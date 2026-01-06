«Let's Dance» geht in die nächse Runde. Natürlich wieder mit dabei: Die Jury bestehend aus Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi (von links nach rechts). Bild: Getty Images

Im Februar ist es wieder so weit: Die TV-Show «Let's Dance» geht in die nächste Runde. Dann müssen sich prominente Kandidat*innen wieder auf dem Parkett beweisen. Vier von ihnen hat RTL jetzt bekannt gegeben.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In wenigen Wochen ist es wieder so weit und «Let's Dance» geht in die nächste Runde: 14 Stars sollen an der 19. Staffel der RTL-Show teilnehmen.

Aktuell stehen erst vier prominente Teilnehmerinnen von «Let's Dance» fest.

Die weiteren Kandidat*innen sowie das Startdatum der Sendung sind noch nicht bekannt. Mehr anzeigen

Wer tritt in die Fussstapfen von Diego Pooth und holt sich den Titel «Dancing Star» 2026?

Noch ist es etwas hin, bis die 19. Staffel von «Let's Dance» startet. Bisher wurde noch nicht einmal das exakte Startdatum der RTL-Tanzshow verraten.

Einige Informationen bekommen die Fans allerdings jetzt schon, denn die ersten vier Promi-Kandidatinnen stehen nun offiziell fest.

Vanessa Borck: «Spass zu haben, ist das Allerwichtigste»

Als erste Teilnehmerin wurde Vanessa Borck bekannt gegeben. Die Influencerin, die auf Instagram unter dem Namen «nessiontour» bekannt ist, war im vergangenen Jahr bereits als «Princess Charming» bei RTL zu sehen.

Jetzt versucht sich die 29-Jährige also als Tänzerin in der TV-Show «Let's Dance». Auf Instagram erklärt sie: «Etwas zu fühlen und Spass zu haben, ist das Allerwichtigste», auch wenn sie gesteht, bereits jetzt Angst vor einem Blackout auf der Tanzfläche zu haben.

Neben Borck tritt dieses Jahr auch Schauspielerin Esther Schweins bei «Let's Dance» an. Die 55-Jährige, die durch das Format «RTL Samstag Nacht» bekannt wurde, sagt zu ihrer Teilnahme: «Ich freue mich darauf, zu lernen, tanzen zu lernen, weil ich mir das schon so lange wünsche.»

Sie habe zwar einen «irren Respekt vor der ganzen Angelegenheit», die Vorfreude überwiege aber dennoch.

Kraus und Benaissa wollen Dancing Star 2026 werden

Viel Respekt vor der Tanzshow hat auch die nächste Kandidatin, die bereits jetzt feststeht: Moderatorin Sonya Kraus.

Die 52-Jährige, die durch TV-Sendungen wie «Glücksrad» oder «talk talk talk» bekannt wurde, betont auf Instagram, bereits seit 20 Jahren auf diesen Moment gewartet zu haben.

Eine Teilnahme habe bisher nie in ihre Lebensplanung gepasst, umso grösser sei die Freude nun, dass sie sich bei «Let's Dance» beweisen kann. «Es ging irgendwie nie auf und jetzt ist es endlich so weit», freut sich Kraus.

Neben ihr tritt diesmal auch «No Angels»-Sängerin Nadja Benaissa an. Die Sängerin kennt sich mit Auftritten vor einem grossen Publikum und Tanz-Choreografien bestens aus.

Sowohl als Solo-Künstlerin als auch als Teil der Erfolgsband «No Angels». Ob die 43-Jährige dadurch direkt als eine der Favoritinnen einsteigt? Das wird sich zeigen.

Welche weiteren Stars bei «Let's Dance» antreten, ist noch nicht bekannt. Die Fans werden sich also noch etwas gedulden müssen. Auch das genaue Startdatum wurde, wie erwähnt, noch nicht verraten.

Die 18. Staffel begann am 21. Februar 2025. Damals holte sich Diego Pooth, Sohn von Verona und Franjo Pooth, gemeinsam mit Profitänzerin Ekaterina Leonova den Sieg.

Mehr Videos aus dem Ressort