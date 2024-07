Prinz Harry hat eine Auszeichnung für seinen Militärdienst erhalten. Doch nicht jede*r ist glücklich damit. Archivbild: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Prinz Harry ist mit dem «Pat Tillman Award for Service» ausgezeichnet worden. Benannt wurde der Preis nach einem 2004 gefallenen US-Soldaten – und dessen Mutter kritisiert die Ehrung des Royals nun scharf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Harry ist für seine Leistungen im Militär mit dem «Pat Tillman Award for Service» ausgezeichnet worden.

Benannt wurde der Preis nach dem US-Soldaten Pat Tillman, der 2004 in Afghanistan gefallen ist.

Seine Mutter kritisiert die Entscheidung, Harry den Preis zu verleihen, weil es deutlich geeignetere Kandidat*innen dafür gebe.

Harry äusserte Verständnis für ihre Bedenken, hat den Preis aber dennoch angenommen. Mehr anzeigen

Prinz Harry hat eine Auszeichnung bei einer Sportpreisveranstaltung bekommen. Er erhielt am 11. Juli im Dolby Theatre in Los Angeles den «Pat Tillman Award for Service» bei der Verleihung der ESPYS. Die Preise verleiht der US-Sportsender ESPN.

Standing Ovations für den royalen Preisträger gab es unter anderem von seiner Frau, Herzogin Meghan. Überreicht wurde die Trophäe von drei Militärveteranen, die bei Einsätzen verwundet wurden. Harry selbst hatte zehn Jahre im britischen Militär gedient und war dabei zweimal in Afghanistan als Helikopterpilot im Einsatz.

Hätte jemand anderes die Auszeichnung eher verdient?

Der «Pat Tillman Award for Service» wird an Personen verliehen, die ihren Mitmenschen dienen. Er ist nach dem verstorbenen Militär Pat Tillman benannt.

Die Mutter des einstigen Army-Rangers hatte ESPN dafür kritisiert, dass Harry mit dem Preis ausgezeichnet wird. Mary Tillman argumentierte, dass es Personen in der Gemeinde der Militärveteranen gebe, die als Preisträger geeigneter wären.

Harry erwähnte Mary Tillman in seiner Rede zur Annahme der Auszeichnung. «Ihr Einsatz für das Vermächtnis von Pat ist zutiefst persönlich und etwas, das ich respektiere», sagte Harry. «Die Verbindung zwischen einer Mutter und einem Sohn ist ewig und überragt selbst die grössten Verluste.»

