Prinz Harry gruselt sich mit Talkshow-Host Jimmy Fallon durch ein Labyrinth mit Zombies, Werwölfen und Pandas. Screenshot: YouTube/The Tonight Show

Während seines New-York-Besuchs macht Prinz Harry nicht nur bei offiziellen Auftritten Schlagzeilen. In Jimmy Fallons Late-Night-Show stellt sich der Herzog von Sussex auch einem gruseligen Abenteuer.

jke Jenny Keller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Harry besucht Jimmy Fallon in «The Tonight Show» und macht bei einem humorvollen Halloween-Segment mit.

Gemeinsam durchqueren die beiden lachend, schreiend und fluchend das Grusellabyrinth «Jimmy Fallon's Tonightmares» mit unheimlichen Gestalten wie Zombies und Werwölfen.

Harry hat bereits einige offizielle Termine in New York absolviert, darunter eine Rede bei der Clinton Global Initiative. Mehr anzeigen

Prinz Harry nutzt seine Reise nach New York nicht nur für seriöse Anlässe: Ein Besuch in der «Tonight Show» von Jimmy Fallon bringt viel Gelächter und einige Schreie mit sich.

Gemeinsam bereiten sich Harry und Jimmy humorvoll auf Halloween vor. Jimmy Fallon führt seinen royalen Gast durch ein Grusellabyrinth im Rockefeller Center in New York City, das den Namen «Jimmy Fallon's Tonightmares» trägt.

Dort warten einige unheimliche Überraschungen wie Zombies und andere schaurige Gestalten, die Prinz Harry und Jimmy Fallon zum Lachen – aber auch zum Schreien bringen. Zuerst landen die beiden in einem «defekten» Aufzug, der abrupt in die Tiefe stürzt.

Kampf durchs Horrorlabyrinth

Dann geht es im Labyrinth des Grauens richtig los. Bei einer Begegnung mit einer Figur mit Panda-Maske scherzt Harry zunächst tapfer, er habe keine Angst – doch kurz darauf rennt er lachend, schreiend und fluchend davon. Mehrmals entfährt ihm ein «Jesus, F**k», das im amerikanischen Fernsehen zensiert wird.

Auch Fallon bleibt nicht verschont: Als ein zombieähnlicher Werwolf aus einer Tür springt, gesteht der TV-Moderator: «Okay, das hat mich wirklich erwischt.»

In einem Beitrag auf X wird Harrys Auftritt bei Fallon als Zeichen seiner neuen amerikanischen Identität gefeiert: «LMAO, dieser Mann ist jetzt Amerikaner.» In einem weiteren Post heisst es: «Das Beste war, den Schauspielerinnen im Spukhaus dabei zuzusehen, wie sie realisierten, dass sie Prinz Harry erschreckten.»

In einem anderen Beitrag wird gescherzt: «Live-Video von Prinz Harry, der eine Rückblende hat, als er mit Dämonen im Palast lebte.»

Rede zu Bekämpfung von Gefahren im Internet

Am Wochenende war Harry bei mehreren Veranstaltungen in New York: Seine Frau Meghan Markle begleitete ihn nicht, da sie Berichten zufolge gesundheitliche Beschwerden hatte.

Als Ehrengast der «Clinton Global Initiative» hielt der Vater von Archie und Lilibet eine Rede, in der er zu Massnahmen gegen die «allgegenwärtige Gefahr» des Internets für Kinder aufrief.

Darüber hinaus nahm er an einer Diskussionsrunde zum Schutz afrikanischer Nationalparks teil und engagierte sich bei mehreren Charity-Veranstaltungen. Harry wird am 30. September als Ehrengast zur Verleihung der WellChild Awards nach London zurückkehren.

Seit seiner Aufgabe der königlichen Pflichten im Jahr 2020 lebt Prinz Harry mit seiner Familie in den USA. Zwar gibt es Gerüchte, dass er in den Buckingham-Palast zurückkehren möchte, doch eine Bestätigung bleibt aus. Voraussetzung wäre eine Versöhnung mit Prinz William und Prinzessin Kate Middleton, was bisher noch aussteht.

