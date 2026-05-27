  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sorge um Europas Königinnen Gleich zwei Königinnen kämpfen mit Gesundheitsproblemen

fon

27.5.2026

Königin Margrethe muess aktuell erneut ins Spital. 
Königin Margrethe muess aktuell erneut ins Spital. 
EPA

Die skandinavischen Königshäuser erleben derzeit schwierige Wochen. Während Dänemarks Ex-Königin Margrethe nach einem Sturz operiert werden musste, fällt Norwegens Königin Sonja wegen Herzproblemen aus. Nur in Schweden herrscht vor grossen Jubiläumsfeiern derzeit entspanntere Stimmung.

Redaktion blue News

27.05.2026, 11:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Dänemarks Ex-Königin Margrethe wurde nach einem Sturz erneut ins Spital eingeliefert.
  • Norwegens Königin Sonja muss wegen Herzproblemen eine Zwangspause einlegen.
  • Die schwedische Königsfamilie bereitet sich dagegen auf grosse Jubiläen vor.
Mehr anzeigen

Die Gesundheitsprobleme innerhalb der skandinavischen Königshäuser sorgen derzeit für grosse Aufmerksamkeit.

Wie das dänische Königshaus mitteilte, musste Ex-Königin Margrethe erneut ins Rigshospitalet in Kopenhagen eingeliefert werden. Eine Untersuchung zeigte demnach ein grösseres Blutgerinnsel im Hüftbereich, das offenbar auf einen früheren Sturz zurückgeht.

Die ehemalige Monarchin musste operiert werden und bleibt laut offizieller Mitteilung mehrere Tage im Spital.

Überschattet wurde dadurch auch die diesjährige «Royal Run», der traditionelle Volkslauf zum Geburtstag von König Frederik. Die Veranstaltung zog laut Berichten mehr als 112'000 Teilnehmer in fünf dänische Städte an.

Königin Sonja muss pausieren

Auch Norwegens Königshaus kämpft mit gesundheitlichen Sorgen. Königin Sonja wurde laut norwegischen Medien wegen Herzrhythmusstörungen behandelt.

Ärzte verordneten der 88-Jährigen absolute Ruhe. Deshalb wird sie nicht an der traditionellen Reise mit König Harald an Bord der königlichen Yacht «Norge» teilnehmen.

Zusätzlich soll auch Prinzessin Astrid, die 94-jährige Schwester des norwegischen Königs, gesundheitliche Probleme haben.

Die Situation belastet die norwegische Monarchie zusätzlich, da mehrere Mitglieder der Königsfamilie derzeit nur eingeschränkt öffentliche Aufgaben wahrnehmen können.

Schweden blickt auf grosse Feiern

Deutlich entspannter ist die Stimmung dagegen im schwedischen Königshaus.

König Carl Gustaf und Königin Silvia bereiten sich derzeit auf ihre goldene Hochzeit im kommenden Juni vor. Zudem steht 2027 der 50. Geburtstag von Kronprinzessin Victoria an.

Wie das Magazin «Svensk Dam» berichtet, wurde Victoria von der Universität Göteborg bereits eine Professur zum Thema Biodiversität gewidmet.

Meistgelesen

Hüppi: «Es geht nicht um mich – ich bin kein Alleinherrscher»
Der Flamingo-Test verrät, wie fit dein Körper wirklich ist
Oberaargauer Altersheim verlangt über 700 Franken für täglich zwei Glas Wasser
Bub (11) mit Handtuch getötet – jetzt werden schockierende Details bekannt
Diese Änderungen im Juni musst du kennen

Weitere Nachrichten

Mögliches sexuelles Fehlverhalten. Polizei prüft neue Vorwürfe gegen Skandal-Prinz Andrew

Mögliches sexuelles FehlverhaltenPolizei prüft neue Vorwürfe gegen Skandal-Prinz Andrew

Erste Reise seit Krebsdiagnose. Wie Prinzessin Kate in Italien die Herzen nur so zufliegen

Erste Reise seit KrebsdiagnoseWie Prinzessin Kate in Italien die Herzen nur so zufliegen

Geheimnis gelüftet. Kurz vor der Hochzeit eskaliert alles – Kates Entscheidung sorgt für Alarm im Palast

Geheimnis gelüftetKurz vor der Hochzeit eskaliert alles – Kates Entscheidung sorgt für Alarm im Palast