Der Montagabend ohne Günther Jauch und sein Kultquiz «Wer wird Millionär?». Eine Mission Impossible für RTL.

Das neue Quiz-Format «7 Richtige» hat RTL auch mit der zweiten Folge enttäuschende Quoten beschert. Ohne «WWM?» und Günther Jauch will es am Montagabend beim Privatsender nicht laufen.

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen RTLs neue Quizshow «7 Richtige» mit Steffen Hallaschka floppt auch in der zweiten Woche und verliert weiter Zuschauer.

Die Quoten liegen deutlich unter dem Senderdurchschnitt, insbesondere in der werberelevanten Zielgruppe.

Ohne «Wer wird Millionär?» und Günther Jauch bleibt der Montagabend für RTL ein ungelöstes Problem – das Kultformat kehrt am 15. September zurück. Mehr anzeigen

Es ist der grosse Dauerbrenner am Montagabend bei RTL und verspricht immer eine Top-Quote – doch wenn «Wer wird Millionär?» und Günther Jauch in der Sommerpause aussetzen, hat der Privatsender ein Problem.

Denn der Versuch, die Zeit ohne das Kultformat mit einer neuen Quizshow zu überbrücken, scheint schon schnell vollkommen gescheitert zu sein.

So hat die neue RTL-Sendung «7 Richtige - Das Quiz der Besserwisser» um Moderator Steffen Hallaschka auch bei ihrer zweiten Ausgabe enttäuscht.

Schon die Premiere konnte das Publikum kaum für sich gewinnen, jetzt zeigen die Zahlen von Folge zwei mit 1,15 Millionen Zuschauenden deutlich nach unten, wie das Branchenportal «DWDL.de» berichtet. Ein Rückgang von über 100'000 Fans im Vergleich zum ohnehin schon schwachen Auftakt – und das frühe Scheitern der neuen Quiz-Show?

Bereits in der ersten Woche machten die knapp über sechs Prozent in der werberelevanten Zielgruppe «7 Richtige - Das Quiz der Besserwisser» zu einem unterdurchschnittlichen RTL-Starter – und zu einem der unbeliebtesten Formate im Abendprogramm des Privatsenders.

Die Primetime am Montag ohne Günther Jauch? Für RTL weiterhin eine bislang unüberwindbare Hürde. Immerhin müssen Fans und Sender nicht mehr lange auf «Wer wird Millionär?» verzichten. Am 15. September kehrt die Kult-Show mit einer neuen Folge zurück.

