Königin Camilla schildert Vorfall mit Grapscher

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mann wird im Zug übergriffig Königin Camilla schildert Vorfall mit Grapscher

dpa

31.12.2025 - 19:15

Königin Camilla wurde als Teenager angegriffen. (Archivbild)
Königin Camilla wurde als Teenager angegriffen. (Archivbild)
Bild: IMAGO/Shutterstock

Dass sich die heutige Königin Camilla schon als junges Mädchen ihrer Haut zu wehren wusste, ist seit Monaten Gesprächsthema. Jetzt berichtet sie selbst davon – und lobt das Engagement der Hinterbliebenen eines brutalen Verbrechens.

,

DPA, Redaktion blue News

31.12.2025, 19:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die britische Königin Camilla wurde als Teenager von einem Mann angegriffen.
  • Der Übergriff auf Camilla war seit September bekannt, doch die Königin hat bisher nie selbst öffentlich darüber geredet.
  • Jetzt wolle sie selbst reden, weil häusliche Gewalt schon zu lange ein Tabuthema sei.
Mehr anzeigen

Die britische Königin Camilla hat erstmals selbst öffentlich vom Übergriff eines Mannes während ihrer Teenagerzeit berichtet. Als sie in den 60er Jahren mit dem Zug unterwegs war, sei ein Mann übergriffig geworden, sagte Camilla der BBC am Mittwoch. «Ich habe mein Buch gelesen, und wissen Sie, dieser Junge, dieser Mann, hat mich angegriffen, und ich habe mich gewehrt», sagte sie. «Ich erinnere mich, dass ich aus dem Zug stieg und meine Mutter mich ansah und sagte: «Warum stehen Deine Haare zu Berge?» und «Warum fehlt ein Knopf an Deiner Jacke?"»

Die heute 78-jährige Queen sagte, der Angriff habe sie erzürnt, doch sie habe jahrelang geschwiegen, bis sie von anderen Frauen gehört habe, die ihre Geschichten berichteten. Jetzt wolle sie selbst reden, weil häusliche Gewalt schon zu lange ein Tabuthema sei. Viele Menschen sähen nicht, wie schlimm die Situation ist.

«Ich dachte mir, wenn ich schon eine winzige Seifenkiste habe, auf der ich stehen kann, dann möchte ich auch darauf stehen», sagte Camilla unter Anspielung auf die englische Sitte, bei öffentlichen Stehgreifansprachen eine Seifenkiste als Behelfspodest zu nutzen, um besser gesehen und gehört zu werden. «Es gibt nicht viel, was ich tun kann, ausser mit den Leuten zu reden und sie zusammenzubringen.»

Mitgefühl für John Hunt und seine Tochter

Die Frau von König Charles III. äusserte sich in einem Gruppeninterview mit dem ehemaligen Rennkommentator John Hunt und dessen Tochter Amy. Hunts Frau Carol und seine Töchter Louise und Hannah waren im Juli vergangenen Jahres von Louises Ex-Partner in ihrem Haus ermordet worden.

Die Königin lobte den Einsatz der beiden Überlebenden gegen häusliche Gewalt. «Wo auch immer Ihre Familie jetzt ist, sie wäre so stolz auf Sie beide», sagte Camilla. «Sie müssen von oben auf Euch herab lächeln und denken: «Meine Güte, was für ein wunderbarer, wunderbarer Vater, Ehemann, (welch wunderbare) Schwester."»

Ein Hieb mit dem Absatz

Der Übergriff auf Camilla war seit September bekannt, doch die Königin hat bisher nie selbst öffentlich darüber geredet. Der frühere «Times»-Korrespondent Valentine Low schreibt in seinem Buch «Power and the Palace», Camilla sei im Zug auf dem Weg nach London Paddington gewesen, als ein Mann neben ihr die Hand ausgestreckt und versucht habe, sie zu berühren. Camilla habe sich an einen Rat ihrer Mutter erinnert, ihren Schuh ausgezogen und dem Grabscher mit dem Absatz ins Gemächt geschlagen. In Paddington angekommen, habe sie einem Uniformierten von dem Übergriff berichtet.

Low zufolge hat Camilla den Vorfall dem ehemaligen Premierminister Boris Johnson erzählt, als dieser von 2008 bis 2016 Bürgermeister von London war. Berater Johnsons hielten den Vorfall für einen Grund dafür, dass Camilla Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt, die mit Opfern häuslicher Gewalt arbeiten, sagte Low.

Meistgelesen

Skurrile Zollvorschriften an der deutsch-schweizerischen Grenze
Ukraine greift Ölterminal nördlich von Moskau an +++ Selenskyj meldet Zuwachs bei Waffenfonds
Was geschah vor dem legendären «Dinner for One»?
Königin Camilla schildert Vorfall mit Grapscher
Brutal viral - Videos von 2025, die du nicht verpasst haben darfst