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Mögliches sexuelles Fehlverhalten Polizei prüft neue Vorwürfe gegen Skandal-Prinz Andrew

SDA

22.5.2026 - 10:17

ARCHIV – Der damalige britische Prinz Andrew bei einer Gedenkveranstaltung zum Ende des 2. Weltkriegs. Foto: Olivier Matthys/AP/dpa
ARCHIV – Der damalige britische Prinz Andrew bei einer Gedenkveranstaltung zum Ende des 2. Weltkriegs. Foto: Olivier Matthys/AP/dpa
Keystone

Die britische Polizei weitet ihre Ermittlungen gegen den früheren Prinzen Andrew offenbar aus. Neben möglichen Verstössen im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein prüfen die Behörden nun auch Hinweise auf sexuelles Fehlverhalten.

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Keystone-SDA, Sven Ziegler

22.05.2026, 10:17

22.05.2026, 10:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die britische Polizei verfolgt mehrere Ermittlungsansätze gegen den früheren Prinzen Andrew.
  • Dabei prüfen die Behörden auch mögliches sexuelles Fehlverhalten.
  • Hintergrund sind unter anderem neue Hinweise rund um den Epstein-Skandal.
Mehr anzeigen

Die Polizei geht in ihren langwierigen Ermittlungen gegen den früheren Prinzen Andrew mehreren Ansätzen nach. Das geht aus einer Mitteilung der Thames Valley Police hervor. Dabei nehmen die Ermittler auch mögliches sexuelles Fehlverhalten in den Blick.

Der jüngere Bruder von König Charles III. (77) war im Februar im Zuge des Skandals um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zwischenzeitlich festgenommen worden.

Zusätzlich zu den Ermittlungen prüfen die Ermittler derzeit den Angaben nach Berichte, wonach «eine Frau im Jahr 2010 zu sexuellen Zwecken zu einer Adresse in Windsor gebracht worden sein soll», heisst es in der Mitteilung.

Der Epstein-Fall. Andrews Absturz – Chronik eines königlichen Skandals

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Die Polizei habe Kontakt mit der rechtlichen Vertretung der Frau aufgenommen, um klarzustellen, dass eine mögliche Anzeige mit Sorgfalt und Sensibilität behandelt werden würde.

Andrew steht unter Verdacht, in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter der britischen Regierung sensible Informationen an Epstein weitergegeben zu haben. Der 66-Jährige wurde aus seiner offiziellen Rolle in der Königsfamilie verbannt, ihm wurden alle Titel und Ehren aberkannt.

Berichte: Sorge unter Ermittlern

Der Straftatbestand des Fehlverhaltens im öffentlichen Amt könne jedoch «verschiedene Formen annehmen», sagte Assistant Chief Constable Oliver Wright der Mitteilung zufolge. Der Bestand umfasst britischen Medien zufolge demnach auch mögliches sexuelles Fehlverhalten.

Die Polizei spricht derzeit mit einer Reihe an Zeugen und durchforstet «eine grosse Menge an Informationen», sagte Wright. «Wir sind entschlossen, alle plausiblen Ermittlungsansätze gründlich zu verfolgen, wohin auch immer sie führen mögen.»

Die Ermittler sollen nach Berichten britischer Medien besorgt darüber sein, dass die Öffentlichkeit den Eindruck gewinne, die Ermittlungen konzentrieren sich nur auf die Vorwürfe, Andrew habe während seiner Zeit als Handelsbeauftragter sensible Informationen weitergegeben.

Der rechtliche Tatbestand sei jedoch weitaus umfassender.

Mountbatten-Windsor war eng mit Sexualstraftäter Epstein befreundet. Der 2019 in Haft gestorbene Multimillionär betrieb jahrelang einen pädophilen Missbrauchsring, dem zahlreiche Menschen zum Opfer fielen.

Eines der Opfer, die inzwischen verstorbene Virginia Giuffre, warf Andrew vor, sie mehrfach missbraucht zu haben, zum Teil als sie noch minderjährig war. Der Ex-Prinz bestreitet die Vorwürfe, doch eine Zivilklage Giuffres in den USA endete Berichten zufolge in einem millionenschweren Vergleich.

Vorwürfe gegen Andrew: König Charles will Polizei helfen

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Die Epstein-Akten bringen weitere Details über das Verhältnis von Charles' Bruder Andrew zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ans Licht – der König zieht nun alle Register und will die Polizei bei etwaigen Ermittlungen unterstützen.

10.02.2026

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