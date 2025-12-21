  1. Privatkunden
Tradition bewahren Prinz William kocht mit Sohn George in Obdachlosenheim

dpa

21.12.2025 - 19:25

Prinz William kocht mit Sohn George in Obdachlosenheim - Gallery
Prinz William kocht mit Sohn George in Obdachlosenheim - Gallery. Vor sechs Jahren half der Thronfolger ebenso bei der Zubereitung des Essens. (Archivbild)

Vor sechs Jahren half der Thronfolger ebenso bei der Zubereitung des Essens. (Archivbild)

Bild: dpa

Prinz William kocht mit Sohn George in Obdachlosenheim - Gallery. William und Kate mit ihren drei Kindern. (Archivbild)

William und Kate mit ihren drei Kindern. (Archivbild)

Bild: dpa

Prinz William kocht mit Sohn George in Obdachlosenheim - Gallery. William und Prinz George im Juli 2024. (Archivbild)

William und Prinz George im Juli 2024. (Archivbild)

Bild: dpa

Prinz William kocht mit Sohn George in Obdachlosenheim - Gallery
Prinz William kocht mit Sohn George in Obdachlosenheim - Gallery. Vor sechs Jahren half der Thronfolger ebenso bei der Zubereitung des Essens. (Archivbild)

Vor sechs Jahren half der Thronfolger ebenso bei der Zubereitung des Essens. (Archivbild)

Bild: dpa

Prinz William kocht mit Sohn George in Obdachlosenheim - Gallery. William und Kate mit ihren drei Kindern. (Archivbild)

William und Kate mit ihren drei Kindern. (Archivbild)

Bild: dpa

Prinz William kocht mit Sohn George in Obdachlosenheim - Gallery. William und Prinz George im Juli 2024. (Archivbild)

William und Prinz George im Juli 2024. (Archivbild)

Bild: dpa

William und George engagieren sich gemeinsam in einer Londoner Unterkunft für Obdachlose – und knüpfen damit an eine Tradition von Mutter und Oma Diana an.

DPA

21.12.2025, 19:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinz William besuchte mit Sohn George kurz vor Weihnachten die Londoner Obdachlosenhilfe «The Passage».
  • Der Einsatz gegen Obdachlosigkeit ist William seit einem Besuch mit seiner Mutter Diana im Jahr 1993 wichtig.
  • Mit dem gemeinsamen Besuch möchte William das soziale Engagement an seinen Sohn weitergeben.
Mehr anzeigen

Der Kampf gegen Obdachlosigkeit ist dem britischen Prinzen William (43) schon seit Jahren ein Anliegen – nun gibt er dies an seinen Sohn weiter. Der Thronfolger hat seinen ältesten Sohn George (12) kurz vor Weihnachten zu einem Besuch der Londoner Unterkunft «The Passage» mitgenommen. Für William ist diese Obdachlosenhilfe auch aufgrund eines Besuchs vor vielen Jahren ein wichtiger Ort.

In einem vom Kensington-Palast veröffentlichten Video ist etwa zu sehen, wie William und George bei der Zubereitung eines weihnachtlichen Essens helfen, einen Weihnachtsbaum aufhübschen und Taschen für Bedürftige füllen. William besuchte die Unterkunft in den vergangenen Jahren bereits mehrmals.

Gute Gespräche geführt und Schach gespielt

Im Jahr 1993 begleitete er seine Mutter Diana zu einem Besuch der Obdachlosenhilfe. Ein Foto des damaligen Besuchs teilten Prinz William und Prinzessin Kate in den sozialen Medien. In einem Instagram-Beitrag ist zudem zu sehen, wie die Unterschrift von Prinz George nun direkt unter dem damaligen Eintrag von William und Diana steht.

Flavia Schlittler ordnet ein. Ärger bei den Royals – Kate und William vertreiben Nachbarn

Flavia Schlittler ordnet einÄrger bei den Royals – Kate und William vertreiben Nachbarn

Im Jahr 2024 erzählte der britische Thronfolger dem Fernsehsender ITV, er sei bei dem Besuch mit seiner Mutter Diana etwa zehn oder elf Jahre alt gewesen. «Ich war ängstlich, was ich erwarten sollte», sagte er. Seine Mutter habe ihre übliche Rolle übernommen und dafür gesorgt, dass alle sich entspannten und lachten. Er habe gute Gespräche geführt, Schach gespielt und sich unterhalten. «Da ist mir klargeworden, dass da draussen andere Menschen sind, die nicht dasselbe Leben haben wie man selbst.»

Als Kind gehe man davon aus, dass das Leben auch von anderen Menschen so sei, wie man es selbst kenne. «Dann trifft man Menschen, wie ich damals, die einem eine andere Perspektive ermöglichen und erzählen: «Ich habe letzte Nacht auf der Strasse übernachtet."» 

Norwegische Kronprinzessin braucht neue Lunge

Norwegische Kronprinzessin braucht neue Lunge

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit benötigt eine Lungentransplantation. Mette-Marit leidet seit Jahren an einer Lungenfibrose. In den letzten Monaten hatte sich die Krankheit verschlimmert.

19.12.2025

Mehr zum Thema

Familieninternes ausgeplaudert. Prinz William sprach offen mit Kindern über Kates Krankheit

Familieninternes ausgeplaudertPrinz William sprach offen mit Kindern über Kates Krankheit

Offenbarung bei einem Pint. Prinz William gesteht: «2024 war das schlimmste Jahr, das ich je erlebt habe»

Offenbarung bei einem PintPrinz William gesteht: «2024 war das schlimmste Jahr, das ich je erlebt habe»

«Wirklich verrückt». Prinz William überrascht mit Auftritt in US-Tanzshow

«Wirklich verrückt»Prinz William überrascht mit Auftritt in US-Tanzshow

