in Nottingham 1,1 Millionen Pfund (umgerechnet 1,19 Millionen Franken) an die Organisation «Children in Need» – aus eigener Tasche, wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf einen Sprecher berichtete.

Zu einem Treffen mit König Charles III. (76) oder seinem Bruder, Thronfolger Prinz William (43), kam es bis zum Nachmittag nicht. Nach dem jahrelangen, zerfahrenen Streit zwischen Harry und seiner Familie käme ein Gespräch, über das Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, einer Sensation gleich. Harry wird dem Vernehmen nach noch bis Donnerstag in Grossbritannien bleiben.

Selfies mit den Anhängern 

Zu seinem Termin in Nottingham kam Harry Medienberichten zufolge wegen des Verkehrs infolge eines U-Bahn-Streiks in London mit 45-minütiger Verspätung. Nach dem Bruch mit der Familie, der Auswanderung in die USA und dem Rückzug von allen royalen Ämtern stehen Harry keine Polizei-Eskorten mehr zu. Empfangen wurde er von etlichen Anhängern, im Tagesverlauf machte der Prinz Fotos mit seinen Fans.

Auch nach dem Zerwürfnis mit der Königsfamilie haben Harry und Ehefrau Meghan (44) zahlreiche Einnahmequellen, die eine Millionenspende möglich machen. Beide haben unter anderem einen lukrativen Vertrag mit Netflix. Harry bekam nach dem Tod seiner Mutter Diana PA-Angaben zufolge 7 Millionen Pfund zugesprochen. Auch von seinen Grosseltern, Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, dürfte er eine Erbschaft erhalten haben.

