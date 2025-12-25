  1. Privatkunden
Ex-Prinz nicht eingeladen Royal-Gottesdienst mit Töchtern von Andrew

dpa

25.12.2025 - 17:31

Die Königsfamilie auf dem Weg zum Weihnachtsgottesdienst.
Die Königsfamilie auf dem Weg zum Weihnachtsgottesdienst.
Bild: dpa

Die britischen Royals feiern Weihnachten – auf dem Programm steht der traditionelle Gottesdienst. Mit dabei sind auch die Töchter des tief gefallenen Ex-Prinzen Andrew.

DPA

25.12.2025, 17:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der in Ungnade gefallene Ex-Prinz Andrew war nicht beim Weihnachtsgottesdienst der britischen Königsfamilie.
  • Seine Töchter Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie kamen nach König Charles III. (77) an der St. Mary Magdalene Church an.
  • Anders als ihr Vater haben die beiden Frauen allerdings auch nicht ihre Titel verloren.
Mehr anzeigen

Mit beiden Töchtern des in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen Andrew hat die britische Königsfamilie am Weihnachtsgottesdienst in Sandringham teilgenommen. Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) kamen nach König Charles III. (77) an der St. Mary Magdalene Church an. Ihr Vater war wegen dessen Rolle im Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein nicht zu den Feierlichkeiten eingeladen worden.

Epstein-Affäre. Prinz Andrew gibt alle royalen Titel und Pflichten auf

Epstein-AffärePrinz Andrew gibt alle royalen Titel und Pflichten auf

Etliche Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten den Spaziergang der Royals zur Kirche. Charles trug einen braunen Mantel, Königin Camilla (78) war ganz in Rot gekleidet. Beide winkten immer wieder den Zaungästen zu, die Königsfamilie konnte den strahlenden Sonnenschein geniessen. Auch Prinzessin Kate (43), die Ehefrau von Thronfolger William (43), lächelte den Menschen immer wieder zu.

Am Vorabend hatte ein Video der Prinzessin mit Töchterchen Charlotte (10) für Begeisterung im Vereinigten Königreich gesorgt. Die Aufnahme, die bei Kates Weihnachtsgottesdienst Anfang Dezember entstanden war, zeigt, wie beide gemeinsam am Klavier sitzen und spielen. Zu hören ist «Holm Sound» des schottischen Komponisten Erland Cooper.

Der Fall Andrew – Spekulationen um Beatrice und Eugenie

Zu den Feiertagen hatte Charles die Familie traditionell nach Sandringham eingeladen, am Nachmittag wird seine Weihnachtsbotschaft im Fernsehen ausgestrahlt. Die Geschenke wurden aufgrund der deutschen Wurzeln der Royals bereits an Heiligabend ausgepackt – anders als bei vielen Familien im Vereinigten Königreich, bei denen der 25. Dezember der Tag der Bescherung ist.

König Charles entzieht Bruder Andrew alle königlichen Titel

König Charles entzieht Bruder Andrew alle königlichen Titel

Prinz Andrew ist kein Prinz mehr. Grossbritanniens König Charles hat seinen jüngeren Bruder aller königlichen Titel enthoben. Zudem muss der 65-Jährige seinen Wohnsitz in der Royal Lodge in Windsor aufgeben und in eine private Unterkunft in Ostengland umziehen.

31.10.2025

Über die Teilnahme von Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie war in den vergangenen Wochen viel spekuliert worden. Dass beide zum Gottesdienst kommen, war einigen britischen Medien eine Eilmeldung wert. Anders als ihr Vater haben die beiden Frauen allerdings auch nicht ihre Titel verloren.

Andrew (65) waren dagegen alle Titel, Ehren und Auszeichnungen entzogen worden. Er heisst nur noch Andrew Mountbatten-Windsor, die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs im Epstein-Skandal weist er zurück. In den jüngst veröffentlichten US-Akten war der Ex-Prinz erneut prominent aufgetaucht – unter anderem mit einem Foto, das im Anwesen in Sandringham entstanden sein soll. Auch seine Ex-Frau, Sarah Ferguson (66), die Mutter der Prinzessinnen, war nicht zu den Feierlichkeiten eingeladen.

Mehr Videos zum Thema

Geteilte Meinungen über königliche Entscheidung zu Prinz Andrew

Geteilte Meinungen über königliche Entscheidung zu Prinz Andrew

Die Entscheidung des britischen Königs Charles, seinem Bruder Andrew den Prinzen-Titel abzuerkennen und ihm das Wohnrecht in der Royal Lodge in Windsor zu entziehen, ist bei Londonern auf ein geteiltes Echo gestossen.

31.10.2025

Mehr zum Thema

Keine Waffen. Skandal-Prinz Andrew verliert nach Polizeikontrolle sein letztes Privileg

Keine WaffenSkandal-Prinz Andrew verliert nach Polizeikontrolle sein letztes Privileg

«Wir stecken da zusammen drin». Aufgetauchte E-Mail an Epstein setzt Prinz Andrew unter Druck

«Wir stecken da zusammen drin»Aufgetauchte E-Mail an Epstein setzt Prinz Andrew unter Druck

Aufstieg und Absturz des Duke of York. Prinz Andrew – Vom Liebling der Queen zu Macht und Missbrauch

Aufstieg und Absturz des Duke of YorkPrinz Andrew – Vom Liebling der Queen zu Macht und Missbrauch

