Todestag von Queen Elizabeth II. jährt sich zum ersten Mal

STORY: Das Vereinigte Königreich begeht am Freitag den ersten Todestag von Queen Elizabeth II. Die Königin war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren verstorben. Ihr ältester Sohn und Nachfolger auf dem Thron, König Charles III. erinnerte in einer kurzen Ansprache an seine Mutter: «In dem wir den ersten Jahrestag des Todes der verstorbenen Königin und meiner Thronfolge begehen, erinnern wir uns mit grosser Zuneigung an ihr langes Leben, ihre hingebungsvolle Pflichterfüllung und an alles, was sie so vielen von uns bedeutete. Ich bin auch zutiefst dankbar für all die Liebe und Unterstützung, die meiner Frau und mir in diesem Jahr entgegengebracht wurde. Wir tun alles, um ihnen allen zu Diensten zu sein.» Auch Prinz Harry war am Todestag in Grossbritannien. Am Donnerstag nahm er an einer Wohltätigkeitsveranstaltung in London teil. In seiner Rede dort erinnerte er an seine Grossmutter. Ob er bei seinem Aufenthalt mit Familienmitgliedern zusammentrifft, war zunächst unklar. Harry hat sich mit seinem Vater König Charles und seinem Bruder Prinz William zerstritten. 2020 hatten er und seine Frau Meghan ihre royalen Pflichten und Titel niedergelegt.

12.09.2023