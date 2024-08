Die TV-Moderatorin Lola Weippert hat mit ihren Follower*innen auf Instagram geteilt, dass bei ihr ein gutartiger Tumor gefunden wurde. picture alliance / Geisler-Fotopress

Lola Weippert geht mit einer Diagnose an die Öffentlichkeit. Die besseren Nachrichten: Der Tumor ist gutartig. In einem Video richtet die 28-Jährige einen wichtigen Appell an ihre Follower*innen.

dpa/vab dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die RTL-Moderatorin Lola Weippert hat einen Tumor in der Brust, wie sie in einem Video auf Instagram mitteilt.

Die 28-Jährige verkündet: «Stand jetzt, (…) er ist und bleibt hoffentlich ein gutartiger Tumor.»

Sie sei jetzt zur Charité überwiesen worden, wo man eine Stanzbiopsie machen werde. Mehr anzeigen

Bei «Temptation Island»-Moderatorin Lola Weippert ist ein Tumor in der Brust entdeckt worden. Das gab die 28-Jährige nach einer Untersuchung in einem Video auf Instagram bekannt.

In der Aufnahme hält Weippert schwarz-weisse Ultraschallbilder in die Kamera. «Ich bin nicht schwanger, sondern ich habe einen Tumor in meiner Brust», klärt die TV-Moderatorin auf.

Doch sie habe auch gute Nachrichten zu verkünden: «Stand jetzt, (…) er ist und bleibt hoffentlich ein gutartiger Tumor.» Da der Tumor aber gewachsen sei, werde sie jetzt zur Charité überwiesen.

Weiter informiert Weippert ihre Follower*innen: «Und dann wird das gestanzt und dann werde ich hoffentlich gute Ergebnisse bekommen.»

Das wird bei einer Stanzbiopsie gemacht

Oft bringt erst die Entnahme und Untersuchung einer Gewebeprobe endgültige Klarheit darüber, ob eine Veränderung in der Brust gut- oder bösartig ist.

Bei einer sogenannten Stanzbiopsie wird mit einer Hohlnadel, meist unter örtlicher Betäubung, ein wenig Gewebe aus der Neubildung entnommen. Viele Veränderungen in der Brust sind gutartig und steigern das Brustkrebsrisiko nicht.

Die Influencerin appellierte an ihre mehr als 700'000 Follower, regelmässig zur Vorsorge zu gehen: «Tut es für euch, tut es für euren Körper.» In Gesprächen mit ihren Freundinnen habe sie schockiert festgestellt, dass viele seit Jahren nicht mehr bei ihren Frauenärztinnen und -ärzten gewesen seien.

«Möchte mich für deine Offenheit bedanken»

In den Kommentaren unter Weipperts Post sammeln sich die guten Wünsche. «Viel Kraft und vor allem Gesundheit für dich», schreibt eine Followerin.

Andere bedanken sich für die Offenheit bei der TV-Moderatorin. So kommentiert ein Fan: «Ich finde es so unglaublich mutig , dass du das mit uns teilst und gleichzeitig aufmerksam machst, zur Vorsorge zu gehen»

«Möchte mich für deine Offenheit bedanken», tippt eine weitere Instagram-Userin unterm Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Taylor Swift erfüllte krebskranker Scarlett (10†) den letzten Wunsch Im April starb die neunjährige Scarlett Oliver an einem Tumor. Kurz vor dem viel zu frühen Tod des Mädchens, erfüllte sich einer ihrer grössten Wünsche: Taylor Swift schenkte ihr einen Hut. 30.04.2024

dpa/vab