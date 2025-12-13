  1. Privatkunden
Gefallener Ex-Prinz Scotland Yard ermittelt nicht weiter gegen Andrew

dpa

13.12.2025 - 20:12

Der frühere Prinz Andrew Mountbatten-Windsor muss wegen des Epstein-Missbrauchsskandals in Grossbritannien nicht mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen. (Archivfoto)

Bild: dpa

Der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. ist wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Skandal tief gefallen. Doch strafrechtliche Ermittlungen muss er in seiner Heimat nicht befürchten.

,

DPA, Redaktion blue News

13.12.2025, 20:12

13.12.2025, 20:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Londoner Polizei sieht nach einer Überprüfung keine Grundlage für strafrechtliche Ermittlungen gegen Andrew Mountbatten-Windsor im Zusammenhang mit dem Epstein-Missbrauchsskandal.
  • Andrew bestreitet die Anschuldigungen, ein US-Zivilverfahren endete mit einem Vergleich.
  • Trotz fehlender Strafverfolgung verlor Andrew seine offiziellen Aufgaben, Titel, Ehren und sein Wohnrecht.
Mehr anzeigen

Die Londoner Polizei leitet keine strafrechtlichen Ermittlungen gegen Andrew Mountbatten-Windsor ein wegen dessen Verwicklung in den Epstein-Missbrauchsskandal. Das geht aus einer Mitteilung der Metropolitan Police hervor. 

Demnach führte eine Überprüfung nicht zu Hinweisen auf strafbares oder fehlerhaftes Verhalten. Zuvor hatten britische Medien berichtet, Andrew habe seinen polizeilichen Personenschützer im Jahr 2011 angewiesen, belastendes Material über das Epstein-Opfer Virginia Giuffre zu beschaffen. Das hatte zu Spekulationen geführt, der 65 Jahre alte Bruder von König Charles III. (77) könne sich strafbar gemacht haben. Doch das scheint nun vom Tisch.

Berüchtigtes Foto zeigte Andrew und Epstein-Opfer Giuffre

Auch Vorwürfe von Menschenhandel aus dem Jahr 2001 hätten zu keinem Hinweis auf strafbares Verhalten durch in Grossbritannien ansässige Personen geführt, hiess es in der Mitteilung von Scotland Yard weiter. 

Er kriegt keinen Cent zurück. Ex-Prinz Andrew hinterlässt baufällige Bruchbude

Er kriegt keinen Cent zurückEx-Prinz Andrew hinterlässt baufällige Bruchbude

Die inzwischen verstorbene US-Amerikanerin Giuffre hatte Andrew vorgeworfen, sie mehrfach sexuell missbraucht zu haben, unter anderem als Minderjährige im Jahr 2001 in London. Sie sei damals im Schlepptau von US-Multimillionär Jeffrey Epstein nach Grossbritannien gebracht und zum Sex mit Andrew gezwungen worden, so der Vorwurf. Ein inzwischen berüchtigtes Foto zeigt die beiden angeblich im Londoner Haus von Epstein-Gehilfin Ghislaine Maxwell, wo der Missbrauch stattgefunden haben soll. 

«Wir stecken da zusammen drin». Aufgetauchte E-Mail an Epstein setzt Prinz Andrew unter Druck

«Wir stecken da zusammen drin»Aufgetauchte E-Mail an Epstein setzt Prinz Andrew unter Druck

Andrew stritt die Vorwürfe stets ab. Eine Zivilklage Giuffres in den USA endete in einem angeblich millionenschweren Vergleich. 

Epstein verkehrte in höchsten Kreisen

Andrew verlor im Laufe der Zeit durch die Vorwürfe sowohl seine Rolle als offizieller Vertreter des Königshauses als auch alle Ehren, militärische Ränge und Titel. Zuletzt wurden ihm von König Charles auch der durch Geburt erworbene Titel «Prinz» aberkannt. Zudem muss er aus dem luxuriösen Anwesen Royal Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor ausziehen.

Der ebenfalls verstorbene Epstein, mit dem Andrew lange Jahre eine enge Freundschaft pflegte, hatte einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende Mädchen und junge Frauen zum Opfer fielen. Epstein galt als hervorragend vernetzt und verkehrte in höchsten Kreisen.

Geteilte Meinungen über königliche Entscheidung zu Prinz Andrew

Geteilte Meinungen über königliche Entscheidung zu Prinz Andrew

Die Entscheidung des britischen Königs Charles, seinem Bruder Andrew den Prinzen-Titel abzuerkennen und ihm das Wohnrecht in der Royal Lodge in Windsor zu entziehen, ist bei Londonern auf ein geteiltes Echo gestossen.

31.10.2025

Mehr zum Thema

Nächster Paukenschlag. Königshaus lässt Ex-Prinz Andrew komplett verschwinden

Nächster PaukenschlagKönigshaus lässt Ex-Prinz Andrew komplett verschwinden

Die wichtigsten Fragen und Antworten. Andrew verliert seinen royalen Titel – was heisst das für ihn?

Die wichtigsten Fragen und AntwortenAndrew verliert seinen royalen Titel – was heisst das für ihn?

Aufstieg und Absturz des Duke of York. Prinz Andrew – Vom Liebling der Queen zu Macht und Missbrauch

Aufstieg und Absturz des Duke of YorkPrinz Andrew – Vom Liebling der Queen zu Macht und Missbrauch

