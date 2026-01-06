  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Let's Dance» 2026 RTL gibt die ersten vier Promi-Kandidatinnen bekannt

Bruno Bötschi

6.1.2026

«Let's Dance» geht in die nächse Runde. Natürlich wieder mit dabei: Die Jury bestehend aus Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi (von links nach rechts).
«Let's Dance» geht in die nächse Runde. Natürlich wieder mit dabei: Die Jury bestehend aus Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi (von links nach rechts).
Bild: Getty Images

Im Februar ist es wieder so weit: Die TV-Show «Let's Dance» geht in die nächste Runde. Dann müssen sich prominente Kandidat*innen wieder auf dem Parkett beweisen. Vier von ihnen hat RTL jetzt bekannt gegeben.

Teleschau

06.01.2026, 16:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In wenigen Wochen ist es wieder so weit und «Let's Dance» geht in die nächste Runde: 14 Stars sollen an der 19. Staffel der RTL-Show teilnehmen.
  • Aktuell stehen erst vier prominente Teilnehmerinnen von «Let's Dance» fest.
  • Die weiteren Kandidat*innen sowie das Startdatum der Sendung sind noch nicht bekannt.
Mehr anzeigen

Wer tritt in die Fussstapfen von Diego Pooth und holt sich den Titel «Dancing Star» 2026?

Noch ist es etwas hin, bis die 19. Staffel von «Let's Dance» startet. Bisher wurde noch nicht einmal das exakte Startdatum der RTL-Tanzshow verraten.

Einige Informationen bekommen die Fans allerdings jetzt schon, denn die ersten vier Promi-Kandidatinnen stehen nun offiziell fest.

Vanessa Borck: «Spass zu haben, ist das Allerwichtigste»

Als erste Teilnehmerin wurde Vanessa Borck bekannt gegeben. Die Influencerin, die auf Instagram unter dem Namen «nessiontour» bekannt ist, war im vergangenen Jahr bereits als «Princess Charming» bei RTL zu sehen.

«Let's Dance»-Juror. Joachim Llambi: «Es ärgert mich, wenn es unter die Gürtellinie geht»

«Let's Dance»-JurorJoachim Llambi: «Es ärgert mich, wenn es unter die Gürtellinie geht»

Jetzt versucht sich die 29-Jährige also als Tänzerin in der TV-Show «Let's Dance». Auf Instagram erklärt sie: «Etwas zu fühlen und Spass zu haben, ist das Allerwichtigste», auch wenn sie gesteht, bereits jetzt Angst vor einem Blackout auf der Tanzfläche zu haben.

Neben Borck tritt dieses Jahr auch Schauspielerin Esther Schweins bei «Let's Dance» an. Die 55-Jährige, die durch das Format «RTL Samstag Nacht» bekannt wurde, sagt zu ihrer Teilnahme: «Ich freue mich darauf, zu lernen, tanzen zu lernen, weil ich mir das schon so lange wünsche.»

Sie habe zwar einen «irren Respekt vor der ganzen Angelegenheit», die Vorfreude überwiege aber dennoch.

Kraus und Benaissa wollen Dancing Star 2026 werden

Viel Respekt vor der Tanzshow hat auch die nächste Kandidatin, die bereits jetzt feststeht: Moderatorin Sonya Kraus.

Die 52-Jährige, die durch TV-Sendungen wie «Glücksrad» oder «talk talk talk» bekannt wurde, betont auf Instagram, bereits seit 20 Jahren auf diesen Moment gewartet zu haben.

Eine Teilnahme habe bisher nie in ihre Lebensplanung gepasst, umso grösser sei die Freude nun, dass sie sich bei «Let's Dance» beweisen kann. «Es ging irgendwie nie auf und jetzt ist es endlich so weit», freut sich Kraus.

Update nach Krebs. Sonya Kraus: «Mir geht es unverschämt gut»

Update nach KrebsSonya Kraus: «Mir geht es unverschämt gut»

Neben ihr tritt diesmal auch «No Angels»-Sängerin Nadja Benaissa an. Die Sängerin kennt sich mit Auftritten vor einem grossen Publikum und Tanz-Choreografien bestens aus.

Sowohl als Solo-Künstlerin als auch als Teil der Erfolgsband «No Angels». Ob die 43-Jährige dadurch direkt als eine der Favoritinnen einsteigt? Das wird sich zeigen.

Welche weiteren Stars bei «Let's Dance» antreten, ist noch nicht bekannt. Die Fans werden sich also noch etwas gedulden müssen. Auch das genaue Startdatum wurde, wie erwähnt, noch nicht verraten.

Die 18. Staffel begann am 21. Februar 2025. Damals holte sich Diego Pooth, Sohn von Verona und Franjo Pooth, gemeinsam mit Profitänzerin Ekaterina Leonova den Sieg.

Mehr Videos aus dem Ressort

Beatrice Egli: «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Beatrice Egli: «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Sie ist die erfolgreichste Sängerin der Schweiz. Beatrice Egli über ihre Familie, ihr Verhältnis zu ihren drei Brüdern – und warum die 37-Jährige in den letzten vier Jahren zur Feministin geworden ist.

12.11.2025

Mehr zum Thema

Jury nicht überzeugt. Diego Pooth gewinnt RTL-Tanzshow «Let's Dance»

Jury nicht überzeugtDiego Pooth gewinnt RTL-Tanzshow «Let's Dance»

TV-Kritik. «Let's Dance»-Final: Begnadeter Berner Körper

TV-Kritik«Let's Dance»-Final: Begnadeter Berner Körper

Promi-Tanzen. Sensation bei «Let's Dance»: Joachim Llambi tanzt!

Promi-TanzenSensation bei «Let's Dance»: Joachim Llambi tanzt!

Meistgelesen

Bar-Betreiber durfte in Frankreich kein Unternehmen führen
«Fast keine Kontrollen seit 30 Jahren» – Recherche offenbart weitere Lücken im Brandschutz
Schnee sorgt für 1000 Kilometer Stau
«Wir sind am meisten geschädigt», sagt der Gemeinde-Präsident nach Brand-Inferno
Skisprung-Zoff ums Material – und zu grosse Penisse