RTL-Moderatorin Katja Burkard war ein Jahr getrennt

Bislang wusste dies nur das engste Umfeld von Katja Burkard und Hans Mahr: 2022 trennten sich das Paar – für fast ein ganzes Jahr. Bild: IMAGO/Horst Galuschka

Katja Burkard macht in ihrer Biografie ein Geständnis: Die RTL-Moderatorin trennte sich vor drei Jahren von ihrem Partner Hans Mahr. Jetzt verrät die 59-Jährige, wie es dazu kam – und wie die Liebe wieder aufgeflammt ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Katja Burkard offenbart in ihrer Biografie «60 ist das neue 60», die dieser Tage erscheint, ein Beziehungsgeheimnis.

Die RTL-Moderatorin trennte sich 2022 vorübergehend von ihrem langjährigen Partner Hans Mahr.

Jetzt verrät die 59-Jährige, wie es zum Bruch kam und wie das Paar nach fast zwölf Monaten wieder zusammenfand. Mehr anzeigen

«So, jetzt ist es raus.» Mit diesen Worten lüftet die RTL-Moderatorin Katja Burkard in ihrer neuen Biografie «60 ist das neue 60», die diese Woche erscheint, ein Beziehungsgeheimnis.

Ihr langjähriger Partner Hans Mahr und sie trennten sich vor drei Jahren – für fast ein Jahr.

Im Buch schreibt Burkard, die im April 60 Jahre alt wird, über den kommenden Geburtstag und blickt auf ihr Leben zurück. 1998 verliebte sich die RTL-Journalistin in ihren Chef Hans Mahr. Sie war 33 Jahre alt, er 49. Heute ist das Paar Eltern von zwei Kindern.

Burkard und Mahr fragten sich: Sollen wir uns trennen?

Laut Burkard war die Beziehung in den vergangenen 27 Jahren von vielen Hochs, aber auch einigen Tiefs geprägt gewesen. Bereits vor zehn Jahren stellte sich das Paar, das nicht verheiratet ist, die Frage: Sollen wir uns trennen?

An Silvester 2021/2022 stellte sich Katja Burkard die Frage ein weiteres Mal: «Will ich weiter in dieser Beziehung sein, in der wir uns beide durch unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Entwicklungen ganz schön weit voneinander entfernt hatten?»

Diesmal antwortete Burkard mit: «Nein.»

Ihr Mann sei aus allen Wolken gefallen, als sie ihm mitgeteilt habe, dass sie die Beziehung beenden wolle. «Er hat es nicht verstanden, hat gedacht, dass ich mich wieder einkriege», heisst es im Buch «60 ist das neue 60», wie die «Bild» schreibt.

Burkard und Mahr legten eine Beziehungspause ein

Das Paar legte eine Beziehungspause ein, wohnte aber weiterhin zusammen. Nur die engsten Freund*innen wussten davon. «Es ging keine Sekunde um andere Partner oder Partnerinnen», so Katja Burkard.

Monate später brachte ein Partyabend mit einem schwulen Freund Klarheit bei ihr.

«Als ich morgens um drei so richtig in den Seilen hing, rief mich plötzlich mein Mann an. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn unendlich liebe. Dass ich ihn vermisse, aber er mich eben nicht so sieht, wie ich bin», schreibt die TV-Moderatorin in ihrem Buch.

Das war ein Schlüsselmoment.

Als Katja Burkard am nächsten Tag nach Hause kam, umarmte sich das Paar, redete stundenlang und beschloss, gemeinsam nach Paris zu fahren und es nochmals miteinander zu versuchen.

