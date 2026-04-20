Kurz vor der Hochzeit eskaliert alles – Kates Entscheidung sorgt für Alarm im Palast

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Geheimnis gelüftet Kurz vor der Hochzeit eskaliert alles – Kates Entscheidung sorgt für Alarm im Palast

fon

20.4.2026

Noch ehe sie Prinzessin ist, bricht Kate Middleton mit der Tradition der Royals: Erstmals bei einer solchen Gelegenheit fährt die Braut im Auto statt in der Kutsche zur Kirche.
Noch ehe sie Prinzessin ist, bricht Kate Middleton mit der Tradition der Royals: Erstmals bei einer solchen Gelegenheit fährt die Braut im Auto statt in der Kutsche zur Kirche.
Bild: Imago

Eigentlich sollte alles perfekt laufen. Doch kurz vor der Traumhochzeit von Prinz William und Kate Middleton bringt eine unerwartete Entscheidung der Braut die Planer ins Schwitzen – ausgerechnet aus Sicherheitsgründen.

Nicolò Forni

20.04.2026, 14:52

20.04.2026, 15:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kate Middleton verzichtete für ihre Hochzeit 2011 bewusst auf die traditionelle Glaskutsche und entschied sich stattdessen für eine Ankunft per Auto.
  • Die Wahl des Rolls-Royce Phantom VI der Königin sorgte für Unruhe im Palast, weil dasselbe Fahrzeug kurz zuvor bei Londoner Studentenprotesten attackiert worden war.
  • Das Fahrzeug wurde rechtzeitig repariert – inklusive massangefertigter Ersatzteile und speziellem Bordeaux-Lack – und die Hochzeit verlief ohne Zwischenfälle.
Mehr anzeigen

Prinzessin Diana fuhr darin zur Hochzeit, Queen Elizabeth ebenfalls: Die Glass Coach, die historische Glaskutsche des britischen Königshauses, gilt als royales Traditionsfahrzeug schlechthin. Kate Middleton wollte davon nichts wissen.

Wie der royale Experte Russell Myers in seinem Buch «William und Catherine – die neue Ära der Monarchie» schildert, überraschte die heutige Prinzessin von Wales die Mitarbeitenden des Palasts mit ihrer Entscheidung wenige Wochen vor der Hochzeit.

Kate wünschte sich eine Ankunft per Auto – zeitgemässer, weniger überwältigend. Sie fühle sich in ihrer neuen Rolle noch nicht vollständig angekommen, so Myers, und scheute den grossen symbolischen Auftritt in einem derart imposanten Gefährt.

Insiderin erklärt. Darum ist Prinzessin Kate so wichtig für das britische Königshaus

Insiderin erklärtDarum ist Prinzessin Kate so wichtig für das britische Königshaus

Die Wahl fiel auf den Rolls-Royce Phantom VI der Königin, ein Fahrzeug von hohem symbolischen Wert, das Elizabeth II. 1977 als Geschenk erhalten hatte. Doch genau damit begann das Problem.

Das falsche Auto zur falschen Zeit

Denn dasselbe Fahrzeug war erst wenige Monate zuvor – im Dezember 2010 – in einen Vorfall verwickelt worden, der die Sicherheitsleute des Palasts noch immer beschäftigte. Bei Studentenprotesten gegen Studiengebührenerhöhungen in London war der Wagen, in dem sich Prinz Charles und Camilla befanden, von einer aufgebrachten Menge mit Farbe und Gegenständen beworfen worden. Ein hinteres Fenster zerbrach.

Die Londoner Metropolitan Police leitete nach dem Vorfall Ermittlungen ein und verschärfte die Sicherheitsmassnahmen. Der Schaden am Fahrzeug war zwar begrenzt, die Reparatur aber alles andere als unkompliziert:

William gegen Harry. Warum selbst Kate beim royalen Mega-Zoff resignierte

William gegen HarryWarum selbst Kate beim royalen Mega-Zoff resignierte

Wie der königliche Equerry Toby Browne gegenüber der BBC erklärte, mussten einzelne Fahrzeugteile als Einzelanfertigungen neu hergestellt werden. Auch der charakteristische Bordeaux-Lack der royalen Fahrzeugflotte musste eigens reproduziert werden.

Am Ende wurde der Rolls-Royce rechtzeitig und ohne sichtbare Mängel wiederhergestellt. Am 29. April 2011 traf Kate Middleton pünktlich und ohne Zwischenfälle in der Westminster Abbey ein. Was die Bilder, die um die Welt gingen, nicht zeigten: die Nervosität hinter den Palastmauern in den Wochen zuvor.

Mehr Videos aus dem Ressort

Drogen, Tierquälerei und Rassismus: Dirty Harrys grösste Skandale

Drogen, Tierquälerei und Rassismus: Dirty Harrys grösste Skandale

Vom Prinz der Herzen zum Party-Prinzen: Unzählige Fehltritte säumen Harrys Weg. Wie aus Prinzessin Dianas kleinem Sonnenschein Dirty Harry wurde – ein Best-of seiner vielen Blamagen.

11.01.2023

Meistgelesen

Kurz vor der Hochzeit eskaliert alles – Kates Entscheidung sorgt für Alarm im Palast
Bus fährt in Supermarkt in Österreich
«Bevor ich meinen Kunden das verkaufe, höre ich auf»
Triathletin ertrinkt bei Ironman im See
Drama um Buckelwal – Tier bewegt sich plötzlich nicht mehr

Mehr Royals

Massage von Royal Family bezahlt. Skandal-Prinz Andrew «kam nackt aus dem Badezimmer»

Massage von Royal Family bezahltSkandal-Prinz Andrew «kam nackt aus dem Badezimmer»

Nach Verhaftung am Geburtstag. Das droht Skandal-Prinz Andrew jetzt noch

Nach Verhaftung am GeburtstagDas droht Skandal-Prinz Andrew jetzt noch

Verbindung zu Jeffrey Epstein. Andrews royaler Abstieg in 14 Kapiteln

Verbindung zu Jeffrey EpsteinAndrews royaler Abstieg in 14 Kapiteln