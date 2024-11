Marius Borg Høiby aus Norwegen sieht sich mit Verwaltigungsvorwürfen konfrontiert. KEYSTONE/Lise Aserud/NTB via AP

Marius Borg Høiby macht seit Monaten wegen Verwaltigungsvorwürfen Schlagzeilen. Nun hat die Polizei entschieden, dass der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit in U-Haft muss.

dmu Dominik Müller

Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit wird einem Haftrichter vorgeführt.

Nachdem Marius Borg Høiby am Montag wegen Vergewaltigungsvorwürfen verhaftet worden ist, muss er nun in U-Haft bleiben.

Am Montag ist bekannt geworden, dass Marius Borg Høiby wegen dem Vorwurf der Vergewaltigung verhaftet wurde. Nun hat die norwegische Polizei entschieden, dass der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit dem Haftrichter vorgeführt wird. Er muss dementsprechend in U-Haft, wie norwegische Medien berichten.

Die Anordnung einer U-Haft ist an Bedingungen geknüpft: Es muss ein 50-prozentiges Risiko vorliegen, dass eine Haftstrafe von mindestens sechs Monaten zu erwarten ist. Zudem muss das Risiko vorliegen, dass Høiby nicht zum Prozess erscheint, in Zukunft ähnliche Taten begeht oder Beweise vernichtet.

Dem 27-Jährigen wird eine Vergewaltigung vorgeworfen. «Was die Polizei über die Vergewaltigung sagen kann, ist, dass es sich um sexuelles Verhalten ohne Geschlechtsverkehr handelt», schrieb Polizeistaatsanwalt Andreas Kruszewski am Montag in einer Pressemitteilung. Und weiter: «Das Opfer soll nicht in der Lage gewesen sein, sich gegen die Tat zu wehren.»