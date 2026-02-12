  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Spuren führen auch in die Schweiz Skandal-Prinz Andrew soll Millionen aus Familienvermögen nie zurückgezahlt haben

Sven Ziegler

12.2.2026

Prinz Andrew lebte in diesem Chalet in Verbier VS.
Prinz Andrew lebte in diesem Chalet in Verbier VS.
AFP / Keystone / Bildmontage blue News

Ex-Prinz Andrew soll laut einem Bericht der britischen «Sun» rund 12 Millionen Pfund aus dem Vermögen seiner Familie erhalten haben, um 2022 den Vergleich mit Virginia Giuffre zu finanzieren. Eine Rückzahlung sei bislang nicht erfolgt.

Sven Ziegler

12.02.2026, 07:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut «The Sun» erhielt Prinz Andrew rund 12 Millionen Pfund aus dem Familienvermögen für den Vergleich mit Virginia Giuffre.
  • Das Geld soll unter anderem von Queen Elizabeth II., Prinz Philip und dem damaligen Prinzen Charles stammen.
  • Eine Rückzahlung sei nach Angaben der Zeitung bisher nicht erfolgt; der Buckingham Palace kommentiert die Vorwürfe nicht.
Mehr anzeigen

Neue Vorwürfe gegen Prinz Andrew sorgen in Grossbritannien für Schlagzeilen. Wie die Boulevardzeitung «The Sun» berichtet, soll der Sohn von Queen Elizabeth II. rund 12 Millionen Pfund aus dem Familienvermögen erhalten haben, um 2022 einen aussergerichtlichen Vergleich mit seiner Anklägerin Virginia Giuffre zu finanzieren.

Dem Bericht zufolge habe die verstorbene Königin etwa 7 Millionen Pfund beigesteuert, weitere Mittel sollen aus dem Nachlass von Prinz Philip sowie vom damaligen Prinzen Charles – heute König Charles III. – gekommen sein. Eine Quelle wird mit der Aussage zitiert, Andrew habe «keinen Penny» zurückgezahlt.

Vergleich verhinderte US-Prozess

Der Vergleich mit Virginia Giuffre wurde im März 2022 geschlossen. Giuffre hatte Andrew vorgeworfen, sie als Minderjährige mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Der Prinz bestritt die Anschuldigungen stets. Mit dem Vergleich wurde ein Zivilverfahren in den USA beendet; Andrew musste sich dadurch nicht vor Gericht äussern.

Nach Epstein-Veröffentlichungen. Skandal-Prinz Andrew flieht in Nacht-und-Nebel-Aktion ins Exil

Nach Epstein-VeröffentlichungenSkandal-Prinz Andrew flieht in Nacht-und-Nebel-Aktion ins Exil

Giuffre hatte angegeben, sie sei vom verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und dessen Vertrauter Ghislaine Maxwell an Andrew vermittelt worden. Ein bekanntes Foto zeigt Andrew mit dem Arm um die damals 17-jährige Giuffre; im Hintergrund steht Maxwell, die inzwischen eine langjährige Haftstrafe verbüsst.

Chalet-Verkauf brachte offenbar keinen Ertrag

Laut «The Sun» soll Andrew ursprünglich geplant haben, den Verkauf seines Chalets in Verbier VS zu nutzen, um die Summe zurückzuzahlen. Die Immobilie sei jedoch stark belastet gewesen, sodass aus dem Verkauf kaum oder kein Gewinn resultiert habe.

Prinz Andrew verkaufte sein Chalet in Verbier VS. 
Prinz Andrew verkaufte sein Chalet in Verbier VS. 
AFP

Der Buckingham Palace wollte die neuen Behauptungen nicht kommentieren. Auch aus dem Umfeld von Andrew gab es zunächst keine öffentliche Reaktion.

Zuletzt sorgte Andrew vor wenigen Tagen für Schlagzeilen. So entdeckten britische Medien in den Epstein-Files E-Mails, die nahelegen, dass der frühere Handelsbeauftragte Andrew seinem Freund Jeffrey Epstein vertrauliche Dokumente weiterleitete.

Für Prinz Andrew hatte der Skandal bereits weitreichende Konsequenzen: Er legte öffentliche Ämter nieder und verlor militärische Ehren und Schirmherrschaften. Seine Rolle innerhalb der königlichen Familie gilt seither als stark eingeschränkt.

Mehr aus der Royals-Welt

«Sehr süsse» Rumänin dabei. Andrew soll Epstein zum Dinner im Palast eingeladen haben

«Sehr süsse» Rumänin dabeiAndrew soll Epstein zum Dinner im Palast eingeladen haben

Norwegens Prozess des Jahres. Mette-Marits Sohn vor Gericht – das musst du dazu wissen

Norwegens Prozess des JahresMette-Marits Sohn vor Gericht – das musst du dazu wissen

Mann wird im Zug übergriffig. Königin Camilla schildert Vorfall mit Grapscher

Mann wird im Zug übergriffigKönigin Camilla schildert Vorfall mit Grapscher

Meistgelesen

Kult-Sporthalle soll für Velobrücke abgerissen werden – jetzt eskaliert der Zoff
Repräsentantenhaus sagt Nein zu Trumps Strafzöllen – und Ja zu umstrittenen Regeln bei Wahlen
Diese Fake-Mail räumt dein Konto leer
Bürger sind entsetzt: «Etwas ist faul im Königreich Norwegen»
Pam Bondi brüllt Demokraten an und räumt Fehler ein