Kurz nach Herzogin Meghans Podcast-Ankündigung präsentiert Cressida Bonas, Prinz Harrys Ex-Freundin, ihr eigenes Audio-Projekt. Beide Formate versprechen spannende Einblicke.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Herzogin Meghan und Cressida Bonas, die Ex-Freundin von Prinz Harry, starten fast zeitgleich ihre eigenen Podcasts.

Bonas und ihre Halbschwester Isabella Branson widmen sich in «Lessons From Our Mothers» der Mutterschaft.

Prinzessin Eugenie wird als Gast im Podcast von Bonas auftreten, um über Mutter Sarah Ferguson zu sprechen. Mehr anzeigen

Herzogin Meghan, 43, hat kürzlich den Start ihres neuen Podcasts «Confessions of a Female Founder» angekündigt. Nur wenige Tage später folgt Cressida Bonas, 36, die Ex-Freundin von Prinz Harry, mit der Vorstellung eines eigenen Projekts aus dem Genre.

Gemeinsam mit ihrer Halbschwester Isabella Branson, 45, startet sie den Podcast «Lessons From Our Mothers», der am Muttertag 2025 Premiere feiern wird. Das berichtet «Gala».

Der Podcast von Bonas und Branson widmet sich der Mutterschaft in all ihren Facetten. Die beiden Schwestern erklären, dass die Krankheit ihrer Mutter im vergangenen Jahr sie dazu inspiriert hat, Fragen zu stellen, die sie sich zuvor nie zu stellen wagten.

Eugenie spricht über Mutter Sarah Ferguson

In ihrem Podcast wollen sie die Geschichten besonderer Gäste und ihrer Mütter teilen. Die Zuhörer können sich auf eine Mischung aus Humor, Emotionen und Weisheit freuen.

Ein besonderes Highlight des Podcasts ist die Teilnahme von Prinzessin Eugenie, 34, die als einzige Vertraute der Sussexes nach dem Megxit gilt. In einem Trailer spricht sie über die Beziehung zu ihrer Mutter Sarah Ferguson, 65, und teilt, was sie von ihr gelernt hat. Eugenie betont die Bedeutung innerer Stärke und wie man sie in schwierigen Zeiten nutzen kann.

Die Frage bleibt, ob Prinzessin Eugenie auch in Meghans Podcast auftreten wird. Beide Projekte versprechen interessante Einblicke und könnten die Zuhörer mit ihren unterschiedlichen Ansätzen zur Mutterschaft und persönlichen Geschichten fesseln.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

